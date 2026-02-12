子女专注力不足精力过盛 17大症状自测ADHD风险 中医针灸推拿可治疗儿童ADHD？

别以为小朋友年纪小、「曳」或「百厌」是成长阶段正常的表现，各位家长注意啦！现时在香港大概每100名儿童中就有4至5名有ADHD的问题。ADHD全名是专注力失调及过度活跃症，是一种影响儿童行为发展的神经发展障碍，儿童会表现注意力不集中、过度活跃或冲动的症状，长远会对他们的生活、学习和社交带来负面影响。

子女专注力不足精力过盛 17大症状自测ADHD风险

若子女在12岁或之前，持续6个月都出现6种或以上的过度活跃症状，且至少发生于2种情境下 （如学校、家中、休闲活动等），家长应尽快寻求专业人士的协助及治疗。

ADHD的症状 专注力失调相关症状 过动-冲动相关症状 很难注意事情的细节 没办法好好坐著，在座位上坐立不安、动来动去 不容易专注在一件事情上 会在不适当的时间点离开座位 不容易针对事物或是活动进行规划组织 从事具风险性的事物，不太考虑后果 会遗忘一些需要的物品 时常处于活跃状态、精力充沛、停不下来 在日常活动中比较健忘 说话的频率及时间会比其他人要多 注意力持续时间较短，较容易分心 问题未说完就抢著说答案 不容易处理较具结构性的学校功课 不容易轮流等候 难以完成繁琐或需要花时间的任务 在对话中常常插嘴或是打断别人说话

解构ADHD 3大成因

以下从西医与中医的角度来简单地探讨ADHD的成因和治疗。西医将ADHD视为一种神经发展障碍，其成因主要有3方面：

1. 遗传因素

ADHD具有高度遗传性，家族中若有成员患有ADHD，孩子患病风险明显提高。研究显示，双胞胎中若一人患病，另一人有高达75%的机率也会患病。

2. 脑部结构与功能异常

ADHD儿童的前额叶皮质（负责注意力与自我控制）发育较慢或活性较低，特别是多巴胺和正肾上腺素等神经传导物质的功能异常，影响情绪、认知与行为的功能调节。

3. 环境与产前因素

妈妈孕期吸烟、酗酒、早产、低出生体重等，均不利于胎儿及新生儿的脑部神经发育，而且幼儿期铅暴露、营养不良、家庭压力大等也可能影响神经发展，与ADHD风险增加有关。

ADHD主要以药物治疗为核心，辅以心理及行为治疗与家庭支持。虽然西医药治疗ADHD能有效地改善注意力、冲动控制与多动行为，但药物治疗的方法不适用于6岁以下的儿童，而且这些药物也可能带来一系列副作用，包括食欲减退、失眠、胃痛、头痛、心跳加快、血压升高、情绪波动、疲倦、嗜睡等。因此近年越来越多家长选择用中医更温和的方法辅助治疗，减轻西药带来的各种副作用。

中医如何治疗ADHD？

中医虽无「ADHD」病名，但将其归类为「脏躁」、「健忘」、「五迟」等，认为其成因与脏腑功能失调、气血阴阳失衡有关，尤其是心、肝、脾、肾四脏的阴阳失衡，这些体质失衡会扰乱「心神」，导致孩子行为异常、注意力不集中。根据中医辨证论治，ADHD可分为以下几型：

心肝火旺型：急躁易怒、坐不定、夜睡不安 心脾两虚型：注意力不集中、记忆力差、易疲倦 痰火内扰型：语言混乱、冲动任性、便秘、又苦 肾虚肝旺型：多动多语、睡眠多梦、指甲发质差

治疗方法1. 中药调理

根据辨证论治，选用安神益智、清热化痰、补肾健脾、疏肝理气的方剂，如杞菊地黄丸、归脾汤、黄连温胆汤、逍遥散等。中药通常加入甘味药材以便儿童服用，疗程需视乎体质而定，一般建议持续3个月以上。

治疗方法 2. 针灸与小儿推拿

头皮针 ：刺激前额叶区（如百会、四神聪、智三针），改善专注力与情绪稳定性。

：刺激前额叶区（如百会、四神聪、智三针），改善专注力与情绪稳定性。 体针穴位 ：如神门、内关、足三里等，调和气血、安神定志。

：如神门、内关、足三里等，调和气血、安神定志。 推拿：适合怕针或不愿服药的儿童，透过按摩穴位或耳穴贴等非侵入性治疗达到类似疗效。

多项临床研究显示，中药配合针灸治疗3个月内可见明显改善，如入睡时间缩短、专注力提升、情绪稳定。中药治疗副作用少，且针灸使用极细针（如0.15mm），痛感轻微，安全性高，故近年越来越多家长寻求中医协助为小孩提供更长效的治疗方式。中医治疗ADHD强调 「标本兼治」，不仅改善症状，更应为小儿调理体质，帮助强壮身体及脑部发育。建议家长及早介入，8岁前为黄金治疗期，配合多元疗法，中西医可互补为孩子提供更全面的治疗方案。

撰文：注册中医师 王晓晴

专注于痛症、妇科、内科、儿科、脑神经科的治疗。对中药治疗月经不调、更年期综合症、阴道炎等妇科病颇有心得；擅长以火针、小针刀、刺络放血等治疗肩颈痛、坐骨神经痛、膝关节炎、足底筋膜炎、静脉曲张等；并专研以头针及中药治疗面瘫、中风后遗症、自闭症、过度活跃症、柏金逊症、小脑萎缩等脑神经科疾病。

---

