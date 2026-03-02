Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

真假春困点分辨？专家拆解4种「伪春困」先兆 打喊露/睡不饱未必与春困有关

医生教室
发布时间：18:30 2026-03-02 HKT

最近好眼瞓，即系春困？有专家拆解，频繁打喊露（打呵欠）、睡饱仍疲倦未必春困有关，可能是身体发出的警号，更可能是患上了严重疾病如脑中风，到底真春困、假春困点分辨？即看4种「伪」春困先兆！

真春困有3大特点 伪春困或成疾病先兆

重症科医生黄轩分享，每到春天，门诊总会遇到病人问「最近好困」是否受春困影响；黄轩医生指真假春困有分别，睡饱仍疲倦有机会是身体在求救！春季气温回升、日照时间延长，人体自律神经需要重新适应这段「生理过渡期」，确实会出现日间容易疲倦、午后精神不振、早晨难以起床的情况。黄轩医生提醒，「真春困」会有以下特点：

    • 补充足够睡眠后可改善
    • 没有其他神经系统或内科症状
    • 持续1至2周会自行缓解

    如果大家的疲倦感不符合上述情况，就要提高警觉了，因为这可能不是春困，而是疾病的先兆。

    伪春困｜1. 脑中风前奏

    频繁打呵欠可能是脑部缺氧的早期警号。临床观察发现，部分脑血管意外发生前数天，患者会出现：

    • 反复打呵欠
    • 头晕
    • 肢体麻木
    • 言语不清

    而且即使睡眠充足，情况也没有明显改善，因为这不是「想睡觉」，而是脑干调节功能可能出现异常。研究更指出，打呵欠与脑部血流调节及多巴胺系统有关。如本身患有高血压、糖尿病、高血脂，突然出现以上症状，请立即求医、不要等待。

    伪春困｜2. 内分泌与代谢问题

    1. 甲状腺功能减退

    甲状腺素不足会降低全身代谢率，根据美国内分泌学会资料，亚临床甲减在成人族群中并不少见。典型症状：容易疲倦、怕冷、便秘、体重增加。

    2. 贫血

    世界卫生组织数据显示，全球约25%人口受缺铁性贫血影响。氧气运输能力下降，身体自然会「想睡觉」。常见表现为脸色苍白、心悸及头晕。

    3. 糖尿病

    若又累又想睡，同时伴随口渴、多尿、体重下降，应立即验血糖。高血糖会导致：

    • 细胞能量利用异常
    • 夜尿频繁影响睡眠
    • 慢性疲倦

    伪春困｜3. 过敏性鼻炎

    过敏有机会出现春困症状。研究显示，过敏性鼻炎会影响睡眠品质和日间专注力，这类患者常伴随明显的黑眼圈。原理如下：

    1. 组织胺释放：导致血管扩张，脑部相对缺氧
    2. 鼻塞问题：换气效率下降，二氧化碳滞留体内

    伪春困｜4. 心理因素

    疲倦不一定是身体问题，有时是压力过大，潜意识想透过睡眠来逃避现实。焦虑症、忧郁症初期也可能表现为：

    • 无力感
    • 嗜睡
    • 缺乏动力

    「伪」春困疾病先兆宜速求医 

    黄轩医生强调，不要把所有打盹、打呵欠都当成春困，如果符合以下任何一项也有可能是疾病先兆：

    • 睡眠充足，但疲倦持续超过2周
    • 合并明显的神经症状
    • 食欲改变或体重异常
    • 本身有慢性病史

    若确认是「真春困」，可尝试以下方法改善疲倦：

    1. 规律运动：每周进行至少150分钟中等强度运动。
    2. 早晨晒太阳：每天晒太阳20分钟，有助调整昼夜节律。
    3. 稳定作息及饮食晚上要有固定入睡时间，避免高精致糖类食物，均衡饮食。

    资料来源：重症科医生黄轩

    专家履历：黄轩医生

    台湾林口长庚胃肠肝胆科副教授，专项是发炎性肠道疾病如克隆氏症、溃疡性结肠炎等。

    相关文章：

