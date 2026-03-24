女星指日吃8粒蛋可生发 专家揭可改善压力性掉发 半熟蛋反成「头发杀手」？

每日吃八粒鸡蛋，竟可令头发重生？台湾艺人蓝心湄近日在节目中透露，健康检查时发现营养不良、蛋白质摄取不足，在医生建议下每天吃八颗蛋，没想到真的长出新发，连眉毛、体毛也变得浓密。事件引发网民热议，到底「食蛋生发」是否有科学根据？有专家曾接受《星岛头条》访问时提及，压力性脱发（休止期脱发）的确与营养缺乏有关。

蓝心湄自爆食蛋后体毛变浓密

蓝心湄早前在节目《女人我最大》中分享，她因营养不良问题求医，在医生建议下每日摄取足够蛋白质，于是开始每天吃八粒「水煮蛋」；一段时间后，他不仅长出新发，连眉毛、体毛都变得浓密，事件在网络迅速引起热话。不少网民半信半疑，也有人表示一日八粒蛋太多。

蛋白质助压力性脱发 半熟蛋反成「头发杀手」

台湾植发权威吴文艺医生接受台媒访问时解释，鸡蛋确实含有丰富的生物素，包括维他命B7、维他命B8及优质蛋白质，两者均是毛发生长的重要营养素。临床上当患者经历重大压力后，头发会短暂脱落，但当身体慢慢恢复，头发就会重新长出来；恢复期内摄取足够蛋白质及维他命，确实有助生发；如果是男性的雄秃问题，则一定要靠药物治疗才有机会改善。虽然鸡蛋营养丰富，营养师高敏敏指出，半熟蛋的生蛋白中，含有「抗生物素蛋白」（Avidin）会抑制生物素吸收，长期下来也可能让头发营养不足，增加掉发风险。因此鸡蛋的烹调方式也会直接影响营养价值。

同场加映：防脱发避开洗头4大陷阱 中医教3步自测脱发风险 生姜搽头皮可生发？

9成港人属雄秃 休止期脱发与蛋白质缺乏有关

注册中医师李广冀曾接受《星岛头条》访问时分析，本港9成秃发属「雄激素秃发」（即M字额、发线后移、地中海等类型），与遗传因素相关。身体对雄激素DHT（二睪固酮）敏感，导致毛囊逐渐萎缩。后天压力、吸烟、饮酒、嗜吃煎炸甜食及加工食品，均会增加患病风险，女性也不例外。脱发可分为以下4种常见类型：

1. 雄激素性脱发（雄秃/脂溢性脱发）

毛囊对雄激素敏感，逐渐萎缩，头发变细、生长周期缩短。与遗传和雄激素相关，男性多表现为M字额、发线后移、或头顶秃发（地中海秃发）。女性多为头顶发量稀疏、发缝变宽。

2. 斑秃（鬼剃头）

斑秃由免疫系统失调导致，免疫T细胞攻击毛囊，导致出现圆形或椭圆形秃斑，皮肤外观正常，但短时间内会脱落较多头发，严重时会发展为全秃（全头头发脱落）或普秃（全身毛发如眉毛、体毛脱落）。

3. 休止期脱发（如压力性脱发）

身体因应激事件（如手术、分娩、严重疾病、精神压力）、药物（如化疗药）、营养缺乏（如铁、蛋白质缺乏）等情况，令大量头发提前进入休止期并脱落，整体头发稀疏，脱发区无明显界限。

4. 瘢痕性脱发

当毛囊被破坏后形成瘢痕，导致永久性脱发，常见于脓癣等感染或自身免疫性疾病（如盘状红斑狼疮）或创伤之后。

3步自测脱发风险：

甚么中药可护理头发？

李医师更列举八种常用护发药材及其适用人群：

1.冬虫夏草

功效：补肺益肾。肾其华在发，可减少脱发

适合：肺肾不足、咳喘、鼻敏人士

2.枸杞子

功效：补肝肾，性质平和

适合：一般脱发人士

3.菊花

功效：清肝明目

适合：肝火旺盛、夜睡、头油多

不适合：脾胃虚寒、气血不足等虚弱人士

4.熟地黄

功效：补血、补肾

适合：血虚人士、头发干旱，缺乏光泽者

不适合：脾胃湿热

5.茯苓

功效：健脾利水

适合：脱发、痰湿人士

不适合：阴虚、口干舌燥人士、头皮干燥人士

6.桑椹子

功效：补血强肝肾

适合：肝肾不足、脱发人士

不适合：脾胃虚寒人士。

7.女贞子、墨旱莲

功效：女贞子通常结合墨旱莲同用，称为「二至丸」，用以滋补肝肾，一阴一阳，不会热气。为中医处方药物，不建议一般人自行煲煮饮用。

适合：肝肾不足人士

不适合：孕妇、婴儿

8.黑芝麻

功效：补肝肾，益精血

适合：肝肾不足型脱发（头发干枯、易断、早白）、产后气血亏虚者，血虚人士可适量食用

不适合：头皮油腻、脾胃虚弱需减少或避免食用。

不过，李医师提醒，一般中药药材并不建议直接冲水饮或煲汤饮，建议用药前要先咨询中医师意见。

资料来源：《女人我最大》、壹电视

延伸阅读：鬼剃头｜40岁女每日脱发逾100条 头顶多处斑秃感抑郁 中医治疗半年发再生 推介生发食物/汤水

----

相关文章：

45岁港男脱发10年 中医治疗3个月摆脱地中海 附生发食疗

产后脱发｜脱发5年！港女25岁起日掉60条头发 中医调理3个月变浓密

男士补肝肾？女性要补血？中医推介15种食物汤水生发防脱发

养黑发防脱发必吃！14种黑色食物保护头皮助生发 黑朱古力也上榜