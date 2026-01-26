肝癌治疗重大突破！港大首创「仿生肝立方」技术 减低试药副作用提高生存期

肝癌是全球第六大常见癌症，也是第三大癌症死因。香港大学（港大）李嘉诚医学院团队成功研发全球首个「仿生肝立方」，透过三维生物打印技术，以患者自身的细胞与细胞外基质精确重建其肝癌微环境，为实现快速、可靠的个人化药物筛选与高效药物开发展开新一页。

外国医学期刊《The Lancet》发表的最新研究报告指，肝癌新发病例数量将从2022年的87万，增加至2050年的152万，增幅近1倍，恐造成137万人患肝癌死亡。传统治疗方式往往忽略患者肿瘤微环境的个体差异，导致疗效有限、副作用大和治疗延迟等问题。

李嘉诚医学院团队研发这项创新技术，能高度模拟患者肿瘤特征，包括细胞的数目、组织硬度与免疫微环境等，从而协助医生快速评估各种药物及新兴疗法的效果与副作用，作出更精准的治疗方案。此技术已于日内瓦国际发明展荣获「发明金奖」、「中国发明协会」特别大奖，以及亚洲医疗健康高峰论坛「 最佳初创表现奖」。

从「试药」走向「选药」 把握黄金治疗期

肝癌治疗现时缺乏个人化药物筛选平台，患者常经历多次治疗失败，或难以找到最适合自己的药物方案，不仅承担沉重经济负担，更可能延误治疗时机。李嘉诚医学院团队表示，「仿生肝立方」正正针对此痛点，有助加快和评估各种药物对病人的反应及副作用，为病人提供更精准的治疗方案，减低因延误治疗而引致癌病复发的风险。目前，仿生肝立方已在本地医院招募患者开展临床试验，以加速推动临床应用。

领导此研究项目的港大医学院临床医学学院外科学系讲座教授万钧教授指出，「仿生肝立方」能加快锁定对患者最有效的药物，从而显著提升治疗效率、减轻副作用，有望大幅提高患者生存期。在制药方面，此平台可取代传统的动物模型试药，有助提高研发效率、降低成本和缩短研发周期。

在基础研究领域，模型能有助科研人员深入探索免疫调控机制，发掘新治疗靶点与策略。「仿生肝立方」的应用前景广泛，其技术框架可拓展至其他肝病与癌症，推动精准医疗的普及。目前该技术正在本地公立和私立医院进行临床试验，团队期望以科学数据为基础，加速产品于本地及国际市场落地，造福更多患者。

「仿生肝立方」拥有五大核心技术

1. 个体化生物材料提取：细胞、基质蛋白分离技术，从患者组织中分离肝细胞、肿瘤细胞、免疫细胞及基质蛋白，为每位病人度身订制高度仿生化的体外肝癌模型「肝立方」。

2. 三维生物打印技术：建构同时包含正常组织、肿瘤组织与血管结构的仿生模型，比传统培养方式更真实反映病人肿瘤内的实际情况。

3. 人工智能辅助患者参数化与打印：基于临床生物样本库训练的人工智能模型，通过关联组织病理学特征、组织硬度及肿瘤免疫微环境亚型，为每位患者确定最优打印几何结构与生物墨水成分配比。

4. 定制化患者特异性肿瘤特征测量体系：通过精准测定肿瘤硬度、免疫特征等患者特异性指标，以高度仿生方式重构患者个体化肿瘤微环境。

5. 内置微血管系统：使模型能在实验室中持续进行药物测试，评估各项疗法对患者肿瘤的治疗效果。

研究团队简介

港大医学院外科系万钧教授领导的研究实验室，从事肝癌术后复发及免疫微环境研究数十年，是肝脏肿瘤学、移植肿瘤学和移植免疫学领域的国际知名团队。

肝癌常见症状

根据医管局资料，肝脏具有神奇的自我修复功能，即使只剩下一小部分能够工作，肝脏依然可以正常运作，因此肝癌早期病征并不明显。当肿瘤逐渐增大时，可能引致以下症状：