长期胃酸倒流恐灼伤食道致癌 医生教7招改善反酸/火烧心 常喝茶喝咖啡也伤胃？

胃酸倒流，又称胃食道逆流，是由于胃部的酸性内容物不正常地逆流至食道，引起胸口灼热、喉咙不适、慢性咳嗽等症状。肠胃肝脏科专科医生施婉珍接受《星岛头条》访问指，这些不适感往往在进食后或夜间加重，容易令人以为只是「食滞」或偶发胃痛而掉以轻心。若反复发作而未受控，胃酸长期刺激食道黏膜，可能导致食道发炎、溃疡，甚至增加食道癌相关风险，因此及早辨识与处理非常重要。

胃酸倒流有哪些常见成因？

施婉珍医生指，胃部与食道交界位置有一个「下食道括约肌」，平日会像阀门一样，在吞咽时打开，其余时间保持闭合，防止胃酸逆流。当这个阀门因张力下降而松弛，或因功能失调而无法完全关闭时，胃酸便更容易往上走，引发各种不适。

饮食习惯往往是最常见的诱因之一。高油脂、辛辣或过甜食物，以及咖啡因与酒精，都可能令括约肌更容易放松；如果再加上进食速度太快、暴饮暴食或常常吃太饱，便会令胃内压力上升，胃酸更容易被挤回食道。对本身消化较慢、胃排空能力较弱的人而言，餐后胃胀的时间拉长，反流发作的机会亦会增加。

生活方式与身体状态同样影响明显。肥胖会增加腹腔压力，令胃部更容易受到挤压而反流；吸烟会削弱括约肌张力；饭后立即躺下或弯腰做事，亦会让胃酸更容易逆流。心理压力过大时，身体的压力反应可能影响肠胃蠕动与胃酸分泌，令症状变得更频密、更难受。

此外，也有一些特定状况会令胃酸倒流恶化，例如怀孕期间腹压增加及荷尔蒙变化、服用某些药物而刺激胃部或影响括约肌功能，以及食道裂孔疝等结构问题，都可能导致或加重反流。

胃酸倒流3大症状 胸痛似心脏病发？

施医生提醒，胃酸倒流的表现不一定「像胃病」，有时甚至会被误认为心脏问题或咽喉炎，因此更需要留意身体发出的讯号。

1. 火烧心

最典型的症状是火烧心，也就是胸口或胸骨后方出现灼热感，常在进食后一段时间发作，弯腰、用力或平躺时可能更明显。有些人会同时出现反酸，感觉酸性液体回涌至咽喉或口腔，带来酸苦味。这种情况在夜间较常见，容易影响睡眠，早上起床亦可能觉得口腔黏腻或喉咙不舒服。

2. 胸痛

部分患者会出现胸痛，程度可轻可重，由于食道与心脏的神经分布有部分重叠，胃酸刺激所引起的疼痛可能与心脏不适相似。若伴随呼吸困难、冒冷汗、手臂或下颚痛等情况，更应尽快求医排除心血管疾病。

3. 吞咽困难

另一个不容忽视的警号是吞咽困难。长期反流可能令食道黏膜反复受损，形成发炎、疤痕与狭窄，初期可能只是吞咽固体食物时觉得卡住或不顺，若情况恶化，连吞咽液体也可能变得困难。出现此类症状时，建议尽早评估，不要自行拖延。

长期胃酸倒流增癌变风险

胃酸倒流若只是偶发，透过饮食调整可能很快缓解；但若症状反复、持续或影响生活，便不能只靠「忍一忍」。胃酸长期刺激食道会引起食道炎，使人反复出现灼热、疼痛及吞咽不适；若炎症进一步加重，可能形成溃疡，甚至出血。反复修复与发炎亦可能导致食道狭窄，令吞咽越来越困难，影响营养摄取与生活质素。

更需要警惕的是，长期未受控的反流会增加食道黏膜细胞出现病变的机会，令食道癌相关风险上升。虽然并非所有胃酸倒流患者都会面临这问题，但正正因为此病可预防、可控制，才更值得及早处理。

