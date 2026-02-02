Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

常吃这种鱼患鼻咽癌率高7倍 哪个年龄层最高危？医生揭单侧鼻塞恐中招

医生教室
更新时间：11:25 2026-02-02 HKT
发布时间：11:25 2026-02-02 HKT

鱼类营养丰富，不少人都视为健康食物之一。不过有专家警告，日常如果常吃一种鱼类，患鼻咽癌机率竟高7倍，到底哪种鱼竟是致癌高危？

常吃这种鱼患鼻咽癌率高7倍 哪个年龄层最高危？

台大医院副院长娄培人教授在健康节目中分享，鼻咽癌原来有3大成因，包括基因遗传、EB病毒感染及常吃腌渍食物：

  • 遗传因素：家族中如有鼻咽癌病史，其他家人患癌机率会增加。
  • EB病毒感染：EB病毒是首个致癌的病毒，普遍成年人都曾感染此病毒，有些人会因而患癌，有些则不会。
  • 腌渍食物：有些腌渍物年纪愈小时吃，患癌机率愈高。

 

鼻咽癌｜腌渍物「由细食到大」最高危 

娄培人教授指，如果是刚刚戒奶的婴幼儿，在可食用副食品时，若吃大量的腌渍食物例如咸鱼，日后患鼻咽癌的机率是其他人的7倍以上。

腌渍食物包括咸鱼、酱菜、榨菜、腌萝卜等宜少吃。娄培人指，腌渍食物含致癌物「亚硝酸盐」，若食用者的基因有弱点，无法对抗EB病毒，而又在幼时常吃腌渍物，患鼻咽癌的机会比常人高。娄培人提醒，如果成年后才吃大量腌渍食物，患鼻咽癌的风险就会降低。

鼻咽癌有甚么征兆？外科医生陈荣坚曾分享病例指，有50岁患者因持续鼻塞、擤鼻涕带血丝与淋巴肿大，疑与鼻咽癌有关。经检查后，确诊患鼻咽癌。爱吃腌渍物人士如发现有类似征兆，宜多加留意、及时求医。

鼻咽癌｜鼻塞/单侧鼻塞也是征兆？

衞生署资料，鼻咽癌是鼻咽细胞异常生长所形成的癌病。这种恶性肿瘤的患者以男性居多，而且较常见于中国南部，特别是广东人士。流行病学的研究显示，长期食咸鱼的人，如居于沿海一带的人士，患鼻咽癌的可能性较不吃咸鱼的人高。

  1. 颈部出现无痛肿块
  2. 鼻及喉分泌带血
  3. 听力减退
  4. 局部失聪
  5. 耳鸣
  6. 经常复发的中耳炎
  7. 鼻塞或单侧鼻塞

鼻咽癌是鼻咽细胞异常生长所形成的癌病，多数出现于男性身上。要预防鼻咽癌，就应遵守以下2大护鼻方法：

  • 避免进食咸鱼或烟薰食品
  • 不吸烟

如果发现自己出鼻咽癌征状，就应立即就医。为了正确诊断是否患上鼻咽癌，医生可能会进行各种检验，包括验血及进行手术抽取组织样本进行化验。

延伸阅读：癌症个案恐增77% 做到8件事风险大减 早餐要戒1物？必吃14种防癌食物

---

相关文章：

