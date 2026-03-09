低头族超高危！后颈突起是「富贵包」警号 专家教3招改善动作

不少年轻上班族，最常抱怨的问题之一，就是颈后突然长出一个「包」，俗称「富贵包」。有富贵包，其实不富贵，这个包不仅影响外观，更反映出长期姿势不良对脊椎造成的累积损害。近年，随着智能手机及电脑成为生活必需品，「富贵包」已不再是中老年人的专利，而是年轻化趋势明显。究竟「富贵包」是甚么？为何会形成？如何有效改善？

年轻人多患「姿势性富贵包」

正常情况下，人体颈椎有自然的生理前曲（lordosis），帮助分散头部重量（约4-5公斤）。但当我们长期低头使用手机或电脑，头部前倾（forward head posture），每前倾1英寸，颈椎承受的压力便增加约4.5公斤。长此以往，颈椎最后一节（C7）与胸椎第一节（T1）交界处压力剧增，导致：

颈后深层肌肉（如斜方肌上部、颈夹肌）长期紧绷、缺血；

局部软组织反复微损伤，引发慢性发炎及纤维化；

脂肪组织或结缔组织代偿性增生，形成突起。

这就是大多数年轻人的「姿势性富贵包」。虽然少数个案可能涉及骨质疏松、压迫性骨折、脂肪瘤、长期服用类固醇，或内分泌问题，但临床最多见的仍是日常生活不良姿势所致。及早察觉并介入，改善机会很高。

富贵包有何征状？

除了颈后明显隆起影响美观外，更会连带一系列问题：

肩颈僵硬、酸痛，甚至扩散至上背；

颈椎提早退化、椎间盘压力增加；

头痛、头晕、耳鸣（因椎动脉受压或神经刺激）；

手臂麻痺、握力减弱（神经根受压）；

长期更可能诱发胸闷、心悸、自律神经失调。

这些征状往往在30-40岁开始显现，若不处理，会逐步恶化成难逆转的胸椎后凸（kyphosis）。

3大改善动作舒缓富贵包 加强上背伸展

脊医治疗富贵包强调「矫正姿势、恢复脊椎自然曲度、强化肌肉平衡」。瑜伽导师黎乐欣（Zora）示范3大改善动作，帮助打开胸腔，加强上背伸展，有效改善低头族的上背、颈部、肩膊绷紧，舒缓血液循环不良而形成的富贵包。

束角手伸展牛面式手部伸展

双手在背后十指紧扣，手掌心贴合，双手尽量伸直，可以的话，把双手向上拉伸。 未能够手贴手的，可以手捉毛巾/瑜伽带，减轻难度。 会感受到心口推前，背部肩胛骨紧夹，肩膊有拉感。 此动作可以加速上背血液循环，减少富贵包形成。

牛面式手部伸展

举起右手、弯曲手肘向下，右手手掌心贴后背；然后左手弯曲手肘，左手手背贴后背，左手向上伸出及握紧右手，双手紧扣，头尽量向正前望，头顶手肘向后，保持脊骨挺直，深长呼吸3-5次。 初学者可以手捉长毛巾/瑜伽带。换另一边、重复动作。

平躺翻身伸展

平躺、心口向地下方向。手伸直和肩膊形成一条直线，另一边手曲手肘按地，推自己翻身。 伸直手的肩膊前三角肌位置，会感觉到拉伸伸展。 如要提高难度，可以再翻身多一点，膝头曲起，脚掌踩地。

要留意，若伸展方法效果有限，或征状持续加重，请尽快找专业人士评估。「富贵包」并非「不可逆」的问题，而是姿势不良的警号。由今天开始改变姿势，就能少一点疼痛。希望大家放下手机一刻，抬头看看世界，也照顾好自己的脊椎健康。

撰文：注册脊医王俊华

专家履历：

王俊华为香港注册脊医、美国注册临床营养学家及认可体适能教练。

延伸阅读：40岁女执屋后腰痛脚痺伤腰椎 专家拆解大扫除劳损陷阱 打扫前做2招动作热身防受伤

后顾式步骤：先坐左地上，左脚曲膝踩在右脚外侧的地上，双手抱贴左脚，此时会感觉到左脚外侧臀大肌有伸展，如果感觉强烈可以停留在此。

后顾式步骤：下一步以右手抱左脚，扭腰向左，左手按地。保持深长呼吸3-5次，每一个呼气都令自己扭腰多一点，心口和眼睛方向转向左边多一点, 感觉脊骨扭动。

鸽子式步骤：先右膝弯曲尽量成90度直角，左腿向后伸展，初阶者请用瑜伽𥖁或厚的咕臣垫高右边大髀。

鸽子式步骤：双手叉腰检查骨盘是否正位，上半身慢慢向前向地，右脚感受到臀部外侧和大腿的伸展感，左脚感受到腿内跨位置伸展。

撰文：注册脊医王俊华

---

相关文章：

脚踝僵硬恐致下半身疼痛！专家教做3招30秒伸展 改善腰背痛/膝痛/肩颈痛

坐飞机/靠窗睡易落枕？用颈枕可避免瞓捩颈？专家教3招止痛纾缓肩颈僵硬

长躺沙发易致椎间盘突出 1原因忌向后弯腰 必学3招瑜伽动作预防+纾缓止痛

20岁女长期玩手机患军人颈 颈椎退化如60岁 医生教3招护颈/防颈椎病