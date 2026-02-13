Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

袁国勇偕港大医学院成功研发湿疹新配方 20年患者重获「少女手」新药售价低至2xx元

更新时间：17:00 2026-02-13 HKT
发布时间：17:00 2026-02-13 HKT

湿疹困扰本港逾百万人，不少患者长期陷入「发炎、用药」的无限循环之中，身心饱受煎熬。港大医学院团队近日成功研发出新配方润肤霜「安思灵」（Anesinin），控制炎症与痕痒，避开类固醇或抗生素等传统治疗陷阱。有20年重度患者试用后，由「烂皮手」变身「少女手」，无需再依赖类固醇及生物制剂，重获自信人生。

湿疹患者「烂皮手」变身「少女手」、重获新生

港大微生物学系副教授高一村分享个案。一名长期受严重湿疹困扰的患者，曾依赖类固醇及生物制剂控制病情，即使后者可精准抑制发炎，但每剂药费高达8000元，成本高昂。

患者在试用新润肤霜后，短时间内便感到痕痒的恶性循环被打破，病情好转。使用至今近2年，已完全停用类固醇及生物制剂，原本粗糙、满布伤口的「烂皮手」已蜕变为「少女手」，不再害怕外出流汗引发不适，性格由内向变得阳光开朗，重获新生。

 

类固醇/抗生素治疗湿疹非长远办法

港大微生物学系讲座教授袁国勇指，本港每5人就有1人受湿疹困扰，当中7成患者会感染金黄葡萄球菌。大量使用传统类固醇及抗生素治疗，可导致：

  1. 皮肤变薄，屏障受损后更易感染细菌；
  2. 全面杀菌的「人海战术」无法消灭所有细菌，容易令幸存细菌产生基因突变，导致抗药性。

本港死于抗生素抗药性个案为新加坡3倍，袁国勇强调：「以类固醇及抗生素治疗严重湿疹，并非长远办法。」高一村解释，金黄葡萄球菌是已知细菌中毒力最强的品种之一，团队研发出的突破性策略——「驯服」细菌，抑制细菌毒力产生，让细菌在治疗期间「做乖孩子」，不再释放毒素。

新药售价低至228元、7成用家指有明显好转

新配方润肤霜「安思灵」（Anesinin）系列产品近日已上架香港屈臣氏门市及网店，屈臣氏的网站显示售价如下：

  • 屏障修复身体乳霜（120毫升）：售价228元
  • 屏障急救软膏（100毫升）：售价298元
  • 屏障修复面霜（100毫升）：售价298元
  • 屏障修复身体乳霜（300毫升）：售价458元

可见新产品比生物制剂等治疗方式便宜得多。高一村指，研发团队收集了逾50位具10年湿疹病史的用家对「安思灵」的体验及调查，结果显示：

  • 使用3至4天，大部分用家搔痒感大幅减少
  • 75%用家认为搔痒及湿疹复原有明显好转
  • 当中25%用家形容效果「非常明显」

袁国勇补充：「就算成为配方药，价钱一定比生物制剂、类固醇便宜。」若抗生素配合抗毒力药，病人痊愈快很多，副作用及并发症亦会大幅减少。

 

