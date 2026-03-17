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澳洲男靠ChatGPT为患癌爱犬制疫苗 肿瘤奇迹缩细 含泪告白：她陪我走过人生低谷

医生教室
更新时间：18:15 2026-03-17 HKT
发布时间：18:15 2026-03-17 HKT

水能载舟，亦能覆舟，科技亦然。当大家都在讨论人工智能的负面影响时，澳洲却发生了「AI救犬」的感动故事。澳洲一位男子利用ChatGPT及AlphaFold系统，为只剩数月寿命的爱犬成功研发出癌症疫苗「续命」。接受治疗后，狗狗的肿瘤明显缩小，主人含泪说：「她是我最好的朋友，现在轮到我为她尽一份力。」

主人誓言奋战到底救爱犬 自学为狗狗制疫苗

外媒报道，2019年澳洲科技专家Paul Conyngham从动物收容所领养了一只名为Rosie的混种犬。五年后，Rosie被诊断出患癌。尽管Paul花费数千澳元为牠进行化疗等传统治疗，肿瘤仍未见缩小。「Rosie是我最好的朋友，她陪我度过很多艰难时刻——分手、艰难的商业谈判、森林里的散步。」Paul在接受当地节目访问时语带哽咽：「当她被告知只剩下几个月的生命时，我觉得我也必须为她做些什么。」

拥有17年人工智能与数据分析经验的Paul决心展开一场「救犬之旅」！他首先花费3,000澳元（约1.5万港元），委托新南威尔斯大学Ramaciotti基因组学中心为Rosie进行基因组测序。Paul分享：「我直接去找ChatGPT，跟它一起制定计划，研究该怎么做。」

主人Paul表示：「Rosie是我最好的朋友，她陪我度过很多艰难时刻——分手、艰难的商业谈判、森林里的散步。」（图：x.com/paul_conyngham）
主人Paul表示：「Rosie是我最好的朋友，她陪我度过很多艰难时刻——分手、艰难的商业谈判、森林里的散步。」（图：x.com/paul_conyngham）
Paul于2019年从动物收容所领养了Rosie。（图：x.com/paul_conyngham）
Paul于2019年从动物收容所领养了Rosie。（图：x.com/paul_conyngham）
Rosie在2025年12月接受了第一剂疫苗注射，其后再注射加强剂，治疗后肿瘤体积明显缩细。（图：x.com/paul_conyngham）
Rosie在2025年12月接受了第一剂疫苗注射，其后再注射加强剂，治疗后肿瘤体积明显缩细。（图：x.com/paul_conyngham）

比对健康与肿瘤DNA 找出突变关键

Paul将Rosie的健康DNA与肿瘤DNA进行比对，寻找问题根源。他用一个生动的比喻解释：「这就像你拥有一部新车的引擎，然后再对比同一部车行驶了30万公里后的引擎——你可以比较两者，看出哪里受损了。」

接著，他利用Google DeepMind开发的AlphaFold AI系统，这套系统专门用于预测蛋白质结构。透过AlphaFold，Paul成功识别出肿瘤的基因突变，并将其与治疗所需的药物进行匹配。

全球首只狗狗癌症疫苗诞生 肿瘤奇迹缩细 正研发第二剂疫苗

这项突破让Paul得以与新南威尔斯大学团队合作，为Rosie研发出一款度身订造的mRNA疫苗。mRNA疫苗的原理，是利用人工合成的信使核糖核酸，引导细胞产生无害的病毒蛋白，从而激发免疫反应。新南威尔斯大学RNA研究所所长Pall Thordarson教授表示：「这是首次为狗狗设计个人化癌症疫苗。这仍处于癌症免疫治疗的前沿领域，而我们最终将运用这项技术帮助人类。Rosie正在教导我们，个人化医疗可以非常有效，而且能透过mRNA技术在短时间内完成。」

Rosie在2025年12月接受了第一剂疫苗注射，其后再注射加强剂。尽管确诊时癌症已属晚期，但治疗后肿瘤体积明显缩细。Paul目前正著手研发第二剂疫苗，目标是清除剩余的肿瘤细胞，他充满希望地表示：「对于某些癌症来说，我们真的有机会将它从绝症转变为可控的慢性病。」

 

资料来源：Hindustan Times

延伸阅读：45岁男生唇疮靠AI诊症 自行买药误服3倍剂量 致急性肾损伤送院

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