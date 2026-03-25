脂肪肝新药有望「一箭双雕」 港大研究证可减脂预防肝癌

脂肪肝不仅是都市人常见的健康问题，更可能演变成肝癌。港大医学院一项突破性研究发现，一款已获美国食品及药物管理局（FDA）批准用于治疗脂肪肝的新药Resmetirom，不仅能减少肝脏脂肪及纤维化，更有潜力预防及抑制由脂肪肝引发的肝癌，可为数以百万计的脂肪肝患者带来新希望。

脂肪肝与肝癌存隐形危机链

肝细胞癌是全球第六大常见癌症，亦是第三大癌症死因。随着肥胖、糖尿病和代谢综合症日益普遍，由代谢失调引起的脂肪肝及脂肪性肝炎，已成为肝癌的主要成因。数据显示，每年约有3%的脂肪性肝炎患者会发展成肝癌，亚洲情况尤为严峻，约四分之一人口受影响。

更令人忧虑的是，现有针对晚期肝癌的免疫检查点抑制剂，在脂肪肝相关肝癌患者中的效果较差，背后原因一直未明。港大医学院针对这类高危患者，深入探讨致病机制及寻找新的治疗方向。

脂肪肝成因+症状+诊断方法

中期因子：扰乱免疫系统的「内鬼」

港大医学院团队建立了贴近人类脂肪肝及脂肪性肝炎相关肝癌的小鼠模型，并运用单细胞核糖核酸测序技术，在疾病不同阶段追踪肝脏及肿瘤细胞的变化。团队成功识别出一条关键致癌通道——由分泌性蛋白「中期因子」与其受体结合而成。

中期因子的危害：

与受体结合后，成为肝脏星状细胞与癌变肝细胞之间的肿瘤发展通道

在非病毒、非酒精性肝癌患者中，中期因子水平愈高，肝癌复发风险愈大，无复发存活期亦愈短

领导研究的港大医学院临床医学学院病理学系讲座教授吴吕爱莲解释：「中期因子会通过受体改变免疫系统的正常分工，削弱身体对抗肿瘤的能力。它首先影响巨噬细胞的功能，使原本的抗肿瘤能力转变为促进肿瘤生长，并导致负责消灭癌细胞的T细胞逐渐丧失功能，形成『T细胞耗竭』和『T细胞自体攻击』环境，让癌细胞逃过免疫系统的监察。」

减脂、抗癌、增免疫三效合一

团队发现，已获美国FDA批准用于治疗脂肪性肝病的新药 Resmetirom，在临床前实验中不仅显著减少肝脏脂肪和抑制肿瘤生长，还能下调中期因子水平。若与中期因子抑制剂合并使用，更能产生显著的协同抑癌作用，同时改善肝脏代谢、抑制肿瘤及改变免疫微环境，具备明显的临床转化潜力。

这项发现意味著，同一款药物既可治疗脂肪肝，又有预防肝癌的双重功效。

「预防为本」新治疗模式

吴吕爱莲教授强调，脂肪肝相关肝癌并非单纯「脂肪太多」，而是涉及一条由中期因子驱动的致癌通道。若能针对这条通道及免疫反应进行调控，有望改善脂肪肝相关肝癌对现有免疫治疗反应欠佳的困局。

「Resmetirom在改善代谢的同时，亦能降低这条通道的活性，这为『同一类药物既治脂肪肝、又防肝癌』提供了重要实验基础。」吴教授表示。研究团队下一步计划在更大规模的病人群组中验证相关生物标记，并与医生合作设计结合Resmetirom、免疫治疗与标靶治疗的临床研究，为高危病人建立「预防为本」的治疗模式。



资料来源：港大医学院

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