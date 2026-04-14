别用棉花棒撩耳屎！专家警告恐帮耳屎「压实」洗完澡耳朵湿如何正确处理？

大家有没有用棉花棒撩耳仔的习惯？原来专家认为这是耳仔大忌！耳鼻喉科医生吕弘钧近日在个人Threads专页发文，呼吁大众不要再自行用棉花棒挖耳屎，事关很多人以为在「清洁」、实际上却是在帮耳屎进行「压实工程」兼「深埋作业」，非常危险。

清洁恐越撩越塞 油耳者忌乱撩耳仔

耳鼻喉科医生吕弘钧幽默表示，虽然挖耳朵后，一大块耳屎完整掏出来的那一刻，「灵魂都会有一种瞬间升华的快感」，但耳屎在求医时往往已变成「钢筋混凝土」等级。吕医生直言不想跟病人的耳屎搏斗20分钟，「我的耳镜是用来诊断的，不是用来考古的。」他笑言，如果觉得耳朵痒，最简单的方法就是找医生，「专业的事交给专业的来」。

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耳道其实拥有自我清洁能力。吕医生解释：「健康的耳道，会自己把过多的耳屎排出来。」用棉花棒挖耳朵不但会把耳屎越推越入，尤其是油耳体质的人，耳屎黏性较高，更容易被棉花棒「越推越实」，日积月累形成耳屎「栓子」。

洗完澡耳朵湿？撩得太干净反而无保护力

但不少网友留言表示，洗完澡后耳朵里面湿湿的，不用棉花棒清理非常痕痒痛苦。吕医生回应，如果真的觉得非清不可，可以用棉花棒轻轻在耳道口「沾几下」就好，千万不要深入、也不要用力压、也不要摩擦耳道壁。如果之后出现耳道疼痛、耳朵闷塞或听不清楚，就应该尽快求医，以免出现听力下降等严重问题。

有网友分享：「曾经有医生跟我说，他处理我的耳朵问题花了20分钟，说『我可以看很多病人了』。」吕医生回应，连医生都要花那么多的时间处理，自行乱挖更不妥当。另一位网友则表示：「之前被医生告诫过，清的太干净，反而没有保护力。」更有网友分享曾经很爱挖耳朵，不小心引发感染及外耳炎，相当危险。

外耳炎7大症状

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正确处理耳屎方法 耳朵入水可用风筒吹干

耳屎太多、耳朵入水可怎样处理？外科医生江坤俊建议以下方法：

耳屎太多

若多至出现胀痛感、 影响听力的地步，就应向专业的耳鼻喉科医生求医；用专业器材清除耳屎确保耳道不会受伤。

洗澡时耳朵入水

只要将头侧向一边后单脚跳，水就会自然流出。

用风筒把水吹干，勿用手指或其他工具乱挖耳朵，避免受伤。

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外耳炎7大症状

根据衞生署资料指出，外耳炎是外耳道表皮层的感染，主要为细菌感染，偶然也有真菌或病毒感染。主要病征是耳道发痒。偶然有发烧和有水或脓状液体流出，急性外耳炎初期耳朵会有搔痒肿胀感，若外耳炎属轻微程度会自行痊愈，但若因痕痒而以异物掏耳、搔抓，就可能使发炎继续扩大。其症状如下：外耳炎症状

耳部胀痛

耳道灼热

流脓

使耳部周围局部淋巴腺肿大

耳朵刺痛流脓

发高烧

全身无力

5招预防外耳炎

衞生署亦指出，急性外耳炎是细菌感染的一种，成因是外耳道的耳垢保护层及皮肤有破损。亦有有5种方法可以预防外耳炎：

避免用硬物挖耳，注意个人卫生。

保持外耳道干爽，清洁及不损伤。若曾患有外耳炎，可在医生指导下使用防水耳塞，在游泳、沐浴或洗头时可避免污水进入耳内造成感染。

若有水进入，应尽量让水自然流出，可侧头及把耳廓拉后向上后方，并用大棉花球在耳道外吸干流出来的水份。勿用普通粗棉棒在耳道内转动，以免伤及耳道皮肤。

佩戴耳道式耳机或助听器的人士应避免耳道长时间处于闷湿的环境，以免细菌繁衍。耳机的耳塞应定期消毒或更换、助听器在使用后应用干布抹净及放在干爽的盒子。

避免让婴幼儿躺著喝奶，以免奶液溢入或倒流入耳内，引起发炎。

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