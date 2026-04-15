腰围粗过「这数字」风险急增！代谢综合症恐致中风糖尿 即睇4大指标自测风险

大肚腩不只是中央肥胖问题？代谢综合症（Metabolic Syndrome）并非单一疾病，而是一组代谢异常状况的统称，包括血压升高、血糖偏高、腰围过粗（腹部脂肪堆积）及胆固醇水平异常。当多项高危因素同时出现时，会显著增加罹患心脏病、中风、糖尿病、肾病，甚至抑郁症的风险。

逾半港人胆固醇超标！如何界定「代谢综合症」？

单一危险因素不足以诊断为代谢综合症，但仍会提高严重疾病发病率；若同时具备多项高危因素，健康风险更会呈倍数上升。2023年数据估计，全球有15.4亿成年人患病。根据本港数据，在15至84岁人口中，各项构成代谢综合症的风险因素相当普遍；当中约8.5%有血糖偏高或患糖尿病问题，而胆固醇偏高或患高胆固醇血症的比例更高达51.9%。

根据国际糖尿病联盟（IDF）的诊断标准，界定代谢综合症的大前提是「中央肥胖」：

男性腰围≥90cm

女性腰围≥80cm

在此基础上，若同时出现下列四项指标中的至少两项异常，即可诊断为代谢综合症：

空腹血糖偏高： ≥5.6 mmol/L。 高密度（好）胆固醇偏低： 男性< 1.03 mmol/L，女性<1.29mmol/L。 三酸甘油酯偏高： ≥1.7mmol/L。 血压升高： 收缩压（上压）≥130mmHg； 或舒张压（下压）≥85mmHg。

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筑起饮食与生活管理防线

确诊代谢综合症后，患者应接受全面的心血管风险评估（尤其是有吸烟习惯的人士），并配合以下治疗：

药物治疗：由医生处方降血压、降血糖、降血脂药或降尿酸药等，以控制各项异常指标。

非药物治疗：保持作息规律，饮食清淡及足够运动量，并保持充足睡眠。

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4大精明饮食策略

规律饮食： 三餐营养均衡、定时定量，并戒除吃零食的习惯。 低卡高纤： 多选油脂与糖分低、纤维与水分高的食材（如蔬果、蒟蒻）。 放慢进食速度： 多选需要时间咀嚼或进食的食物，如带骨鱼肉、蔬菜，产生饱足感。 健康烹调： 采用「多蒸少炸」的烹调方式，避免摄取动物油脂、浓汤及勾芡食物。

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运动增肌减脂 强化心肺功能

长远而言，建立规律的运动习惯有效提高基础代谢率、强化心肺功能，是长期维持理想体重的关键。若每天能透过运动，消耗500卡路里，一星期便可减重约0.5公斤。

建议每周进行至少150分钟的中等强度运动，例如每周进行5次、每次最少30分钟的急步行，有助促进新陈代谢，更可以消耗身体积聚的脂肪，同时有利控制血糖与血脂。

撰文：香港都会大学护理及健康学院助理教授梁婉玲博士

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