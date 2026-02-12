13岁少年4岁患癌瘫痪失语 智力倒退成2岁 家人不离不弃重新学行

子女患病，最痛心的莫过于父母。新加坡一位13岁少年，在4岁时不幸患上脑瘤，历经脑部手术、33次放疗、四轮化疗及干细胞移植，术后无法说话、进食、行走，智力倒退至2岁。在家人不离不弃下，从瘫痪到重新站起来。

活泼男孩被剥夺行动及说话能力

新加坡媒体《新明日报》报道，2017年，年仅4岁的楷恩（Toby Hine）确诊髓母细胞瘤，这是一种常见于儿童的恶性脑瘤。楷恩的妈妈蔡蕙真，忆起儿子患病前的模样「他手术前和其他4岁孩子没两样，聪明活泼，爱唱歌跳舞、拼乐高、与家中的狗玩耍。」自楷恩4岁确诊脑瘤的那一刻起，这家人的生活从此改写。

得知孩子患癌后，全家都崩溃了。蔡蕙真深知自己不能倒下，她四处向朋友求助，咨询不同医生意见，「我常常会躲起来痛哭几分钟，有时甚至只是短短几秒。她每次擦干眼泪后，又要若无其事地继续照顾家人，语气平静但坚强。

经历33次放疗、4轮化疗、串联式干细胞移植

楷恩在医院度过长达8个月的治疗期，经历33次放射治疗、4轮强效化疗，以及串联式干细胞移植，直至2018年初才正式完成疗程。岂料，完成疗程出院同样是另一场仗的开始，脑部手术后，楷恩出现颅后窝综合症（posterior fossa syndrome），言语能力严重受损，无法进食、行走，生活完全依赖他人，「他几乎完全动不了，只能躺在床上。」

一步一步重新学习生存

楷恩花了1年时间，才重新学会进食；用了2年时间，才再次站起来。蔡蕙真指：「我们每天让他练习站立，一步一步训练吞咽——从喝水、吃泥状食物，到慢慢恢复固体食物，就像是重新养育一个宝宝。」她坦言，身体能力的尚可逐步恢复，但楷恩的认知与语言能力至今未见明显好转，仍无法说话，行为表现停留在2岁阶段。

现时，楷恩每早会到特殊教育学校上课，每周2次在家接受治疗师训练，透过游戏提升动作能力与专注力。在这条看不见尽头的复康路上，蔡蕙真直言家人是她最大的依靠，「丈夫、两个大儿子，还有我的父母，是我撑下去的后盾。」楷恩的两个哥哥自小就会照顾弟弟，无论是清理呕吐物还是粪便，他们从不嫌弃；如今两人已18岁，仍不时陪弟弟玩耍，以最单纯直接的方式，陪伴楷恩成长。

脑肿瘤如何形成？有何种类？

根据本港医管局资料，脑部大约可分为大脑、小脑、脑干，大脑扮演人体机能总指挥，由两个椭圆形半球组成，每个半球有四个组成部分，包括脑叶、额叶、顶叶、颞叶及枕叶，各自控制身体不同的机能。当局部脑组织发生不正常的分裂增殖，会形成瘤块，有机会是良性肿瘤，但也有可能是恶性肿瘤，即俗称的脑癌。

良性肿瘤的生长较缓慢，极少扩散，一般对健康威胁不大；恶性肿瘤的生长速度则快得多，会侵害及压迫附近的正常脑组织，影响脑部及身体功能，甚至危害生命。此外，脑肿瘤可分为原发性及转移性两种：

1. 原发性脑肿瘤

原发性脑肿瘤是指肿瘤在它原本的位置上不断生长及变大，可以是良性或恶性肿瘤。肿瘤一般以原发处的细胞命名，较常见的是胶质瘤（Glioma），例如星形胶质瘤（Astrocytoma），便是由星形细胞病变而成。

2. 转移性脑肿瘤

局部转移：指恶性肿瘤由身体其他地方游离原来的地方而转移到脑内，此情况最常见于鼻咽癌。

远距离转移：指癌细胞经过血液转移到脑内，形成一个或多个颅内肿瘤，例如肺癌和乳癌。远距离转移有时会在原发性肿瘤治疗后很久才被发现，15%的病人没有任何癌症或肿瘤病历。

脑肿瘤的成因至今不明，但以下的危险因素有可能增加患上脑肿瘤的机会：

年龄：虽然任何年龄的人士均有机会患上脑肿瘤，但40岁以上人士的风险较高；部分癌瘤如髓母细胞瘤几乎只在儿童身上出现。

性别：男性患病的机会率较高

遗传：家族中曾有人患神经胶质瘤

接触化学物质：因工作而接触辐射物、甲醛、氯乙烯和丙烯

