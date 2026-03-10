李耀辉闯阿富汗战区为医疗接上生命电源 历经空袭创伤 坚持为灾民播下希望种子

坚守防止自杀热线40年，退休后毅然加入无国界医生，本港退休大学教授李耀辉去年透过出版电子书写下自己的人生历程。在投身无国界医生时，他曾闯入阿富汗战区，维修医院接上生命电源，却与死亡擦肩，亲历医院遭空袭，在极端环境下仍坚持为灾民播下希望种子。

2014年，李耀辉母亲离世，为李耀辉的人生带来巨大转折。为了将这份哀痛，转化为服务他人的力量，并活出母亲坚韧、慈爱的精神。在2015年1月11日生日当天，毅然从香港科技大学退休，加入无国界医生。2015年10月首次任务便被派往阿富汗的医院进行维修工程。该医院其后惨遭空袭，酿成42人死亡，当中包括14名无国界医生工作人员。只因当时被临时转派到其他医院工作，才侥幸逃过一劫。他回忆，那一刻，内心充满了恐惧、愤怒和内疚，更让他一度萌生放弃的念头，但这份由死神手中夺回的生命，自此被赋予了更重大的意义。

从「救急」到「育苗」 真正的帮助是培育希望的种子

他选择留下，继续在最危险的前线服务。因此，他利用余下时间，将自己的工程知识与经验，无私地传授给当地年轻人，训练他们成为能够独当一面的社区守护者。他坦言：「我相信真正的帮助，不只是救急，而是培育希望的种子。」「这样，即使我离开后，他们仍能继续为自己的国家服务。」

2023年，红十字会向他颁发「人道工作年奖」，对此，他谦逊地表示：「这并不代表我的成就，而是一位普通义工默默耕耘所获得的一份肯定。它提醒我，只要仍有一颗愿意为他人付出的心，就能在最艰难的地方，绽放出光来。」

最朴实的生日愿望 不愿升职发财只求健康帮助别人

李耀辉对「健康」的体会，比任何人都来得刻骨铭心。他表示，年少时总以为健康是理所当然的，直到年岁渐长，才深切体会没有健康，所有理想与热情，都如浮云般无根可依。于是，他开始学习与巨大的工作压力和平共处，更留意自己的生活节奏、饮食习惯与休息时间，重新认识「静」的力量。如今，每年生日，李耀辉不求物质，也不许愿升职发财，他唯一的祷告，朴实而坚定：「我只对上天祈愿：请赐我健康，让我可以继续帮助别人。」

