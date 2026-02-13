家中大扫除慎防3个危险区域 医生警告：吸入霉菌可致肺炎

农历新年将至，许多人家里都有大扫除的习惯。但原来打扫也充满学问，错误地清洁这3个地方有机会引发真菌性肺炎及鼻炎等问题。有医生教大扫除的注意事项，又提出3个科学打扫原则。

打扫3个危险区域可引发真菌性肺炎

重症科医生黄轩在Facebook专页上发文指，大扫除是大家经常忽略的「室内沙麈暴」，清扫时吸进肺里、沾在皮肤上的隐形风险随时可大可小。他提出大扫除的3个危险区域，大家可参考一下：

3个危险区域

1. 衣柜后、沙发底、床垫

一些长期未清理的空间，累积的不是单纯灰尘，而是霉菌孢子（Aspergillus、Cladosporium）、尘螨排泄物（强力过敏原）及PM2.5等可吸入微粒和重金属与环境污染残留。研究证实，这些颗粒在干扫时会大量气溶胶化，可直达下呼吸道，对气喘、过敏性鼻炎、慢性咳嗽族群特别不友善。

2. 空调与加湿器

这是军团菌 （Legionella）的豪宅。如果不清洗直接开启，它们会随气溶胶进入肺部，引发严重的军团病，症状极像重症肺炎。

3. 浴室墙角的霉斑

那些黑色的霉斑（如烟曲霉 Aspergillus fumigatus）会释放数以亿计的孢子。对于过敏体质或免疫力较低的人，这不只是过敏，还可能导致真菌性肺炎。研究显示，室内霉菌暴露与气喘恶化及慢性过敏性鼻炎有显著相关性。

2种不能与漂白水一起使用的清洁剂

很多人觉得使用大量清洁剂就代表干净，这绝对是医学级的自杀行为。黄轩医生指出2个不能一起使用的清洁剂组合。

1. 漂白水（次氯酸钠）+洁厕灵 （强酸）

两者相遇会瞬间产生大量氯气。吸入后会与呼吸道黏膜的水分结合，生成盐酸和次氯酸，直接灼伤肺泡。

2. 混搭陷阱：漂白水 + 洗衣精/酒精

虽然不会立刻让你倒地，但会产生三氯甲烷等挥发性毒素，长期吸入会慢性损伤肝肾。氯气吸入伤害已被大量毒理学研究证实，可造成急性肺损伤。

被低估的过劳损伤与接触性皮炎

反复抬头擦窗、长时间弯腰刷地，会导致急性肌腱炎，亦有很多人嫌手套碍事，直接赤手接触高碱性的去油剂。这些化学物质会破坏皮肤角质层，导致严重的接触性皮炎。黄轩医生列出3个科学清扫原则：

湿式作业（Wet Cleaning） ： 舍弃鸡毛掸子，改用湿抹布或拖把。先喷水再擦拭，让灰尘因为重量增加而无法扬起，这叫降尘物理学。

： 舍弃鸡毛掸子，改用湿抹布或拖把。先喷水再擦拭，让灰尘因为重量增加而无法扬起，这叫降尘物理学。 单兵作战（No Mixing） ： 清洁剂一次只用一种。用完漂白水后，至少通风半小时，等化学反应彻底结束再用其他产品。

： 清洁剂一次只用一种。用完漂白水后，至少通风半小时，等化学反应彻底结束再用其他产品。 全副武装（Full Gear）： N95口罩、护目镜、橡胶手套。

黄轩医生指，大扫除时，医学上的风险，来自暴露时间、剂量以及防护不足。常见高风险行为包括以下几种，这些都会让化学刺激物经呼吸道与皮肤进入体内，霉菌孢子亦因长时间滞留空气中反复吸入。

不戴口罩清理霉墙、扫灰

徒手接触强效清洁剂

密闭空间不通风

清洁后立刻进食、揉眼睛

资料来源：重症科医生黄轩

