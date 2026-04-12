吞口水时喉咙有异物感？医生拆解喉球症成因/症状/发作时机 与吞咽困难有何分别？

在耳鼻喉科专科门诊中，「医生，我总觉得喉咙里面卡住了甚么东西」是极为常见的求诊主诉。患者常形容喉咙深处仿佛有一团东西堵住，吞之不下、吐之不出，症状时轻时重，却往往在进食和饮水时反而没有明显不适。这种令人困扰的感觉在医学上称为「喉球症」（Globus Pharyngeus），是耳鼻喉科其中一种最常见的功能性症状。

吞口水时喉咙有异物感？甚么是「喉球症」？

喉球症并非罕见疾病。根据国际文献统计，约有百分之四十五的人曾在一生中经历过喉球症的症状，而在耳鼻喉科专科门诊的求诊个案中，喉球症约占百分之四至五。此症可见于任何年龄层，但以中年人士较为多见，男女均可受影响，部分研究显示女性患者比例略高。值得留意的是，喉球症在过去曾被称为「癔球症」（Globus Hystericus），意指与歇斯底里或情绪问题相关，但随著医学研究的进步，现代医学已摒弃这个标签，因为研究证实喉球症的成因远比单纯的心理因素来得复杂。

喉球症患者会出现甚么临床表现？

喉球症的典型表现是患者感到咽喉部位有异物感、压迫感或紧缩感。部分患者形容像有一颗痰黏在喉咙中间，或像有一块肉或一个球状物堵塞著。这种感觉通常位于颈部正中偏下的位置，大约在甲状软骨（即俗称「喉核」）的水平附近。

喉球症有几个相当具特征性的临床特点。首先，症状在吞口水时往往最为明显，但在进食固体食物或饮水时却通常不受影响，甚至会暂时改善。这一点与真正的吞咽困难（Dysphagia）有本质上的分别——吞咽困难的患者在进食时症状会加重，可能有食物梗阻的感觉，严重者甚至影响营养摄取。

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其次，喉球症的症状往往具有间歇性，可能在某段时间内频繁出现，过了一段日子又自行缓解，其后再度复发。再者，不少患者留意到症状在情绪紧张、压力增加、疲劳或睡眠不足时会明显加重，而在身心放松的时候则有所减轻。

喉球症的成因与发病机理是甚么？

喉球症的确切成因至今仍未完全明了，目前医学界普遍认为它是一种多因素疾病，涉及多个生理及心理层面的因素互相作用。以下是目前较为确立的几个主要成因：

咽喉反流（Laryngopharyngeal Reflux, LPR）被认为是喉球症最常见的关联因素之一。胃酸及胃蛋白酶经食道反流至咽喉部位，即使反流量轻微，也足以刺激咽喉黏膜，引发局部炎症反应和黏膜水肿，从而产生异物感。与典型的胃食道反流病不同，咽喉反流的患者未必有明显的火烧心或胃酸倒流感觉，因此不少患者并不察觉自己有反流问题，这也是喉球症容易被忽略潜在病因的原因之一。

上食道括约肌（Upper Esophageal Sphincter, UES）的功能异常亦是重要的发病机理。研究发现，部分喉球症患者的上食道括约肌静止压力较正常人为高，肌肉处于过度紧张的状态，这种持续性的张力增加会令患者产生咽喉紧缩及异物堵塞的感觉。此外，咽喉周围肌肉群的整体张力失调，包括舌骨上肌群和舌骨下肌群的协调问题，亦可能引致喉球症的发生。

心理因素在喉球症中扮演著不可忽视的角色。大量临床研究显示，喉球症患者的焦虑症和抑郁症的患病率显著高于一般人口。压力和负面情绪可透过自主神经系统影响咽喉部位的肌肉张力和感觉敏感度，形成一个恶性循环——情绪紧张导致咽喉不适，而持续的咽喉不适又进一步加重患者的焦虑。承认心理因素的影响并不等同于否定患者症状的真实性。喉球症的不适感是确实存在的，只是其产生机制涉及身心两方面的交互作用。

