睇医生可足不出户？本港公立私家医院遥距诊症服务 即睇预约/收费/取药方法

港人热爱返工！日常生活中少不免有些情况要「频扑」请假覆诊，随著医管局及私家医院推出「遥距医疗」服务，打工仔覆诊不再要亲身到医院。《星岛头条》为大家搜罗本港医院提供的遥距诊症服务，睇医生攞药可足不出户，即看服务范围/预约/取药方法。

医管局透过其手机应用程式 「HA Go」 提供「遥距医疗（TeleHealth）」 服务。

申请方法：

服务内容：覆诊当日只要在办公室找一处宁静及网络接收良好的地方，便可以用手提电话透过视像覆诊。医生会透过视像跟进病情，例如整体康复进度、伤口愈合以及服药情况等。

取药方法：病人完成诊症后可以在「HA Go」选择付费「药物送递服务」，最快第二天便可以把药物送到社区药房或指定地址。覆诊后可以在「HA Go」下载电子版医生纸。

港怡医院有提供普通科视像会诊服务。

申请方法：

需至少提前一小时预约诊症，名额先到先得。 网上预约需填写预约详情及缴交视像会诊费用。 成功预约后， 将收到WhatsApp/电邮/电话短讯通知。

服务内容： 服务适用于6岁或以上人士。若求诊者未满16岁，必须由一名成年人亲身陪同进行视像会诊，求诊者及陪同人士须于视像会诊开始前出示身份证明文件，要留意病人诊症时必须身处香港。



服务适用于6岁或以上人士。若求诊者未满16岁，必须由一名成年人亲身陪同进行视像会诊，求诊者及陪同人士须于视像会诊开始前出示身份证明文件，要留意病人诊症时必须身处香港。 收费详情：费用包括视像诊症服务一次及基本药物一份连送递服务一次；如需处方其他药物，将另行收取药费。

星期一至六（上午9时至下午6时）：港币$480 星期日及公众假期（上午9时至下午6时）：港币$595

如希望预约的专科门诊未有列明于此网上预约系统内，请致电诊所直接预约：

海怡︰+852 3903 8688 黄竹坑︰+852 3903 8688 翰林汇︰+852 3903 8688

香港港安医院—司徒拔道提供遥距诊症服务。

申请方法：

致电3651 8998预约遥距诊症服务 缴费以确认预约（透过本院发送的讯息） 最早预约时间可以为完成缴款3小时后（星期日及公众假期除外）

服务内容： 家庭医学普通科及身体检查后跟进诊症（只适用于身体检查计划第二次医生诊症）。医护人员会进行会诊前评估，再由医生视像诊症；按情况需要，由护士跟进相关事宜。诊症时段： 星期一至星期五: 上午9时至下午1时, 下午2时至下午5时 星期六、星期日及公众假期: 不适用

家庭医学普通科及身体检查后跟进诊症（只适用于身体检查计划第二次医生诊症）。医护人员会进行会诊前评估，再由医生视像诊症；按情况需要，由护士跟进相关事宜。诊症时段： 收费详情：家庭医学普通科门诊诊金为每次港币$450（星期一至五）。药物费用和送递费用（如适用）将在与医生视像后确认，也可由亲友代取或自行取药。

中大医院设有遥距医疗服务，涵盖专科门诊中心及儿科门诊（只接受已登记旧症）。

申请方法：

致电预约遥距诊症服务 专科门诊中心：5209 3711

儿科门诊：3946 6321 缴付确认预约的港币$200登记费，接受转数快FPS或银行入帐方式付款；登记费将于诊症后抵扣诊金及药费。须于预约当天缴交登记费，否则预约有机会作废。 成功预约后， 将收到确认电邮，附有视像连结、视像诊症指南及电子同意书，须应诊前填妥。

宝血医院（明爱）设有宝血视像门诊服务。

申请方法：

透过 WhatsApp 预约登记 门诊专员会联络阁下，安排登记及缴费事宜（以转数快 FPS 形式支付），病人需于登记后一小时内完成缴付预约诊症费。 成功预约后，门诊专员会透过 WhatsApp 确认会诊日期和时间。

服务内容： 医生为病人进行视像会诊后，会为有需要的病人处方药物。药物送递服务会由第三方服务供应商提供。应诊时间： 星期一至五，上午9:00至下午6:00

医生为病人进行视像会诊后，会为有需要的病人处方药物。药物送递服务会由第三方服务供应商提供。应诊时间：

收费详情：预约诊症费港币$480 – 港币$800 （不包括药费及送递服务费）

养和医院设有养和视像会诊服务，可预约接受家庭医学或专科视像会诊服务。

申请方法：

请透过预约平台直接预约，或以电邮或电话联络所需的专科中心，中心职员会视乎情况为您安排预约。 按照指示付款后，申请者将收到内附预约资料及视视像会诊的会议连结的确认电邮。

服务内容：服务适用于12岁或以上人士。医生为病人进行视像会诊，会为有需要的病人处方药物。而病人接受视像会诊服务时必须身在香港。部份专科中心的视像会诊服务，只接受曾由养和医生诊治的病人预约。

收费详情：家庭医学及基层医疗中心收费为港币$500。视像会诊的费用并不包括药物费用、送递费用（每次港币$200）或医生建议之其他检查费用。因此，视像会诊后有可能须支付额外费用。

