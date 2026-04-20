新冠变种「蝉」病毒袭港？网民快测阴性竟咳到甩肺 专家揭9大症状及预防方法！

近日社交平台 Threads 上一则关于「新型病毒」的帖文引发热议。有网民分享指，自己在4月初起出现严重喉咙痛与高烧，退烧后转为剧烈咳嗽，且伴随大量「黄绿色浓痰」，声音由沙哑迅速演变成「失声」。最令人困扰的是，即便多次快测结果均呈阴性，服用一般感冒药亦未见起色，形容每到夜晚就「咳到甩肺」，进食时气管极度痕痒。

神秘病毒袭港？快测阴性却咳到甩肺

针对这类病征，网上有人猜测是否与传闻中名为「蝉病毒」的新冠变种 BA.3.2 有关。然而必须强调，目前医疗机构并未证实网民所描述的支气管炎症状与所谓的「蝉病毒」有直接关系。 专家解释，春季本是流感、腺病毒及肺炎支原体的高发期，这类细菌或病毒感染同样会导致黄绿脓痰与长达一个月的病程。

网民分享指自4月初起出现严重喉咙痛与高烧。（截图自Threads）

由声沙到失声「一个月」周期

虽然病毒身份待定，但不少「过来人」网民总结出相似的患病经历。这类个案具备明显的周期性：初期喉咙有「刀割感」，中期会经历失声期，并每隔一段时间咳出深绿色浓痰。不少患者求诊后被医生诊断为「支气管炎」，有网民直言其缠扰程度极高，甚至有「药物难以即时见效」的无力感，整个康复过程往往长达四周，最终才依靠自身免疫力自动康复。

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儿童感染风险为成人5倍

据 BBC 报导，专家指出儿童可能比成人更容易感染 BA.3.2，研究显示其风险约为成人的5倍。主因包括儿童免疫系统如同「白纸」般防御力薄弱，且病毒特定的突变蛋白质更容易与儿童细胞结合。

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9大常见症状：

剧烈喉咙痛

反复发烧

周期性黄绿浓痰

声音沙哑至失声

气管极度痕痒

深夜剧咳

快测持续阴性

极度疲倦

病程较长

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中大呼吸系统科讲座教授许树昌表示，疫苗在预防重症和死亡上仍然发挥关键作用，感染后多属轻症，建议市民应按需要接种。( 苏正谦 摄 )

专家提醒：疫苗仍是关键防护线

由于病毒高度变异，现有疫苗的保护效果虽可能降低，但中大呼吸系统科讲座教授许树昌表示，疫苗在预防重症和死亡上仍然发挥关键作用，感染后多属轻症，建议市民应按需要接种。专家提醒，若发现浓痰颜色转深或夜咳严重，应寻求医生诊断，避免自行判断病因。在康复期间，建议减少说话保护声带，并补充足够温水以稀释难以咳出的浓痰。