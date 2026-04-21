马斯克完成15岁癌逝少女遗愿！任命柴犬公仔做SpaceX吉祥物 暖心回复「8问题」感动万人

美国一名15岁少女莉芙（Liv Perrotto）自幼便是全球首富马斯克（Elon Musk）的忠实粉丝，与偶像见面一直是她对抗病魔的精神支柱。令人遗憾的是，在莉芙原定与马斯克通话的前夕，她因身体极度虚弱而错过机会，并在几天后不幸离世，留下永远的遗憾。

15岁患癌少女无缘见面

2010年出生于宾州的莉芙，从小就拥有一颗向往苍穹的心，梦想成为一名战机飞行员或太空人。命运却在2021年与她开了一个残酷的玩笑。年仅10岁的莉芙被诊断出颈部患有恶性肿瘤，展开了长达5年抗癌马拉松。尽管因化疗失去头发、身体日渐虚弱，她对太空的热情却从未熄灭，曾多次渴望亲眼见证「灵感4号」（Inspiration4）等平民太空任务的升空。

在抗癌期间，莉芙最大的心愿就是见到马斯克（Elon Musk）。双方原已约定好在下一次星舰发射时见面，马斯克甚至提前寄送了特制礼物为她打气。今年1月，马斯克拨出空档准备与丽芙通话。当时丽芙已在病痛折磨下极度疲惫，她天真地请妈妈代为回复：「告诉他明天再打，我累了。」当时父母还开玩笑说，大概只有自家的女儿敢「指使」这位亿万富豪。没想到，这一睡便成了永别，丽芙在1月14日安详离世，那通电话成了永远无法接通的遗憾，而她准备好的8条问题清单，也静静地留在了床头柜上。

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马斯克暖心回应8条提问

莉芙离世后，母亲瑞贝卡（Rebecca）为了替爱女圆梦，瑞贝卡透过美国评论员贝克（Glenn Beck）在社交平台X上公开了这张纸条。

内容涵盖莉芙对科技与流行文化的热爱，Tesla 是否会推出自家手机、Tesla Diner 餐厅的扩张计划，以及车内系统是否会加入新游戏。又问到日常喜好，例如马斯克最爱的动漫、对日本文化的看法，以及是否认识虚拟偶像初音未来。最后，女孩还询问 Grok AI 的助手「Ani」灵感是否来自《死亡笔记》，以及她亲自为 Polaris Dawn 任务设计的柴犬公仔「Asteroid」，能否成为 SpaceX 的官方吉祥物。

「柴犬公仔」守护少女星际梦

马斯克在得知此事后，随即在帖文下方逐一认真作答。他婉拒了手机开发，但确认了餐厅与游戏的计划；同时分享自己最爱的动漫是《你的名字》，并曾多次造访京都。最让网民泪崩的，是马斯克对于最后一条请求的回应，以一个简单「Ok :)」，正式承诺将莉芙设计的柴犬公仔定为 SpaceX 的官方吉祥物。虽然莉芙已化作星辰，但她的创意将随着火箭升空，在浩瀚银河中延续生命。面对这份暖心的回应，母亲瑞贝卡心碎地留下流泪，感触表示多希望女儿能亲眼见证梦想成真的这一刻。

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