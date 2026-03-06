Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念

中大医院「仁医」黄咏仪医生离世的消息，震撼全港。她生前以仁心待病人、更曾远赴第三世界国家救援，离世后留下无尽思念。而这份思念亦会以另一种形式延续下去——由她与挚友共同设立的奖学金，以及在母校栽下的黄花风铃木，将善良化为滋养学弟妹成长的养分。

设立奖学金专帮助经济困难的学生

黄咏仪与中学好友张璧贤（现任港台中文台台长）及曹雪莲（现任明爱马鞍山中学校长），三人毕业于屯门东华三院邱子田纪念中学。毕业后各奔前程、感情如一。黄医生在生前早已计划与两位挚友在母校设立奖学金，以回馈培育之恩。三人从各自名字中取一字，联合命名为「黄璧雪展翅基金」，既是回馈，亦是对三人友谊的见证。

 

这份奖学金的特别之处，在于它不看重学术或运动成绩，而是专注于帮助有经济困难的学生拓展视野。资助范围涵盖课外活动、海外交流或比赛，让学弟妹有机会走出课室，探索更广阔的世界。而这个奖学金的理念，其实源于黄医生自身的成长经历。

家境清贫盼助学弟妹圆梦

邱子田纪念中学叶伟仪校长忆述，去年邀请黄医生回校担任典礼嘉宾，她在台上分享了一段并不顺遂的成长故事，因为年幼丧父，家中经济环境一般，也无机会参加课外活动；从医路上屡遇挫折，身体健康反复、更曾患眼疾。然后，她平静地向台下师生透露自己有末期癌症。

正因为童年未能参与课外活动的遗憾，黄医生希望透过「黄璧雪展翅基金」，让学弟学妹有机会完成她当年未能实现的梦想。

植树纪念 花语寄意「再回来的幸福」

三位好友原本相约今年三月一起回母校参加植树仪式，答谢她们设立奖学金的心意。如今黄医生无法亲身出席，便由黄妈妈代为参与，与张璧贤和曹雪莲一同在校园种下黄花风铃木。叶校长解释，选择黄花风铃木，除了因为环境适合，更因为它的花语代表「感谢」与「再回来的幸福」，象征学校与毕业生之间的情感连结，「学生不会挂念校舍，却永远记得同学和老师。这棵树和奖学金，代表的正是那一份情谊。」

黄医生留给母校和香港人的仁心与善意，将随着黄花风铃木的花开花落、延续下去；而「黄璧雪展翅基金」资助的每一位学弟妹，亦将延续她的勇气及精神。

 

