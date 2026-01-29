36岁女工程师患糖尿病8年 医生教2招5个月后改善病情 必做1类运动降血糖

患上糖尿病注定要终身服药？一名36岁女工程师患糖尿病8年，在医生指导下凭2个简单方法，仅5个月便成功改善病情，当中包括必做1项运动稳定血糖。

36岁女工程师患糖尿病8年 医生教2招5个月后改善病情

减重专科医生王律婷在Facebook专页发文分享，该名36岁从事科技业的女工程师，深受糖尿病困扰长达8年，感到相当无助。高压的工作节奏让她难以规律饮食，长期以来糖化血色素（HbA1c）一直徘徊在8-10%的危险区间，并需同时依靠胰岛素与口服降血糖药控制。她初诊时的检验数据如下：

糖化血色素（HbA1c）：10.9%

空腹血糖：284mg/dL

体脂率：36%

王医生从她眼中看到挫折与无助，便鼓励她：「有动机妳就已经成功一半了! 给自己几个月的时间把健康的生活型态重新建立起来，我们先控糖再减重。」并建议她从2项日常习惯著手：

精准的饮食管理：学习辨识食物种类，并掌握碳水化合物、蛋白质与蔬菜的摄取份量。

抽空规律运动：透过肌力训练提升身体对糖分的代谢效率，因为肌肉是代谢糖分的队友。

她表示，该女子经过5个月的努力，再次进行检查时，糖化血色素已降至5.3%，达到一般正常人的水平，体脂率也下降至28%。从连续血糖监测数据可见，其血糖全天平稳度达99%，几乎稳定。最让人振奋的是，她已经可以完全脱离胰岛素注射，口服降血糖药的剂量也大幅减少。

全港糖尿病患者逾70万 留意8大初期症状

据本港医管局的数据显示，本港约有70万名糖尿病患者，占总人口约10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者。糖尿病更有年轻化趋势，年龄35岁以下人士有2%发病。根据世界衞生组织的准则，如空腹血糖大过或等于7 mmol/L，或餐后2小时血糖高于11.1 mmol/L的人士，则可判断为患上「糖尿病」。空腹的定义为禁食8小时以上。当中，糖尿病主要可分两大类型，并会出现以下常见症状：

第1型糖尿病（胰岛素依赖型）

病因：胰脏内制造胰岛素的细胞遭受破坏，不能制造胰岛素。

原因：与遗传、自身免疫系统出现毛病或环境因素有关。

第2型糖尿病（非胰岛素依赖型）

病因：最常见的类型，体内的胰岛素分泌正常或相对些微减少，但胰岛素不能发挥功能，病因是身体对胰岛素产生抗拒性。

原因：与遗传、不良饮食习惯、体形肥胖或缺乏运动有关。

糖尿病者初期常见征状

经常口渴 小便频密 感到饥饿 体重下降 容易疲倦 视力模糊 伤口不易愈合 皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

小心2大糖尿病并发症 严重恐中风/截肢

据医管局资料，糖尿病有机会引起急性或慢性并发症，严重者有机会导致截肢或致命风险：

1. 慢性并发症

若糖尿病控制不当，血糖长期偏高，血管和神经系统容易受到损坏，令身体器官长期受损，甚至丧失功能，有致命风险：

脑：脑血管病如中风等

眼睛：视网膜病变、白内障、青光眼

心脏及血管：冠心病、心脏衰竭、高血压

肾脏 ：蛋白尿、感染、肾功能衰竭

足部：神经病变、血管病变、溃疡、感染。如下肢溃疡感染长期不愈者，可能需要截除下肢

2. 急性并发症

急性血糖过低 (血糖少于3.9mmoil/L)：

患者可能出现会出心跳加速、严重饥饿、头晕、眼花、震颤、发抖、冒冷汗、嘴唇、舌头或手指有麻痺感觉，昏昏欲睡、甚至神智不清

若患者清醒，可服用15克容易吸收的碳水化合物，如方糖/果汁糖3粒、3茶匙砂糖、普通汽水或果汁半杯，征状改善后加面包1小片或饼干3-4块

急性血糖过高 (血糖等于或超过15mmoil/L)：

患者可能会呼吸快而深、有恶心、呕吐、剧渴现象、并引致神智不清或昏迷情况

此时患者应尽快送院医治

资料来源：减重专科医生 王律婷、衞生署、医管局

专家履历：王律婷

初日诊所控糖减重与儿童成长门诊医生，专长为肥胖症、糖尿病、儿童生长、甲状腺疾病。

