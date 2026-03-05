黄咏仪医生离世｜抗癌两年仍坚守岗位 基层出身发奋考入中大医学院

中大医院矫形外科及创伤学系名誉临床副教授黄咏仪（Clara），上周四2月26日在家人陪伴下离世，据知黄医生于前年确诊肺癌，抗癌两年终不敌病魔离世。中大医院昨日（3月4日）起于医院9楼大堂设立悼念角，让黄医生的亲友及公众人士前往留言致意，表达感激与怀念。

黄医生于2024年3月确诊肺癌，过去两年期间勇敢抗癌，且经历多次治疗。黄医生在抗癌期间仍坚守岗位，始终心系病人及学生的教学工作。直至2026年2月26日晚上，她在家人陪伴下安详离世。

中大医院悼念角现场摆放了黄医生生前照片及生平简介，回顾了她由基层奋斗成为医生的经历。她生于1975年，年幼丧父、自小在屯门公屋长大，生活朴素，却凭著勤奋上进的态度，学业成绩一直名列前茅。她于1994年考入香港中文大学医学院，1999年毕业，获内外全科医学士学位，成为骨科医生。她为人温柔真诚，朋友众多，毕生深受敬重。

告别安排公布 亲友学生送最后一程

据黄医生家属发出的讣告，下周三（3月11日）晚上将在沙田天主教圣本笃堂举行公开追思祷告；翌日（3月12日）上午在马鞍山天主教圣方济堂举行逾越圣祭，之后移送和合石火化。届时，亲友、同事、学生及病人将可齐聚送别这位用生命照亮他人的仁医。

肺癌是本港头号癌症杀手 有7大先兆 久咳不愈声沙是警号

肺癌是本港的头号癌症杀手！根据癌症网上资源中心资料，在2020年，肺癌新症共有5,422宗，占本港癌症新症总数的15.9%，属所有癌症之首，而男女宗数比例约为1.5比1。

根据医管局资料，吸烟是引发肺癌的主要因素，平均每10名吸烟人士就有1人会患上肺癌，其患癌风险是非吸烟人士的20倍。另外，如果经常吸食二手烟，患肺癌的风险也会较普通人高2至3倍。医管局又指，除了吸烟外，有6大因素也会增加患上肺癌的风险，包括经常吸入厨房油烟：

长期缺乏进食新鲜蔬菜、水果和含丰富维他命A的食物

长期吸入厨房油烟

经常进食经烧烤、腌制的食物

长期吸入燃烧香烛的烟雾

种族或遗传因素

如何及早发现肺癌先兆？根据衞生署资料，早期肺癌一般没有明显的病征，但随著病情持续，可能会出现以下先兆，如果同时出现多项应尽快求医：

持续性咳嗽

痰中带血

胸肺反复受到感染或经久难愈

声音嘶哑

胸部不适，咳嗽或深呼吸时感到疼痛

食欲不振及体重下降

容易疲倦

资料来源：医管局、衞生署

