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港大医学院司徒伟基教授获选美国肝病研究学会会士 研究连续6年登全球前1%

医生教室
更新时间：12:56 2026-03-24 HKT
发布时间：12:56 2026-03-24 HKT

本港再有名医扬威海外！港大医学院临床医学学院内科学系司徒伟基教授，近日获选为美国肝病研究学会会士。司徒教授专研肝脏疾病，其学术成就斐然，研究成果更已连续6年跻身全球前1%之列。

港大医学院司徒伟基专研肝脏疾病 获选美国肝病研究学会会士

HKU Medicine﻿在Facebook专页撰文指，港大医学院临床医学学院内科学系临床教授、李国贤基金教授（肠胃学）司徒伟基，近日获美国肝病研究学会（AASLD）授予会士（Fellow）荣衔，以表彰他在肝脏及胆道疾病的研究与临床治疗上所作出的重大贡献。美国肝病研究学会是世界主要的肝病研究非牟利机构，由致力从事肝病研究、预防及治疗工作的科学家及医护专业人员组成。

港大医学院司徒伟基教授 获选美国肝病研究学会会士
港大医学院司徒伟基教授 获选美国肝病研究学会会士

此外，司徒伟基教授是研究慢性肝病的专家，他的研究领域广泛，涵盖了病毒性肝炎、脂肪肝、肝纤维化以至肝癌等。其研究更结合了肠道微生物、创新生物技术与人工智慧等领域进行跨学科合作。根据权威学术分析机构《科睿唯安》（Clarivate Analytics）的数据，他的研究成果自2020年起，每年均名列全球前1%。他至今已发表超过350篇国际期刊论文及书章，当中不少刊登于《Lancet》，《Journal of Clinical Oncology》，《Lancet Global Health》，《Journal of Hepatology》，《Gut》等极具影响力的顶级学术期刊，其中大部分研究与慢性肝病相关。除了获美国肝病研究学会的高度肯定，他早前亦获香港大学颁发2025年度杰出研究学者奖。

资料来源：HKU Medicine

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