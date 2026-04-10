大病后重拾人生！灵实护理助理大变「钢琴天使」 以琴声疗愈病人心灵送上最后祝福

灵实医院的午饭时间，总会传来一阵琴声。弹奏者并非专业演奏家，而是医院的护理服务助理伍素明（Sally）。她曾因一场大病，在绝望中靠音乐找到慰藉；康复后，她决心将这份力量传递开去。Sally的琴声不但疗愈了病人的心灵，更为临终病人送上最后的温柔祝福。

大病后重拾人生！灵实护理助理大变「钢琴天使」

据医管局刊物《HASLink 协力》报道，灵实医院信望爱楼的大堂每逢午饭时间总会传来阵阵悠扬琴声，为繁忙的医院注入一股暖流。弹奏者并非专业演奏家，而是医院的护理服务助理伍素明（Sally）。过去半年，Sally坚持每星期最少三天在医院弹琴。她总是匆匆吃过午饭，便带著写满笔记的琴谱，坐在钢琴前弹奏诗歌，让温暖的旋律回荡在医院每个角落。

面对赞赏，Sally谦虚地说：「我只是一名初学者，本来只是打算在这里练琴，没想到会引起回响。」，这份坚持更感动了无数人。她的琴声吸引了许多「乐迷」驻足，灵实医院副顾问医生（内科部）王天照也是听众之一。王医生说：「起初Sally没有信心，但她很有毅力，风雨不改地在这里弹琴。」他更不时为Sally打气：「即使在远处，我也能感受到她透过音乐诉说自己的故事，传达她对生命和信仰的感恩。」

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原来，美妙琴声的背后，藏著一段深刻的经历。一年多前，Sally因一场大病被迫暂停工作，在漫长的卧病日子里，音乐是她唯一的精神支柱。「惟有音乐能让我忘记痛苦，伴我度过难关。」大病初愈后，她对生命有了全新体会，不愿再为生活营营役役。于是，她决定重拾琴谱，将这份对生命的感悟化作动人音符，在医院里滋养及疗愈他人的心灵。

琴声连结彼此 疗愈人心

Sally忆述，曾有同事被琴声吸引而驻足，当时虽然紧张，但她仍主动邀请对方试弹，没想到对方竟是能弹奏萧邦名曲的高手。两人在琴键前一见如故，互相交流切磋，惺惺相惜，仿佛「高山流水遇知音」。琴声不仅连结了同事，也疗愈了病人。Sally分享道，曾有位中风病人与她合唱圣诗、分享往事，更感触地说：「妳是上天派来的天使，用音乐治疗了我的生命。」对于工作忙碌的医院同事而言，无论是清洁工、文员、保安还是医生，Sally的琴声都成为了他们忙碌中的一点慰藉。驻院物理治疗师梁恩慈说：「钢琴旋律让人感到放松，令我暂时忘却工作的沉重，亦为这里加添人情味。」

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临终前的祝福 以琴声送病人最后一程

最让Sally难忘的，是她首次担任安息礼司琴的经历。当时一位接受家居纾缓治疗的病人临终在即，希望以基督教仪式告别人生，但因他多年未返教会，身边没有朋友懂得唱圣诗。不同部门的同事得悉后，竟自发组成诗班，利用午休时间练歌，有人甚至特意调更出席。Sally则获邀负责弹琴。虽然大部分同事与病人素未谋面，但在安息礼上，众人的歌声与琴声，为家属送上了最温暖的安慰。

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目前，Sally正与同事筹备一队乐团，希望参与「病室传喜讯」活动，将音乐直接带到病房，与住院病人分享，让真挚的乐章继续温暖医院的每一个角落。

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