如何治疗胃酸倒流？甚么情况要动手术？

她提醒，当胃酸倒流症状频密出现，或已影响睡眠、饮食与日常工作，建议寻求医生评估。临床上，医生可能按情况建议胃镜检查，以了解食道与胃黏膜是否出现发炎、溃疡或其他病变；亦可能安排二十四小时食道酸碱监测，以客观量度反流频率与酸度；有需要时，会配合食道运动功能测试或影像学检查，以排除其他疾病并评估结构与蠕动问题。

治疗一般分为药物、生活习惯调整，以及在严重或反复复发的情况下考虑手术。症状较轻或发炎程度不高者，常以抑制胃酸分泌或中和胃酸的药物作控制，同时配合改善饮食与作息，通常可以明显缓解。若合并胃排空较慢，医生亦可能视情况使用促进肠胃蠕动的药物，以减少胃内压力。

如果症状严重、药物效果不理想，或已出现明显并发症，便可能需要进一步讨论手术选项。常见方式包括以手术加强胃食道交界的「阀门」功能，或以植入装置增强括约肌闭合能力；亦有部分以内窥镜方式进行处理，透过制造黏膜收缩达到减少反流的效果。实际方案需按检查结果、病情严重度与个人状况，由医生评估选择。

预防及改善胃酸倒流7大方法

为预防与改善胃酸倒流，核心是减少括约肌被放松的因素、降低胃内压力，并妥善管理餐后与夜间两个高风险时段。她提出7大预防建议：

预防及改善胃酸倒流7大方法

1. 减少刺激性食物与饮品

咖啡、浓茶、酒精、碳酸饮品、辛辣与高油脂食物常会令括约肌更易松弛，亦可能刺激胃酸分泌。与其完全禁止，不少人更适合先记录「引发清单」，找出自己最容易触发反流的食物，再逐步减量与替代。

2. 调整进食节奏与份量

细嚼慢咽能减少吞入空气与胃胀，亦能让胃部更顺利消化。避免暴饮暴食，尤其避免晚餐吃得过饱。餐后应留出一段直立活动时间，减少立即躺下的机会，对改善夜间反流很关键。

3. 维持健康体重并规律运动

腹部脂肪增加会提高腹压，令反流更容易发生。透过饮食控制与有氧运动，把体重维持在健康范围内，往往是最具长期效益的改善方法之一。

4. 改善睡眠姿势与睡前习惯

若容易夜间反流，可把床头抬高约15-20cm，利用重力减少胃酸上涌。要注意单纯垫高枕头未必有效，反而可能令身体弯曲而增加腹压。晚餐或宵夜与就寝之间应保留至少2小时，让胃部有时间排空，能显著减少睡眠中反酸与咳嗽。

5. 戒烟与限制饮酒

尼古丁会降低括约肌张力，使反流更频密；酒精不但刺激胃酸分泌，亦可能损伤食道黏膜，令发炎更难痊愈。若短期内难以完全戒除，也建议先设定可行目标，例如逐步减量，并避免空腹饮酒与睡前饮酒。

6. 学会减压与规律作息

压力大时，肠胃蠕动与胃酸分泌容易被打乱，症状也更容易反复。每天预留固定时间做放松活动，例如深呼吸、伸展、瑜伽或静观练习，配合充足睡眠，对长期控制反流很有帮助。

7. 避免穿著过紧的衣物

腰腹部过度束紧会增加腹压，尤其在饭后更容易引发反流。选择舒适、透气，以及腰围不过度压迫的衣物，都是简单但常被忽略的预防方式。

胃酸倒流何时应尽快求医？

她强调，如果反流症状每周反复出现、夜间影响睡眠，或需要长期依赖成药才可舒缓，便应咨询医生作进一步评估。若出现吞咽困难、吞咽疼痛、体重不明原因下降、呕血或黑便、持续胸痛等警号，更应尽快求医，以免延误诊断与治疗时机。

受访专家：肠胃肝脏科专科医生 施婉珍

香港中文大学内外科全科医学士、英国皇家内科医学院院士、香港内科医学院院士、香港医学专科学院院士（内科）