除上述主要因素外，鼻水倒流（Post-nasal Drip）亦是常见的诱因。慢性鼻窦炎或过敏性鼻炎的患者，鼻腔分泌物持续经后鼻孔流向咽喉壁，长期刺激咽喉黏膜，可引起慢性咽喉炎症及异物感。颈椎骨质增生在部分个案中亦可能是致病因素，增生的骨刺压迫食道后壁，产生咽喉部位的压迫感。此外，甲状腺疾病、咽喉黏膜干燥、长期用口呼吸等，均可能与喉球症的发生有关。

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如何诊断喉球症？

面对喉球症的患者，最重要是在确认喉球症诊断的同时，排除可能引起类似症状的严重器质性病变，尤其是咽喉及食道的恶性肿瘤。因此，详细的病史询问和全面的临床检查至为关键。

在问诊过程中，医生会仔细了解症状的性质、持续时间、加重和缓解因素，以及有否伴随吞咽困难、吞咽疼痛、声音嘶哑、体重下降、颈部肿块等警号症状。如果患者出现上述任何一项警号症状，便需要更积极地进行进一步检查，以排除恶性病变的可能。

咽喉内窥镜检查（Nasopharyngolaryngoscopy）是评估喉球症患者的基本检查。医生会将幼细的软性光纤内窥镜经鼻腔放入，直接观察鼻咽、口咽、下咽及喉部的结构，检视有否肿瘤、瘜肉、囊肿或其他结构性异常，同时评估声带的活动是否正常。如发现咽喉黏膜有充血水肿、杓状软骨区域红肿等征象，则提示可能存在咽喉反流的问题。此项检查在专科门诊即可完成，过程简单快捷，患者所受的不适轻微。

根据临床需要，可能会安排额外的辅助检查。吞钡造影检查（Barium Swallow）有助于评估食道的结构和蠕动功能，排除食道憩室、食道狭窄或食道蹼等异常。如怀疑食道或胃部病变，可能需要转介肠胃科医生进行胃内窥镜检查（Oesophagogastroduodenoscopy）。颈部超声波检查可用于评估甲状腺有否结节或肿大。在极少数临床疑虑较高的情况下，颈部电脑扫描或磁力共振造影亦可能有其应用价值。

解构喉球症的治疗策略

喉球症的治疗需要因应个别患者的情况，针对其可能的潜在病因制订个人化的方案。

对于怀疑或确诊有咽喉反流的患者，质子泵抑制剂（Proton Pump Inhibitor, PPI）是一线的药物治疗，疗程一般需要八至十二周甚至更长，以充分控制反流和让受损的咽喉黏膜修复。与此同时，生活习惯的调整同样重要，包括避免于睡前两至三小时进食、减少进食辛辣刺激及高脂肪食物、限制咖啡因和酒精的摄取、以及适当抬高床头等。对于伴有鼻水倒流的患者，应针对鼻部疾病进行治疗，例如使用鼻用类固醇喷剂控制过敏性鼻炎或慢性鼻窦炎。

在心理因素方面，若评估发现患者有明显的焦虑或抑郁症状，适当的心理介入可带来显著的改善。认知行为治疗（Cognitive Behavioural Therapy, CBT）已被研究证实对喉球症有疗效，能帮助患者辨识和调整不良的思维模式，减轻对症状的过度关注和灾难化思想。在部分个案中，经精神科医生评估后，短期使用低剂量的抗焦虑或抗抑郁药物亦可能有助于打破症状与情绪之间的恶性循环。

在整个治疗过程中，医生对患者的解释和安抚（Reassurance）是不可或缺的一环。许多喉球症患者最大的忧虑是担心自己患上喉癌或食道癌，这种恐惧本身便会加剧症状。当医生透过全面检查排除了严重疾病后，清楚而耐心地向患者解释病情的性质，让他们了解喉球症是一种良性的功能性状况，本身便具有相当的治疗意义。不少患者在得到明确的解释和安心后，症状会有明显的改善。

喉球症有哪些征兆？甚么人较高危？

尽管喉球症本身属于良性疾病，但以下情况应提高警觉，尽早求诊：持续加重的吞咽困难(尤其是固体食物难以下咽)、吞咽时伴有疼痛、声音嘶哑超过两星期仍未改善、不明原因的体重下降、颈部出现可触及的肿块，以及单侧的咽喉疼痛或耳痛。这些症状可能提示较严重的病变，需要及时进行专科评估。特别是长期吸烟及饮酒人士，属于头颈部恶性肿瘤的高危群组，出现上述警号时更应尽快求医。

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