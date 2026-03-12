患末期腺癌暴瘦55磅 中学阿Sir积极抗病「教学」：冀感染学生勿轻易言弃

「疾病无得拣，但我希望用积极抗病的经历，希望鼓励到学生不要言弃！」 现年40岁的陈Sir（Fox），去年年底开始感到不适，并在一次带队比赛期间突然呕血，求医后一度被诊断患上克隆氏症，他积极接受治疗希望能早日重返家中，重返校园教学，岂料日前再被确诊患上第 4 期腺癌，癌细胞已扩散，体重更暴跌55磅。面对接连打击，陈Sir坦言自己一度崩溃，但他选择继续乐观面对，用自己的经历鼓励学生不要轻易言弃，他更希望自己能早日康复，再次将年仅9个月大的儿子抱入怀中。

陈Sir是高雷中学的体育老师，去年5月才荣升新手爸爸，回顾过去数月，他的健康状况如坐过山车。陈Sir接受《星岛头条》访问时表示，去年8至9月期间，他已经开始出现进食反胃的现象，到私家医院照肠胃镜，发现有胃部发炎及感染幽门螺旋菌，并获医生处方抗生素。

去年 11 月，他在带队比赛期间突然不适，冲入洗手间呕出黑红色的液体（后来才知道是血块），他以为自己因观看比赛过于激动导致，不以为然继续带队，岂料当晚在家中休克，被紧急送往将军澳医院抢救，接受胃溃疡急性出血手术。

怀疑患上克隆氏症 望著儿子留下男儿泪

他留院数日出院，回家仅一日出现心率过快再次入院，检查又发现一侧输尿管受压，导致肾功能出现肾积水，不得不在 12 月接受内窥镜支架手术，惟找不到任何病因。直到今年1月，陈Sir再到私家医院照胃镜，医生处方药效更强劲的胃药，岂料服药后腹部剧痛，入院检查再次发现肠塞，私家医院医生怀疑他患上克隆氏症，著他立即入住医院。

热爱体育的他，尽管抱著体育精神积极对抗疾病，但他回家收拾衣物那刻，陈Sir形容，「望住数个月大的儿子，我都忍唔住喊咗，我同啊仔讲，爸爸要去医院打仗啦！」

注射生物制剂无效 确诊末期癌症

他在广华医院入院，期间接受多项检查都没有发现癌细胞，广华医院的医生也一度确诊他患上克隆氏症，他开始自费注射生物制剂治疗。陈sir指，起初的治疗计划是，每支生物制剂大约500多元，第一次要注射4支，隔周再注射两支，以后再每个月打一支，「原本打完两针应该开始见效，但他却没有任何效果，医生转介他到外科，检查再次发现场塞。」



直到2月27日凌晨，陈sir接受紧急开腹手术，切除了部分小肠与大肠连接的发炎组织，手术相当顺利。当时他以为病情终于迎来转机，岂料化验结果却显示他已患上腺癌，且属于第4期扩散阶段。他引述医生表示，虽然多次检查未有发现癌踪，但估计是胃癌导致，形容「情况罕见」。

积极抗癌「另类教学」 学生跑步打气

陈Sir自从一度被诊断患上克隆氏症后，他在社交网站发帖讲述自己的抗病经历，而他患癌的消息传回学校后，学生和旧生更自发用各种方式，例如跑步、拍片为他打气，希望他能够早日回到校园。陈Sir坦言确诊末期癌症时崩溃，冷静下来选择继续坚强面对，「疾病没有选择，我希望自己能够用生命影响生命，这也是我选择做老师的初衷。虽然难以接受，我嘢希望用自己的抗病经历鼓励学生，面对困难时不要轻易言弃，也希望鼓励通路人，大家一起撑下来。」

不幸的是，陈Sir购买医疗保险不足一年发现患病，保险公司现时仍在调查中，自去年10月以来的索偿至今仍未获批核。由于公立医院等候时间漫长，陈Sir的太太昨日在个人网站发起私人募捐，希望能为他寻求私家医生治疗，尽快击退癌细胞回复健康，继续陪伴仔仔长大。此外，现实中亦需要应付住屋、生活和照顾初生婴儿的日常开支。

陈Sir透露，他已获转介到威尔斯亲王医院接受治疗，他希望自己能早日战胜病魔，回到家中将儿子紧紧拥抱入怀，「新年期间我有申请回家小住，见过阿仔，但唔敢抱他，我都已经好耐无抱过阿仔！」他也希望自己能够早日再重返校园，继续用生命影响生命，带领学生去进行各种体育比赛。他更感谢家人特别太太的支持，皆因太太忙于照顾初生儿子及她，频于奔波，他更期待自己能早日战胜病魔，回家继续做个好爸爸、好丈夫。