糖尿病并发冠心病手术难度极高 港大医学院崭新治疗策略双管齐下 心衰竭/死亡风险大减10%

医生教室
更新时间：16:40 2026-01-23 HKT
发布时间：16:40 2026-01-23 HKT

第二型糖尿病患者常并发复杂的冠状动脉疾病，治疗棘手且风险高。香港大学医学院一项最新研究带来喜讯，透过创新的冠脉造影技术结合新一代降血糖药的互补策略，能为糖尿病患者筑起双重保护，将心血管事件风险及死亡率大幅降低10%。

糖尿病并发冠心病手术难度高 港大医学院新治疗策略降死亡风险

对于同时患有第二型糖尿病与冠状动脉疾病的病人，他们的血管往往因为动脉粥样硬化扩散，而出现多处的狭窄或阻塞，使得心脏科医生在动手术时充满挑战，难以将所有阻塞的血管「完全重建」。因为传统评估方式的局限，一些表面看似轻微、实则严重影响血流的功能性阻塞可能会被忽略，导致大部分患者术后仍存在血管残余狭窄、未完全重建和持续缺血问题，增加长远的心脏病风险。

港大医学院发现caFFR技术配合降血糖药有效保护糖尿病患者心脏。

 

为了解决这个难题，港大医学院临床医学学院内科学系临床教授姚启恒领导的研究团队，采用了一项名为「caFFR」的崭新影像分析技术。透过用常规的冠状动脉造影图像，就能准确计算出每一处狭窄对血流的实际影响。医生因而能够真正掌握血管阻塞情况及缺血原因，并能制定更有效的介入治疗方案。而对于病情复杂、无法完全打通所有血管的患者，则透过使用新型降血糖药「SGLT2抑制剂」发挥强大的血管保护作用。

由港大医学院临床医学学院内科学系及香港大学深圳医院组成研究团队，分析了671名患者数据发现，在未能完全重建血管的患者中，若同时使用SGLT2抑制剂，他们在3年内的重大不良心血管事件发生率由17.8%大幅降至 8.3%，全因死亡率更由16.3%锐减至6.3%。这意味著，纵使血管结构风险仍在，但透过使用SGLT2 抑制剂获得重要的保护屏障，能够显著减低未来的心血管疾病风险。

姚启恒教授表示，caFFR系统可以为糖尿病患者进行功能性评估，提升血管重建效果；而SGLT2 抑制剂可为未能完全重建血管的患者提供强大的心血管保护，改善他们的存活率。

 

姚启恒教授表示，此双管齐下的互补策略，为治疗糖尿病人的心脏病带来重大突破：「我们的研究显示，利用创新的caFFR系统，为糖尿病患者进行功能性评估，能协助医生更准确找出真正造成缺血的病变，从而提升血管重建的效果。而对于未能完全重建血管的患者，SGLT2抑制剂可提供强大的心血管保护，大大改善他们的存活率。」

