26岁YouTuber晓欣抗癌剃光头 割14cm巨瘤后公开超长疤痕 自嘲「百变小欣」

26岁的YouTuber晓欣（「入实验室揿PLAY掣」主持）去年10月自揭患卵巢癌，切除达14cm的肿瘤后，上月开始接受化疗。近日晓欣在个人IG公开剃光头的全过程，并展示术后从胃部延伸至子宫的深长疤痕，相当触目惊心，更以幽默态度自嘲「百变小欣」，其积极心态赢得圈中好友及大量网民留言鼓励。

割14cm巨瘤后疤痕触目惊心 剃光头自嘲「百变小欣」

晓欣去年10月发文分享，最初只是持续腹痛，普通科医生判断为肠胃问题，但症状始终未见好转。后来经其他医生详细检查，才发现卵巢内有一颗14cm的肿瘤。医生向她说明，这是相当罕见的恶性肿瘤。其后她接受手术切除肿瘤，伤口从胃部延伸至子宫，她形容是「开刀生仔的体验」。术后最初几天最为辛苦，每天都要重新学习行走、睡觉、进食，连大笑和打喷嚏也要避免。

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上月晓欣开始接受化疗，因副作用出现严重脱发，近日她更在IG上载影片记录剃光头的过程，她同时公开手术后的疤痕照片，可见一道「1字型」超长疤痕，由胃部延伸至子宫所在的位置，她更在IG鼓励自己「Wish: 所有副作用都变正作用。」晓欣心态积极，更幽默写道：

「三月开始我就是百变小欣，有时都会担心我楼下的看更姨姨会唔会觉得我很怪，今日长发，听日短发，后日光头……但最后发现佢都冇望过我一眼。」

晓欣患卵巢癌经历：

停工仍心系公益 感谢拍档与女友：我知道我是被爱的

虽然正停工治疗，晓欣仍心系公益。她早前走访大埔多间小店，亲手写心意卡，答谢曾帮忙宏福苑灾民的餐厅，并拍片分享正能量，获网民大赞「人美心善」。她的积极心态也赢得圈中好友及大量网民留言鼓励：「加油」、「好叻」。

晓欣在文中透露，去年8月经历嫲嫲离世，9月才刚觉得生活逐渐步入正轨，10月却迎来患癌消息。她原定11月YouTube频道有重大转变，却因突发状况打乱所有节奏，但她感激拍档Wing和经理人的无条件体谅与支持。

她特别感谢女友在她生病后为她打点一切：「比我更紧张担心，我知道我是被爱的，不孤单的。」她表示：「等我完成这个Big boss级挑战，我会好快好快归队，继续拍摄不同挑战！」

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卵巢癌｜出现1种征兆恐已属晚期 80%患者晚期才确诊

卵巢癌的发病率和死亡率高吗？根据本港医管局资料，卵巢及腹膜癌症是本港第6大女性常见癌症，在2023年共有623宗新症，大部分患者年龄超过50岁。本港有统计数据显示，约80%卵巢癌患者至晚期才确诊，高达85%人会复发。

本港医管局指出，由于卵巢位于骨盆腔深处，早期病征并不明显，许多患者病发初期大多只觉得腹部不适，或误以为自己胃痛或消化不良，因而耽误诊断与治疗，到腹部摸到明显肿块时往往已是癌症后期，因此死亡率偏高，卵巢及腹膜癌症同样位列本港女性癌症杀手第6名。

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卵巢癌｜8大常见症状 常腹胀是警号？

根据医管局资料，由于卵巢深入在骨盆腔内的深处，早期的卵巢癌征状并不明显，卵巢癌还有以下征状，请特别注意：

持续及日益严重的胃痛

消化不良

腹部不适

肚胀

小便频密

大便困难

性交时疼痛

腰背痛

卵巢癌｜7类人风险高 从未生育人士要留意

根据医管局资料，以下7类人士，罹患卵巢癌风险较高：

卵巢癌7大高危因素

比一般女性较迟停经 从未生育 家族有人曾患卵巢癌（尤其是母亲、姊妹、姑、姨） 体重超标，食用过多脂肪 有自然流产或不孕现象 曾罹患乳癌 停经后使用荷尔蒙补充疗法超过5年

卵巢癌｜如何预防卵巢癌？5种人风险较低？

在日常生活如何预防卵巢癌？医管局列出4大方法，有助减低风险；另指出，有5种人患上这种癌症机率较低。

4招减低患卵巢癌风险：

饮食要均衡、避免日常饮食摄取过量脂肪

保持适量运动

保持情绪稳定，注意抒缓精神压力

长期卵巢功能失调的妇女，须积极接受治疗

5类人患卵巢癌风险较低：

服用口服避孕药超过5年

怀孕最少一次

以母乳喂哺婴儿

曾接受输卵结扎手术

曾接受子宫颈切除手术

资料来源：晓欣IG、医管局

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