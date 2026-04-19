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肾癌手术风险高？医生解构机械臂+VR技术微创切肿瘤 大幅缩减手术时间康复更快

医生教室
更新时间：12:00 2026-04-19 HKT
发布时间：12:00 2026-04-19 HKT

肾细胞癌是本港泌尿外科常见的恶性肿瘤之一，过去主要依赖传统开放式手术，需较大切口，伤口会比较痛，患者出血较多、住院时间长，术后恢复缓慢。近年随著机械臂微创手术及虚拟实境（VR）技术的发展，肾癌治疗已进入更精准、安全的新阶段。香港执业专科医生协会召集人、泌尿外科专科傅锦峰医生表示，政府近年推广身体检查，令不少肾癌能在早期被发现，所以肿瘤体积细少，这些早期个案最适合采用微创方式处理。

机械臂加VR技术微创切肾癌 只需开5至12毫米小切口

傅锦峰医生指出，早期肾癌肿瘤约为10至40毫米，医生可选择局部肾切除术（Partial Nephrectomy），在清除肿瘤的同时尽量保留正常肾组织，从而保护肾功能，减低「洗肾」和「换肾」机会。传统开放式手术切口大，而机械臂手术只需在患者腹部开几个5至12毫米的小切口，术后疤痕不明显，恢复速度明显加快。「机械臂拥有三个灵活的操作臂，旋转角度可达540度，远远超过人手极限。在3D立体成像系统辅助下，医生能更精细地处理位于肾脏深部的肿瘤，大幅提升手术精准度。」

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肾脏位处人体深部，周围被肋骨、重要器官及复杂血管包围，每个人的血管分布亦有差异，手术时既要彻底切除肿瘤，又要避免损伤正常血管和肾组织，挑战极大。传统手术中的超声波虽能提供实时影像，但仍难以清晰显示血管的立体走势。

VR技术建立「血管地图」 手术时间减半恢复更快

虚拟实境（VR）技术的引入，为肾癌微创手术带来重大突破。术前，医生会将患者的电脑扫描影像（CT Urogram）输入专用软件，重建出肾脏、肿瘤及周围血管的3D立体模型。医生可透过VR清楚看到肿瘤大小、位置，以及哪些血管直接为肿瘤供血（tumour feeding arteries），并预先模拟手术步骤。「有了这个立体『血管地图』，医生在术前已对整个布局了如指掌，能更精准地规划切除路径，减少不必要的血管损伤。」傅锦峰医生说。VR模型亦有助医生向病人及家属解释病情，比传统2D影像更直观易明。

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以局部肾切除术为例，传统机械臂手术约需4至5小时；结合VR技术后，手术效率显著提升，傅锦峰医生指很多个案可缩减1至1.5小时，住院时间亦由原本的5至7天，提早约2天出院，患者恢复更快，生活质素改善。此外，VR辅助有助提高肿瘤切除的彻底程度，透过术中病理学医生的冷冻切片检查(frozen section) 确认切除边缘（resection margins）无残留肿瘤细胞，同时更好地保留正常肾细胞（nephron sparing），有助患者长期维持肾功能，降低日后需要透析的风险。

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未来盼VR实时重叠影像

傅锦峰医生坦言，目前VR模型主要基于术前扫描数据，暂时未能实时反映手术中的位置，例如因呼吸等横膈膜引起的肾脏不规则移位。若未来能将VR影像与实时手术影像重叠，精准度将进一步提升，手术风险亦可再降低。他补充，现时对于肿瘤体积过大达十多至二十厘米的个案，仍然需要传统开放式手术处理。

延伸阅读：医生教6招护肾 每日必喝这种茶防肾病肾癌

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