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由耶鲁医院清洁工变身麻醉科医生！32岁女子奋斗14年终成同院医生 行医梦启蒙于母亲生病

医生教室
更新时间：14:00 2026-04-09 HKT
发布时间：14:00 2026-04-09 HKT

坚持梦想可改变命运。美国一位32岁女子即将在耶鲁医院展开她的麻醉科住院医生生涯，令人难以置信的是，这间医院正是她18岁时任职清洁工的地方。从全职清洁到手术室麻醉，她的经历证明了，出身及起点通通不能限制梦想。

为养家做清洁工 母亲病倒成人生转捩点

外媒报道，Shay Taylor-Allen在18岁高中毕业后，为了帮补家计，在她出生的耶鲁纽黑文医院（Yale New Haven Hospital）找到一份清洁工的工作，每天负责清洁病房、走廊和公共区域。那时候的她，从未想过自己将来会穿上白袍。「我全职做清洁工，因为当时我妈妈病倒了，频繁进出医院」Shay回忆：「医生一直找不到她到底出了甚么问题。」

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更令她痛心的是，医护人员将母亲的症状归咎于「心理问题」，因而未能给予适当治疗。即使母亲多次出院，Shay仍坚信母亲的病痛远不止于身心问题。从那一刻起，她立志为病患发声，「我想成为我母亲当时需要的那种医生」，她开始想像自己在医院里的未来，不再只是清洁工。

上网Google「如何成为医生」 

Shay回忆：「我家里没有医生，我唯有上网Google『如何成为医生』，一步一步摸索前进。」这句看似简单的话，背后是长达十多年的奋斗。

高中时成绩优异的她，先在南康乃狄克州立大学取得学士学位。与许多「迟起步」的医学生一样，她需要补回科学科目的学术基础，她一边全职工作，一边在昆尼皮亚克大学完成学士后及硕士课程，这一步让她从「想成为医生」变成「够资格报考医学院」。

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获医学院取录 梦想启航

准备医学院入学试（MCAT）的过程并不容易，Shay曾经需要重考，最终她的成绩落在约第73个百分位——不算顶尖，但足以证明她的进步与坚持。她的故事告诉大家，韧性往往比一时的成绩更重要。

后来她成功入读霍华德大学医学院，获得医学学位后，她参加了竞争激烈的住院医生配对计划（Residency Match）。最终她成功在耶鲁纽黑文医院麻醉科取得职位，正是她出生地以及18岁时清洁工工作的「起点」。

在美国，住院医生席位由全国统一配对系统分配，评核标准包括学术成绩、临床经验、面试表现和推荐信。Shay能够重返耶鲁医院，有如命运最美的安排。

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美国医学生现实困境：背负巨额债务

Shay早前发起众筹，直言医学院毕业生面对的现实困境：「医学院的毕业生背负巨额债务。当我们匹配到住院医生岗位时，我们需要在短短几星期内搬到另一个城市。这段时间我们没有收入，很多人被迫借更多贷款来应付搬迁费、房屋按金和基本生活开支。」

她指自己和许多医学生同路人一样，正面临著经济压力。但无论正面对甚么困境，Shay的经历提醒大家：起跑线不能决定终点，坚持与信念才是改变命运的关键。

资料来源：HindustanTimesShay Taylor-Allen Instagramgofundme

延伸阅读：弃高薪闯加沙战火救人 吴少彬医生获颁中大杰出校友奖：盼为受灾者带来改变

 


 

 

 

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