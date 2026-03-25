打机不是坏事？专家解构运动型电玩 每周3次改善体重血脂/抗抑郁 

抑郁症是一种常见的情绪障碍，患者会往往长期感到情绪低落、对事物失去兴趣和动力，并出现负面思维。这些症状不仅影响工作表现与人际交往，严重时更可能导致自杀倾向。

抑郁症有非药物辅助治疗？

目前，药物仍是治疗中度至重度抑郁症的主要方式。然而，药物可能带来副作用、依赖性或停药戒断，令部分患者却步。为突破传统疗法的局限，医学界积极探索非药物的辅助治疗方案。恒常运动向来被证实有助改善情绪，但受限于天气、设施、安全及交通等。

同场加映：抑郁症17大症状

结合运动与游戏 打破久坐不动

随著科技进步，「运动型电子游戏」（Exergaming）逐渐普及，被誉为「未来的健身」。这结合「运动（Exercise）」与「游戏（Gaming）」元素，运用体感技术追踪使用者的身体动作，提升互动性及活动量，打破传统「打机」久坐不动的模式。多项临床研究与数据分析均证实，运动型电子游戏能明显减轻患者的抑郁症状。

运动型电子游戏的七大优势

传统运动相比，运动型电子游戏有以下好处：

运动型电子游戏的7大优势

运动型电子游戏的7大优势

1. 不受时地限制：不受天气及环境影响，可随时在室内进行（如疫情居家限制期间亦不受影响）。

2. 省时：研究显示，每周只需进行最少三次，已能减轻抑郁症状。

3. 增强动力：游戏的趣味性大幅提升了患者的动力。研究发现，运动型电玩组别的平均运动依从率（对运动计划的遵从度）高达近90%。

4. 受伤风险低：能调整游戏强度，减少了意外受伤的风险。

5. 长者与病患友善：运动型电子游戏则能调节难度，长者及患者也能轻松参与。

6. 改善体质：多项研究指出，能有效改善体质, 包括体重、心跳率及血脂等。

7. 个人化设定：游戏内置视听辅助教学系统，并可根据个人能力调节难度等级与训练强度。

助不同群体提升心理健康

综合研究数据显示，运动型电子游戏对长者尤其见效，同时能有效纾缓大学生及认知障碍症患者的抑郁情绪。临床研究亦证实运动型电子游戏能有效减轻孕妇、柏金逊症患者及中风患者等的抑郁症状。

总括而言，运动型电子游戏在减轻抑郁症状及提升心理健康方面展现出庞大潜力。不过，若用作辅助医疗，应在专业医护人员的评估与指导下进行，并配合常规治疗，以确保安全和疗效。

撰文：香港都会大学护理及健康学院助理教授彭鼎佳博士

专家履历：

彭鼎佳博士于香港大学取得博士学位，研究领域涵盖疾病检测、生物标记及分子生物学等。多年专注研究心理健康与抑郁症课题，成果多次于国际期刊发表，并积极推动社区健康发展 。

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