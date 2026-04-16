玛丽医院音乐治疗师纾缓病人情绪 助末期癌母谱写生命之歌 赠3岁儿最后礼物

很多人以为「音乐治疗师」只是在病房播歌消遣，但其实他们是病友的心灵同行者。玛丽医院肿瘤科推行音乐治疗服务，用旋律为病人纾缓痛楚与焦虑；当中有治疗师更协助一名末期癌母，在生命倒数阶段谱写出一首专属的「生命之歌」，化作留给3岁爱儿的最后礼物。

玛丽医院音乐治疗师纾缓病人情绪 助末期癌母写歌赠3岁儿

据玛丽医院Facebook专页发布的影片显示，该院自2025年2月起于临床肿瘤科病房推行「音乐牵晴」计划，由病人资源中心与非牟利组织「Music Flow 音乐流」合作，为有需要的病友提供音乐治疗服务。计划至今已陪伴逾120位病友，以旋律纾缓痛楚，为心灵注入能量。音乐治疗师会与医疗团队紧密合作，了解病人的转介原因后，在病床边进行一对一的专业评估，并以熟悉的旋律打开话题。他们深信每个人心中都有一首专属的歌，透过熟悉的旋律作桥梁，能唤起回忆、刺激大脑及安抚情绪。

音乐治疗师Kingman Chung指出，很多人以为音乐治疗师只是单纯播歌或唱歌，其实是每个人在不同人生阶段，总有些歌曲连系著特定的记忆或情感。我们会即场弹奏属于他们的音乐，甚至与他们一起写歌，表达心声。我曾接触过一名末期癌症病患妈妈，在她生命最后阶段，我们协助她创作了一首歌送给3岁的儿子；当妈妈离世后，这首曲便成为了留给儿子的珍贵礼物。

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助病人重拾自我价值 「辛苦中有一点甜」

此外，音乐治疗师会因应病患的身体及情绪状况调整治疗方案。若病人感到疲倦，治疗师会引导他们进行音乐放松与呼吸练习，帮助病人学懂自我纾缓痛楚与焦虑；即使日后独处，也能善用这些技巧调节心情。Kingman Chung表示，除了结他，音乐治疗师亦会带备不同的小乐器辅助治疗，让病人去选择最能够与自己产生连结的乐器，例如利用『海浪鼓』（Ocean Drums）去模仿海浪的声音。我们的目标，是给予他们一种能够轻松驾驭、且能亲身参与其中的乐器。

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他续指，许多人在患病时会质疑自己的能力，令自我价值变得低落，但透过治疗中的歌曲创作过程，病人可以重新整理自己的人生。我们运用的歌曲种类繁多，由儿歌、青少年的流行曲、说唱，以至林家谦的作品，甚至适合年长一辈的陈百强经典金曲都有。一般而言，音乐治疗师至少要精通两种乐器，并具备自弹自唱、写歌及创作的能力。因为我们不是一部硬梆梆的机器单纯地播音乐，亦不是单靠听一首歌就能治愈疾病。

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玛丽医院临床肿瘤科部门主管袁国强医生指出，曾有一名病患向他分享对音乐治疗的深刻感受：「音乐是甚么呢？就是在一个很辛苦的情况之下，有一点甜。」他解释，病患有时面对种种情绪，要用言语表达出来其实十分艰难；而透过音乐，在一个毋须字句、不用语言的环境下，反而能有效帮助病人抒发郁结于心的情绪，达致「尽在不言中」的疗愈效果。

资料来源：玛丽医院

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