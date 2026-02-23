早上起身面肿肿点算好？专家拆解消水肿3招  冰敷原来暗藏风险

不少女生早上起身都面肿肿，「视觉上」重几公斤，水肿问题简直是每个女生的天敌！网上不时涌现大量「消水肿」技巧，然而有皮肤科医生警告，有些消肿方法可能刺激皮肤敏感，更拆解了三招消肿法的真相。

水肿的元凶是「体液滞留」

外媒报道，皮肤科医生Aiza Jamil分析，脸部水肿通常由体液滞留引起，常见成因包括以下几点：

高盐分饮食

酒精摄取过量

过敏反应

睡眠不足

皮肤科医生Tina Tian解释，坊间流传的消肿技巧主要分为3类：低温疗法、按摩和暂时性紧致。这些方法确实能「减少浮肿并带来舒适感，但关键在于只是暂时」，且无法永久改变脸部结构。专家分析了以下3方法：

三招消肿法

冰敷有效但暗藏风险

面部滚轮促淋巴引流

含咖啡因眼霜有效

从根源入手、减少浮肿

去水肿方法｜1. 冰敷有效但暗藏风险

不少人会将整张脸浸入冰水、或用冰冻冰球仪滚面、敷冰镇面膜等极限消肿法，其原理是透过低温令血管收缩，从而减少水肿。专家指出，其实不需要「戏剧性」地将整张脸浸入冰水，用冰凉敷布甚至泼冷水已可达同样效果；在早上起床后用，虽然此方法能让肌肤短暂紧致，但效果仅维持数小时。

医生提醒，过度激烈冰敷可能刺激敏感肌肤，甚至引发「酒糟性皮肤炎」。

去水肿方法｜2. 面部滚轮促淋巴引流

过去只有美容院用的面部滚轮和刮痧石，如今已成为不少女生的家用「瘦面神器」。专家指，滚轮无法永久紧实肌肤、改变结构或消除脂肪，最好视为舒缓工具；规律使用温和按摩，能促进淋巴引流，减少体液积聚；冰镇工具可增强效果。

医生警告，太大力使用可能导致瘀青或微血管破裂，施行时动作必须轻柔。

去水肿方法｜3. 含咖啡因眼霜有效

眼周皮肤容易浮肿，因为体液易在此处积聚。含咖啡因眼霜近年大行其道，号称能瞬间提亮双眼。专家指，咖啡因属温和血管收缩剂，确能减少浮肿；选择含保湿成分产品效果更佳，有助减少体液滞留和减少部分黑眼圈。

「冰汤匙/冰镇茶」包敷面同样有效

两位医生分享，其实冰凉汤匙背面或冰镇茶包的「DIY方法」同样达到类似效果，但效果可能较弱。他们强调，与其依赖短暂见效的消肿法，不如从根源入手、减少浮肿的根本原因：

减少晚间盐分和酒精摄取 妥善治疗过敏问题 确保充足睡眠 睡觉时稍微垫高头部

大多数浮肿属正常现象会自行消退，但若出现以下情况包括浮肿持续不退、日益恶化、伴有疼痛，或伴随呼吸急促或身体其他部位肿胀，应立即求医。

