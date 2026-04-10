Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大病后重拾人生！灵实护理助理大变「钢琴天使」 以琴声疗愈病人心灵送上最后祝福

医生教室
更新时间：11:56 2026-04-10 HKT
发布时间：11:56 2026-04-10 HKT

灵实医院的午饭时间，总会传来一阵琴声。弹奏者并非专业演奏家，而是医院的护理服务助理伍素明（Sally）。她曾因一场大病，在绝望中靠音乐找到慰藉；康复后，她决心将这份力量传递开去。Sally的琴声不但疗愈了病人的心灵，更为临终病人送上最后的温柔祝福。

大病后重拾人生！灵实护理助理大变「钢琴天使」

据医管局刊物《HASLink 协力》报道，灵实医院信望爱楼的大堂每逢午饭时间总会传来阵阵悠扬琴声，为繁忙的医院注入一股暖流。弹奏者并非专业演奏家，而是医院的护理服务助理伍素明（Sally）。过去半年，Sally坚持每星期最少三天在医院弹琴。她总是匆匆吃过午饭，便带著写满笔记的琴谱，坐在钢琴前弹奏诗歌，让温暖的旋律回荡在医院每个角落。

面对赞赏，Sally谦虚地说：「我只是一名初学者，本来只是打算在这里练琴，没想到会引起回响。」，这份坚持更感动了无数人。她的琴声吸引了许多「乐迷」驻足，灵实医院副顾问医生（内科部）王天照也是听众之一。王医生说：「起初Sally没有信心，但她很有毅力，风雨不改地在这里弹琴。」他更不时为Sally打气：「即使在远处，我也能感受到她透过音乐诉说自己的故事，传达她对生命和信仰的感恩。」

【同场加映】用游戏作麻醉药安抚病童 伊院护士投身人道救援10年 「未必能改变世界 帮得一个得一个」

原来，美妙琴声的背后，藏著一段深刻的经历。一年多前，Sally因一场大病被迫暂停工作，在漫长的卧病日子里，音乐是她唯一的精神支柱。「惟有音乐能让我忘记痛苦，伴我度过难关。」大病初愈后，她对生命有了全新体会，不愿再为生活营营役役。于是，她决定重拾琴谱，将这份对生命的感悟化作动人音符，在医院里滋养及疗愈他人的心灵。

琴声连结彼此 疗愈人心

Sally忆述，曾有同事被琴声吸引而驻足，当时虽然紧张，但她仍主动邀请对方试弹，没想到对方竟是能弹奏萧邦名曲的高手。两人在琴键前一见如故，互相交流切磋，惺惺相惜，仿佛「高山流水遇知音」。琴声不仅连结了同事，也疗愈了病人。Sally分享道，曾有位中风病人与她合唱圣诗、分享往事，更感触地说：「妳是上天派来的天使，用音乐治疗了我的生命。」对于工作忙碌的医院同事而言，无论是清洁工、文员、保安还是医生，Sally的琴声都成为了他们忙碌中的一点慰藉。驻院物理治疗师梁恩慈说：「钢琴旋律让人感到放松，令我暂时忘却工作的沉重，亦为这里加添人情味。」

【同场加映】长洲医院急症护士守护岛民33年 牺牲休假救治伤者 剖白：在医院是病人 走在街上就是街坊

临终前的祝福 以琴声送病人最后一程

最让Sally难忘的，是她首次担任安息礼司琴的经历。当时一位接受家居纾缓治疗的病人临终在即，希望以基督教仪式告别人生，但因他多年未返教会，身边没有朋友懂得唱圣诗。不同部门的同事得悉后，竟自发组成诗班，利用午休时间练歌，有人甚至特意调更出席。Sally则获邀负责弹琴。虽然大部分同事与病人素未谋面，但在安息礼上，众人的歌声与琴声，为家属送上了最温暖的安慰。

【同场加映】屯门医院文志卫医生退而不休 坚持以数据建构安全手术室 守护病人健康与生命

目前，Sally正与同事筹备一队乐团，希望参与「病室传喜讯」活动，将音乐直接带到病房，与住院病人分享，让真挚的乐章继续温暖医院的每一个角落。

延伸阅读：沙田威院仁医为兑现承诺午休踩单车去捐血 身后再捐器官作「最好的礼物」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
生活百科
22小时前
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
22小时前
东张西望｜港女哭诉内地丈夫出轨召妓  攞完居留权金屋藏娇  老婆北上踢窦大巴掴渣男
东张西望｜港女哭诉内地丈夫出轨召妓  攞完居留权金屋藏娇  老婆北上踢窦大巴掴渣男
影视圈
15小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
2026-04-09 07:30 HKT
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
旅游
2026-04-09 12:51 HKT
立法会上任百日统计｜多数议员全勤 惟新设「投票在席率」见分野 一议员竟缺席16次投票
立法会上任百日统计｜多数议员全勤 惟新设「投票在席率」见分野 一议员竟缺席16次投票
政情
6小时前
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
时事热话
23小时前
珠海烧味店惊见「合成猪」真身？港人遭群起炮轰无知 惟网民叹有1缺点：以后唔买了
港人珠海烧味店惊见「合成猪」真身！罕见有头有尾打破传闻？惟网民叹有1缺点：以后唔买了
饮食
2026-04-08 15:32 HKT
12年租楼族掷逾千万圆上车梦 由美容学徒变女创业家 「渴望回家有真正放松空间」
12年租楼族掷逾千万圆上车梦 由美容学徒变女创业家 「渴望回家有真正放松空间」
楼市动向
7小时前
04:13
星岛申诉王｜踩入40年历史庙街歌厅　每位$20入场听歌　歌手被叫出街：我们不是小姐
申诉热话
5小时前