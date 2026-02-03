银屑病易与湿疹混淆？延误治疗恐致关节变形 引发糖尿病、心血管病

银屑病俗称「牛皮癣」，虽不具传染性，也不会致命，但患者的皮肤会出现鳞屑状斑块，严重影响外观，不少患者因此而感到焦虑与抑郁。根据世界衞生组织的资料显示，银屑病属于全球常见皮肤病之一，约2-3%人口受影响，估计本港有超过两万名患者。皮肤科专科医生陈启明接受《星岛头条》访问时指，银屑病的成因复杂，天气干燥或压力大亦会令病情恶化。近年生物制剂的发展，可说是银屑病治疗的重大突破。而生物相似剂，更为经济负担能力有限的患者，带来新曙光。

银屑病可由喉咙发炎或皮肤损伤触发

陈医生指出，银屑病的成因，往往受遗传、免疫系统异常、环境因素所影响。压力、感染（如喉咙发炎）、皮肤损伤及某些药物均可能诱发或恶化病情。而不良的生活习惯如吸烟、饮酒、肥胖和缺乏运动，亦会进一步增加患病的风险。

银屑病与湿疹如何分辨？

银屑病与湿疹常被混淆，其实两者在病征上并不难区分，当中分别如下：

银屑病患者的皮肤表面有红色的斑块，并有多层银白色的鳞屑，患处边界比较清晰，通常在头皮、背部及手肘、膝盖外侧；反之，湿疹的红疹边界较模糊，常见于手肘及膝盖内侧、面部和脚背。

而银屑病痕痒程度一般较湿疹轻微，在冬季通常较易恶化。原因是冬天天气干燥、皮肤水分流失快，容易诱发皮肤爆裂；脓疮性银屑病（非细菌感染）患者会出现疼痛，而患处更会渗出脓液。皮肤破损亦增加二次细菌感染风险。而指甲出现病变，往往是银屑病常见的症状，很多时候患者的指甲会出现凹陷、变形，甚至脱离甲床。湿疹患者甚少会出现离甲或指甲变形的情况。

严重的湿疹，湿疹的边界比较模糊。（受访者提供）

寻常型银屑病，银屑病的边界比较清晰。（受访者提供）

银屑病或出现甚么并发症？

陈医生提醒，银屑病宜及早治疗，倘若延迟治疗，会令病情恶化，皮肤斑块扩大、痕痒加重。更有机会出现其他并发症，包括心血管疾病、糖尿病、代谢综合症及情绪问题。约三成患者会出现银屑病关节炎，症状包括关节肿痛、僵硬，严重者可致伤残。

银屑病如何治疗？

陈医生指，现时治疗银屑病的方法有很多，医生会根据病情对患者的生活影响、年龄、共病、过往治疗反应及个人意愿选择最合适方案。

传统的治疗包括外用药膏，如类固醇、维他命D衍生物；紫外线治疗；口服或注射药物，如甲氨蝶呤、环孢素，以及较新的阿普斯特等。

如中度至严重的患者试过以上方法都无效，陈医生建议，可尝试有如「Game Changer」的生物制剂，针对免疫系统进行调节，降低炎性反应，改善银屑病的症状。注射药物后痛楚与脱皮情况可迅速受控，最理想的情况下，甚至可以达致完全缓解。生物制剂虽然疗效显著，惟价格高昂，而且一般需要持续注射，所以令不少患者却步。

银屑病治疗｜生物相似剂：降低门槛的关键钥匙

对于因经济能力有限，从未试过生物制剂的患者，陈医生建议，可考虑注射生物相似剂。生物相似剂，是与原研生物制剂高度相似的药物。原研生物制剂的专利届满的时候，市场便可容许其他生产商，生产「仿制」的药物，给有需要的市民大众。根据多项国际临床研究，生物相似剂在治疗银屑病的疗效和安全性方面，均与原研生物制剂相近；而价格约为生物制剂的价格的三分之一至五分之一，大幅提升可负担性。

银屑病治疗｜20岁年龄组别患者值得采用生物相似剂

陈医生曾有一位二十多岁的银屑病病人，他由喉咙受感染诱发病情，本来自己买药处理，没认真跟进。之后皮肤突然变差，甚至出现脓疮。

陈医生直言：「这一类病人，正是最值得考虑生物相似剂的族群。」他们正值事业起步或学业关键期，经济能力有限，且需要稳定的健康状态和整洁的仪容，以应付日常的工作和社交。陈医生指，生物相似剂正好为这群在经济与病情间挣扎的年轻患者，提供了切实可行的新选择。「如果因为经济问题而延误治疗，等到关节变形或者出现其他并发症，到时就算用药，部分损伤也无法逆转。」

受访专家履历：皮肤科专科医生陈启明

1993年毕业于香港大学医学院，其间获得香港中文大学流行病学与生物统计学理学硕士。早年致力于感染及传染病科以及微生物专科，其后再取得皮肤及性病科专科医生资格，现为注册皮肤及性病专科医生。

