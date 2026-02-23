这3类人易有高血压！新研究证交感神经长期兴奋是元凶 即睇4大警号自测风险

不少人都疑惑，体重没变、注意饮食、有运动，为甚么血压还是逐年升高？一项新研究指出，血压高的关键元凶是「交感神经长期兴奋」，更有3类人特别易有高血压，即睇以下4大警号自测血压风险！

三种体质特别易有高血压

遗传优生科医生张家铭在个人专页撰文分析，2026年发表于《Hypertension Research》的研究揭示，血压上升的元凶是「交感神经系统长时间维持在兴奋状态」，张医生解释情绪压力虽然有影响，但背后重点却是「身体层面的压力」在累积。因此，有三种体质特别易有高血压：

1. 天生血管收缩力较强人士

这类人士身体里面的「血管收缩系统」天生比较敏感，一有压力或刺激，血管就容易收紧，血压上升。

2. 身体长期发炎人士

如果身体长期处于低度发炎状态，例如生活习惯差、压力大、休息不足，大脑里负责调控血压的区域就会变得不稳定，血压自然容易升高。

3. 代谢压力型人士

例如有胰岛素阻抗、肚腩大、体脂肪高，或者细胞能量代谢效率下降时，身体会长期处于一种「压力模式」，基础的交感神经就会一直处于活跃状态，血压便会慢慢上升。=

4大早期警号自测血压风险

张医生指，当交感神经长期兴奋，身体会出现连锁反应，包括心跳加快，心脏收缩力提高，整体心输出量上升；血管收缩且周边血管张力提高；肾脏接收较多交感讯号，促进肾素分泌与钠保留。而有4大早期警号可自测血压风险：

早上醒来时，静息心跳长期偏快：代表基础交感张力较高。 晨间血压容易飙高：与中枢节律调控有关。 对寒冷特别敏感：研究证实寒冷环境会让肾交感神经活性持续上升，有些人天冷时、血压易波动。 压力过后恢复慢：心跳降得不够快、睡眠变浅易醒，反映自律神经弹性下降。

他建议，在生活中可遵守4招，帮身体重新稳血压：

稳血压｜1. 保暖优先

冬天注意保暖，避免长时间处于低温环境。

稳血压｜2. 规律运动

快走或慢跑可透过身体律动，影响脑干调控。

稳血压｜3. 饮食调整

多元化的植物性食物与足够膳食纤维，有助肠道菌产生乙酸，进而调节中枢神经发炎。稳定血糖、改善胰岛素阻抗、减少内脏脂肪，往往有助稳血压。

稳血压｜4. 良好睡眠

夜间是副交感神经接手的时间，长期睡不好，自律神经难以真正重新校准。

专家履历：张家铭

台北荣民总医院妇女医学部遗传优生学科主治医师，专长为基因体医学、产前遗传诊断和基因体检测。

资料来源：遗传优生科医生张家铭

