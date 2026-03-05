Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

癌症专家拆解5大居家致癌物 木家私/地板裂缝/清洁剂全部中招？

医生教室
更新时间：12:20 2026-03-05 HKT
发布时间：12:20 2026-03-05 HKT

家中都可能隐藏致命危机，说的正正是致癌物。有专家分享了5种要「逐出家门」日常物品，从烧烤食物到厨房清洁剂，通通「中伏」，更提醒大众注意这些被忽略的健康威胁。

癌症专家拆解5大居家致癌物

美国癌症专科医生Dr. Amit Garg近日在Facebook专页分享日常生活中潜藏致癌风险，更点出5大绝对「无得留低」的日常物品：

家居致癌物｜1. 烧烤焦黑食物：产致癌物

医生警告烧烤爱好者，过度焦黑的牛排可能增加胃癌和肠癌风险。当肉类在极高温度下烹调，尤其是明火烧烤时，会形成2种致癌物质：

  • 杂环胺（HCAs）
  • 多环芳香烃（PAHs）

美国国家癌症研究所研究证实，这些化合物在实验室环境中可导致DNA改变，增加患癌风险。建议：

  1. 避免进食焦黑部分
  2. 烧烤时频繁翻动肉类
  3. 尽量采用低温烹调

家居致癌物｜2. 氡气：肺癌元凶

氡气是天然存在的放射性气体，可透过地板和墙壁裂缝渗入家居。世界卫生组织将氡气列为全球第二大肺癌成因，仅次于吸烟。由于无色无味， 氡气检测是唯一确认室内浓度的方式。专家建议高风险地区（如花岗岩丰富地区、地下室、地窖）居民定期进行氡气测试。

家居致癌物｜3. 农药化学品：存血癌风险

常见的农药如嘉磷塞（草甘膦）是全球广泛使用的除草剂，与血癌风险增加有关。有大型研究显示，职业性高浓度接触嘉磷塞的人士，患非何杰金氏淋巴瘤的风险可能上升。

国际癌症研究机构将嘉磷塞列为「可能对人类致癌」，虽然部分监管机构认为一般消费者接触量不足以构成显著风险，但争议仍在持续。

家居致癌物｜4. 甲醛：人造家具极高危

压缩木板家具和某些纺织品可能释放甲醛。甲醛是已知人类致癌物，长期接触与鼻咽癌及部分白血病有关。甲醛主要来源包括：

  • 颗粒板、蔗渣板、夹板
  • 部分纺织品
  • 某些黏合剂

建议确保室内良好通风及选购低甲醛认证产品。

家居致癌物｜5. 刺激性清洁剂：致癌挥发性物质

即使是大扫除的日子，提醒大家避免使用刺激性清洁产品。这些产品释放的挥发性有机化合物（VOCs）会增加室内空气污染，长期接触可能提高白血病和膀胱癌风险。虽然现有研究多集中于职业性长期暴露，专家仍建议：

  • 选用温和清洁剂
  • 打扫时保持通风

资料来源：Dr. Amit GargDaily Mail

