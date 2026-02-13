Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

家中大扫除慎防3个危险区域 医生警告：吸入霉菌可致肺炎

医生教室
更新时间：13:31 2026-02-13 HKT
发布时间：13:31 2026-02-13 HKT

农历新年将至，许多人家里都有大扫除的习惯。但原来打扫也充满学问，错误地清洁这3个地方有机会引发真菌性肺炎及鼻炎等问题。有医生教大扫除的注意事项，又提出3个科学打扫原则。

打扫3个危险区域可引发真菌性肺炎

重症科医生黄轩在Facebook专页上发文指，大扫除是大家经常忽略的「室内沙麈暴」，清扫时吸进肺里、沾在皮肤上的隐形风险随时可大可小。他提出大扫除的3个危险区域，大家可参考一下：

3个危险区域

1. 衣柜后、沙发底、床垫

一些长期未清理的空间，累积的不是单纯灰尘，而是霉菌孢子（Aspergillus、Cladosporium）、尘螨排泄物（强力过敏原）及PM2.5等可吸入微粒和重金属与环境污染残留。研究证实，这些颗粒在干扫时会大量气溶胶化，可直达下呼吸道，对气喘、过敏性鼻炎、慢性咳嗽族群特别不友善。

2. 空调与加湿器

这是军团菌 （Legionella）的豪宅。如果不清洗直接开启，它们会随气溶胶进入肺部，引发严重的军团病，症状极像重症肺炎。

3. 浴室墙角的霉斑

那些黑色的霉斑（如烟曲霉 Aspergillus fumigatus）会释放数以亿计的孢子。对于过敏体质或免疫力较低的人，这不只是过敏，还可能导致真菌性肺炎。研究显示，室内霉菌暴露与气喘恶化及慢性过敏性鼻炎有显著相关性。

2种不能与漂白水一起使用的清洁剂

很多人觉得使用大量清洁剂就代表干净，这绝对是医学级的自杀行为。黄轩医生指出2个不能一起使用的清洁剂组合。

1. 漂白水（次氯酸钠）+洁厕灵 （强酸）

两者相遇会瞬间产生大量氯气。吸入后会与呼吸道黏膜的水分结合，生成盐酸和次氯酸，直接灼伤肺泡。

2. 混搭陷阱：漂白水 + 洗衣精/酒精

虽然不会立刻让你倒地，但会产生三氯甲烷等挥发性毒素，长期吸入会慢性损伤肝肾。氯气吸入伤害已被大量毒理学研究证实，可造成急性肺损伤。

被低估的过劳损伤与接触性皮炎

反复抬头擦窗、长时间弯腰刷地，会导致急性肌腱炎，亦有很多人嫌手套碍事，直接赤手接触高碱性的去油剂。这些化学物质会破坏皮肤角质层，导致严重的接触性皮炎。黄轩医生列出3个科学清扫原则：

  • 湿式作业（Wet Cleaning）： 舍弃鸡毛掸子，改用湿抹布或拖把。先喷水再擦拭，让灰尘因为重量增加而无法扬起，这叫降尘物理学。
  • 单兵作战（No Mixing）： 清洁剂一次只用一种。用完漂白水后，至少通风半小时，等化学反应彻底结束再用其他产品。
  • 全副武装（Full Gear）： N95口罩、护目镜、橡胶手套。

黄轩医生指，大扫除时，医学上的风险，来自暴露时间、剂量以及防护不足。常见高风险行为包括以下几种，这些都会让化学刺激物经呼吸道与皮肤进入体内，霉菌孢子亦因长时间滞留空气中反复吸入。

  • 不戴口罩清理霉墙、扫灰
  • 徒手接触强效清洁剂
  • 密闭空间不通风
  • 清洁后立刻进食、揉眼睛

 资料来源：重症科医生黄轩

延伸阅读：改善失眠从饮食入手 营养师教必吃4大助眠食物 为何「晕碳助眠」超伤身？

---

相关文章：

失眠救星恐夺命？研究揭长期服褪黑激素 心脏衰竭风险增9成

45岁港女压力大 爱吃1类食物失眠2个月 经中医治疗成功摆脱 附成因/食疗

闻苹果气味有助入睡？营养师推介5种食物 摆脱失眠/减压/抗焦虑

女子失眠吃保健品无效 改吃1类食物后摆脱失眠 研究证患脑退化症率可减5倍

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
759阿信屋会员卡无门槛申请 77折优惠被批数字游戏 网民解释原来有苦衷...
港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...
生活百科
20小时前
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
19小时前
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
影视圈
6小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
女网红享用野生海鲜误食剧毒「恶魔蟹」 翌日即现严重中毒反应惨死
即时国际
12小时前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
将军澳全新即捞海鲜火锅放题！长者$188无限时任食新鲜鲍鱼/大闸蟹/大头虾/烤生蚝/椰皇/榴梿/车厘子
将军澳全新即捞海鲜火锅放题！长者$188无限时任食新鲜鲍鱼/大闸蟹/大头虾/烤生蚝/椰皇/榴梿/车厘子
饮食
23小时前
永东巴士限时半价！澳门/香港直通巴$30起 新年出发 周末假期都适用
永东巴士限时半价！澳门/香港直通巴$30起 新年出发 周末假期都适用
旅游
2026-02-12 12:12 HKT
泰国校园枪击案｜女校长自愿当人质交换学生获释  不幸殉职被赞英雄
泰国校园枪击案｜女校长自愿当人质交换学生获释  不幸殉职被赞英雄
即时国际
7小时前
青海35口家族自驾旅巴云南过年 AA制每人¥2000带百斤米煮饭
青海35口家族自驾旅巴云南过年 AA制每人¥2000带百斤米煮饭
即时中国
7小时前