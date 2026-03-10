38岁打工仔1个月加班200小时 致脑出血半瘫 泪诉「还我健康身体」即看8大过劳警号

【打公仔悲歌】港人热爱返工，但如果返工返到半身不遂又是否值得呢？日本一名男子在一个月内加班超过200小时，平日无Lunchtime、零休假持续工作，终导致脑出血及半瘫，留下一身病痛。他控诉公司漠视员工过劳问题，呼吁避免悲剧重演。

无经验接手「数亿日圆」业务 连续工作无休假

日媒《琉球新报》报道，该名38岁男子于JA冲绳南部地区营农振兴中心担任芒果选果场现场负责人，统筹选果及销售业务；他的前任同事因过劳离职，他在毫无经验的情况下，仅与一名新入职员工共同承担数亿日元的业务工作，。

2025年6月是芒果出货旺季，他从6月19日至7月18日期间从未休假，亦无午休时间，单月加班时数突破200小时。7月19日清晨，他被妻子发现在家中客厅倒地不起，紧急送院后证实有脑出血。令人惋惜的是，倒下前数天他曾发电邮向上司反映现场人手不足，却未获任何回应。

「大脑过劳」8大征兆：

半身瘫痪后遗症缠身 终获认定劳灾 公司道歉

脑出血的后遗症彻底改变了这名男子的人生，不仅左半身瘫痪，语言听觉功能亦受损，至今未能恢复正常。他在记者会上痛苦诉说「我变得对光、声音、气味都很敏感，很易就会头痛和恶心，无法过正常的生活。」他至今仍未收到公司的道歉。妻子回忆丈夫倒下前已十分疲惫、身心状态已经崩溃。「还我健康的身体」男子愤怒地表示：「失去的东西代价太大了，对公司感到非常气愤。」他强调，这是他的责任去防止类似受害者再次出现。

2026年1月，那霸劳动基准监督署正式认定此案为劳工职业灾害，JA冲绳理事长其后终于召开记者会公开道歉，表示「对于造成极大的痛苦与精神负担，深表歉意」，而对受害者而言，这份道歉来得太迟。

脑过劳8大警号 中3个以上须警惕

脑部疲劳不仅影响工作效率，更可能引发严重健康危机。以下是过劳的常见表现：

核心征状：

注意力难以集中 记忆力下降，经常忘东忘西 总是在玩手机 睡眠质素变差 安排不好工作和家务 经常犯低级错误 情绪波动大，烦躁易怒 对任何事都提不起兴趣

其他可能出现的非神经系统征状，例如口苦、食欲差、便秘、腹泻等消化系统状状；尿频、尿急、夜尿增多等泌尿系统状状；以及心慌、胸闷、气促等心血管系统症状。

5大元凶消耗脑力 现代人无一幸免

专家指，大脑疲劳源于身、心两方面的损耗，以下五大因素最常见：

1. 资讯过载：过度使用社交媒体、浏览大量碎片资讯，令人更难筛选有用内容，分散注意力，削弱决策能力，最终导致大脑反应迟钝。

2. 经常熬夜：睡眠不足使脑细胞之间的神经网络交流变慢，直接影响思考与反应能力。长期熬夜对大脑的伤害，堪比轻微脑震荡。

3. 一心多用：在不同任务之间快速切换注意力，每次切换都会产生额外的「认知成本」，最终带来严重疲劳感，影响专注力与决策力。

4. 长期压力：压力不仅损害代谢、免疫和心血管系统，更会导致大脑海马体萎缩、前额叶皮层功能减退，增加抑郁症与认知障碍症风险。

5. 过度思考：大脑运作需消耗大量葡萄糖。当神经元被频繁激发，细胞需从毛细血管吸取更多氧气和葡萄糖，过度思考会耗尽能量储备，引发疲劳感。

延伸阅读：压力大恐削免疫易短命 10位名医亲教长寿减压法 必学1种10秒呼吸法

---

相关文章：

职场压力大恐致抑郁症/冠心病 医生教呼吸法纾缓 如何自测过劳症状？

睡足8小时仍脑雾/疲劳？医生教3招修复粒线体 起床后让眼睛做1事更精神

81岁医生仍充满活力工作 每天必饮1款汤防癌 更降血压血糖 3大养生秘诀公开

慢性疲劳症候群｜港妇睡得够但长期疲倦肩颈痛 中医教自测虚劳病 4种体质高危