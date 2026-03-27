肝癌位列本港第三大癌症杀手 中大研发新药物配方 9成患者影像上肿瘤完全消除

香港中文大学（中大）医学院影像及介入放射学系，在现行治疗中期肝细胞癌的传统「经动脉碘栓塞化疗」基础上，研发出一种结合「无水纯化疗药」顺铂及碘化油的新配方（aTACE），并在临床试验中取得突破性成果。

肝癌位列本港第三大癌症杀手 中大研发新药物配方

肝癌位列本港第三大癌症杀手，亦是本港十大常见癌症的第五位。根据医院管理局的最新数据，单是2023年本港已录得1,700宗肝癌新症，其中以肝细胞癌占比最高，超过1,400宗。然而，近半数患者在确诊时已届中晚期，无法透过手术切除肿瘤。

传统的「经动脉碘栓塞化疗」（cTACE），是透过导管将混合了碘化油及「水溶性」化疗药物「顺铂」的制剂，直接送入肝脏肿瘤的血管中，再用微粒将其堵塞，以截断肿瘤的血液供应，令癌细胞死亡。现时，虽然有三种「经动脉治疗」常用于肝细胞癌，但其肿瘤在影像上的完全消除率，均不足三成，包括：

cTACE 治疗

带药微球栓塞

放射栓塞

中大医学院团队研发的「经动脉碘栓塞化疗」新配方，则改用「无水」的纯化疗药「顺铂」。其关键在于，无水药物在血液中会缓慢溶解，不会被血流迅速稀释，从而得以在肿瘤内长时间维持高浓度，并持续释放药力，有效解决了传统cTACE使用水溶性「 顺铂」 配方中，药物容易随血液快速流失的缺点。

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新配方疗效显著 9成患者影像上肿瘤完全消除

中大医学院的跨专科团队，于2016年至2023年间，展开了一项前瞻性的多中心随机临床试验，招募了77名介乎 49 至 86 岁的肝细胞癌患者，随机接受cTACE或aTACE治疗。参与研究的患者每两个月接受一次疗程，合共两至三次，为期半年。结果显示：

aTACE新配方在所有疗效指标上，均显著优于传统cTACE。其影像上肿瘤完全消除率高达90%，比传统疗法高出近一倍。

三年无恶化存活率高出两倍；整体存活期中位数更超过53.3个月，较传统疗法显著延长了17.3个月。

首次疗程后 30 天的跟进治疗亦显示， 新疗法的副作用较传统疗法为少。 虽然 ALT 肝酵素上升情况较多，大部分患者肝功能失调情况都可于两星期内回复正常，余下亦可于 30 天内恢复。

aTACE 在疗程后出现肝脓肿以及肝衰竭等严重副作用的风险更低。

中大医学院外科学系肝胆胰外科名誉临床副教授李杰辉医生表示：「 研究结果令人鼓舞， 现时三种较常用于治疗肝细胞癌的经动脉治疗，临床治疗效果均大同小异，整体存活期均无明显差异。 aTACE 的出现为医生在诊治中期肝癌患者时， 提供了一个理想选择。 」

中大医学院影像及介入放射学系名誉临床教授余俊豪教授表示：「 自从 39 年前传统化学栓塞治疗问世以来， 全球医学界一直致力改善经动脉治疗中期肝细胞癌的临床疗效， 惟多年来未见显著突破。中大团队经过七年努力， 成功发现 aTACE 在多项治疗成效指标上，均显著优于传统疗法。 这标志著我们有望为中期肝细胞癌患者开发出一种更理想的治疗方案。本人谨此衷心感谢所有参与研究的患者及同仁。 」

叶氏家族基金肿瘤学教授兼中大医学院肿瘤学系陈林教授表示：「 aTACE 不但突破现有经血管治疗的效果水平，亦突显中大医学院于医学科研的能力。团队认为进一步就 aTACE 临床效果展开更大型的临床试验， 将会有助普及 aTACE 使用，令更多患者受惠。 」

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资料来源：中大医学院