沙田威院仁医为兑现承诺午休踩单车去捐血 身后再捐器官作「最好的礼物」

医生教室
更新时间：14:54 2026-02-05 HKT
发布时间：14:54 2026-02-05 HKT

在沙田威尔斯亲王医院，周启明医生是内科及药物治疗学系的部门主管，带领团队用专业知识在前线救治病人。然而，仅需短短十五分钟的单车车程，他的身份便悄然转变——从诊症室内的资深医生，变为捐血床上热忱的捐血者，继续造福病人。这段15分钟的路程，不仅是地理上的移动，更是他以身作则，诠释「医者仁心」的道路，他更寄语「勿以善小而不为」，只要每个人多走一步，世界将更美满。

「其实我们捐血需要的时间真的不多，吃一餐饭的时间，已经可以捐出一包血，而这一包血又能帮助到三个人。」周医生过去三年，他坚持利用午休或下班后的空档，独自骑上单车，从沙田威尔斯亲王医院出发前往最近的沙田捐血站，他形容「踩15分钟就去到捐血，15分钟就到，多么方便，爽呀！」。

捐血习惯源自对挚友承诺

对他而言，这个小习惯不仅是助人，更是一份必须兑现的庄重承诺。「我们吃一顿饭，可以捐到3包血，一包血又帮到三个人，少食一餐饭真的不重要！」周医生指，比起牺牲午休吃饭时间，捐血帮助到别人的意义重大。

这个习惯源于三年前一段沉痛的经历。他的一位女性好友因患上严重的出血性胃癌，治疗期间急需大量输血，前后共用了超过10包血。身为医者，周医生当时向病榻上的好友许下诺言，叮嘱她积极对抗病魔回家与家人团聚，他更提到自己也是B型血，因此日后定会代她将这些血液「还」给红十字会。周医生从未忘记这个承诺，至今已捐赠超过二十多包血液。「我觉得要对得住病人，也没有浪费过红十字会的任何一包血。」他坚定地说。

「勿以善小而不为」的生命哲学

走过无数生死关头，周医生对生命有著更为豁达的看法。他深信「勿以善小而不为」，认为真正的善行无分大小。「如果每个人都能在小事上帮人行一步，例如帮人按升降机、帮人推床，这些事情都会令这个世界开心许多、美满得多。」

这份奉献之心，更延伸至他生命的终点。周医生早已决定在离世后捐赠器官，他坦然道：「当我离开世界后，器官对我的身体已经没有帮助，我乐意捐出我的器官，例如肾脏、肝脏，如果能帮助到其他人，这是一份更好的礼物。」

香港红十字会捐血懒人包：

香港红十字会捐血者条件

  1. 健康良好
  2. 体重41千克或以上（即90磅或以上）
  3. 年龄介乎16至65岁（适用于首次捐血者）

