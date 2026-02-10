大便变幼恐是大肠癌警号 医生教7招大便分类法 附筛查计划申请资格/参加方法
发布时间：20:30 2026-02-10 HKT
想知有没有大肠癌风险？专家建议秘诀是「观察大便」，若形状异常「幼细如铅笔」应尽快求医；即学布里斯托大便分类法，自测有没有疾病风险！另外，1950年至1976年出生的合资格香港居民，即可参加「大肠癌筛查计划」，即看申请资格/参加方法/费用详情。
大便幼细如铅笔 恐是大肠癌症状
外媒报道，全球患上大肠癌的比例持续上升、但确切的原因未明，但生活方式与环境因素相当关键；即使是年轻族群，也应对大肠癌保持警觉。要如何识别自己是否患上大肠癌？耶鲁大学癌症中心的肿瘤内科医生Michael Cecchini指秘诀是「观察自己的大便」，健康的大便应呈如香肠般的条状，可以一次或分数次排出，若大便变得像铅笔般幼细，便须格外注意，这是部分大肠癌患者的症状。
Cecchini医生解释，如果肿瘤位于结肠末端附近或遍布结肠内壁，会令大便通过的通道收窄，导致大便变幼。他补充，年轻人很容易忽视严重性，误以为是痔疮，事实上可能存在肿瘤问题。除了大便形状改变，其他常见的大肠癌症状包括大便带血、腹痛，以及无故体重下降。不过，亦有部分大肠癌患者没有任何明显症状。
重症科医生黄轩也曾在个人Facebook专页教大家观察大便的类型和留意大便次数，以判断有没有患上肠道疾病。医学上会以布里斯托大便分类法（Bristol Stool Scale）把大便类型分为7大类，并解读其有否不同的疾病风险：
大便类型1：一颗颗硬球（难以排出）
- 表示有严重的便秘，可能由缺乏水分、纤维或运动引起。
- 会为肛门带来压力和疼痛，可能导致肛裂或痔疮。
大便类型2：香肠状，但表面凹凸
- 表示有便秘，但不如第一型严重。
- 可能与饮食不均衡、压力或药物副作用有关。
- 增加肛门受伤的风险。
大便类型3：香肠状，但表面有裂痕
- 属于正常范围内的一种，但仍然有些干燥。
- 代表可能需要多喝水或增加纤维摄取。
大便类型4：像香肠或蛇一样，且表面很光滑
- 属理想的形状，表示肠道功能良好，食物在大肠中停留的时间适中。
- 容易通过，不会给肛门造成负担。
大便类型5：断边光滑的柔软块状（容易排出）
- 属于正常范围内的一种，但有些过软。
- 可能是饮食中含有过多的水分或纤维，或者与情绪波动或激素变化有关。
大便类型6：粗边蓬松块，糊状大便
- 表示有轻度腹泻，可能由食物敏感、过敏、感染或压力引起。
- 会导致肛门灼伤和发痒，并增加细菌感染的风险。
大便类型7：水状，无固体块（完全液体）
- 表示有严重腹泻，可能由细菌、病毒、寄生虫、食物中毒或其他原因引起。
- 这种大便会导致身体失去水分和电解质，并可能引起脱水和其他并发症。
黄轩医生引述最新的研究显示，每周排便7次，且大便类型是第三型及第四型，就是最理想的状况；但如果大便类型是第一型、第二型、第六型及第七型，就应尽快求医检查。
大肠癌筛查计划2026｜申请资格
为预防大肠癌，衞生署呼吁合资格人士50岁起可参加大肠癌筛查计划。筛查计划资助50至75岁、没有大肠癌征状的香港居民每两年在私营机构接受筛查。符合资格市民的出生年份每年年初更新。
必须符合以下条件（2026年起）：
- 年满50至75岁（1950年至1976年出生者）
- 持香港身份证或豁免登记证明书
- 已加入电子健康纪录互通系统
- 不包括有大肠癌症状、有高风险因素或指定期限内曾进行大肠癌筛查或检查的人士，按此了解【参加详情】
大肠癌筛查计划2026｜参加方法/步骤
有意参加计划的人士应先约见已参与计划的基层医疗医生，并由该医生安排大便免疫化学测试。如大便免疫化学测试结果呈阳性，参加者会获转介到已参与计划的大肠镜医生接受政府资助的大肠镜检查。如测试结果呈阴性，参加者应于两年后进行覆检，参加大肠癌筛查计划详情如下：
1. 登记电子健康纪录互通系统
2. 寻找参加计划的基层医疗医生
- 可按此浏览医生名单或致电3565 6288，亦可留意诊所门外张贴的标志
3. 约见基层医疗医生
- 诊症当日出示香港身份证或豁免登记证明书
- 医生会先评估求诊者是否适合参加计划
- 签署同意书，登记加入计划
- 获发参加者资料包，内附大便隐血测试采便管
- 4. 在家采集大便样本
5. 把样本交回指定收集点
6. 由医生安排，通知大便隐血测试结果
- 若大便隐血测试结果呈阳性：需再次约见医生以了解详情，并经转介接受大肠镜检查。
- 若大便隐血测试结果呈阴性：继续留意是否有大肠癌症状，每2年再接受测试。
大肠癌筛查计划2026｜参加费用/收费详情
下列项目由政府全数资助，参加者无须额外付费：
- 处理你参加计划的登记程序
- 大便隐血测试化验
- 接触或联络基层医疗医生，以获得有关采便的建议，或在有需要时补发两支采便管
- 接触或联络基层医疗医生，以获知有关大便隐血测试的阴性结果
大肠镜医生的收费取决于多个因素。因此，视乎选择的大肠镜医生，或需就「大肠镜检查基本服务」包括的项目支付额外费用，但金额不应多于港币1,000元。
