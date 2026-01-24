30岁女吃自助餐后腹痛离世 体内三酸甘油脂揭超标26倍 医生揭致命关键

【胰脏炎/高三酸甘油脂血症】一名30岁女子享用自助餐后出现腹痛，送院证实患上急性胰脏炎，经治疗两日后因多重器官衰竭离世，其体内的三酸甘油脂水平更严重超标26倍。对于女子病情急速恶化的原因，医生解释与女子生前一个错误决定有关。

30岁女食自助餐后腹痛离世 医生揭致命关键

台湾的安南医院医疗副院长许秉毅在Facebook发文指，该位30岁的女子和友人到酒店享用了一顿高档自助餐后，半夜突然出现剧烈上腹痛，于是被紧急送到急症室。经检查后发现，她的血中淀粉酶非常高，确诊严重的急性胰脏炎，需要立刻住院治疗。

女子隔天早上开始出现呼吸急促、肾功能变差及血钙也下降等情况，病情明显恶化，马上把她转送到加护病房，并需要接受插喉、呼吸器等治疗。然而，她病情进展非常迅速，翌日就出现休克，最终不幸离世。

对于女子的死亡原因，医生在治疗过程曾询问她的病史，得悉原来女子过去曾经三酸甘油酯偏高，也曾服药控制，但因为不想长期服药，后来就自行停药了。令人遗憾的是，等到她过世后，她的三酸甘油脂检验结果才回报，其数值竟然高达4,000多mg/dL（正常值：不应超过150mg/dL），这亦成为她病情恶化急速的原因之一。

高三酸甘油脂血症是甚么？

许秉毅医生指，当血液中的三酸甘油脂（TG）浓度超过150mg/dL 时，即诊断为高三酸甘油脂血症。根据浓度不同，可分为：

轻度至中度 ： 150–499 mg/dL。

： 150–499 mg/dL。 严重 ： ≥ 500 mg/dL。

： ≥ 500 mg/dL。 极严重： ≥ 1000 mg/dL (发生急性胰脏炎的风险非常高)。

长期三酸甘油脂过高会对全身健康造成严重威胁：

急性胰脏炎： 这是最危险的急性并发症，可能导致死亡、胰脏坏死或多重器官衰竭。 动脉硬化性心血管疾病（ASCVD）： 增加心脏病发作、中风及周边动脉疾病的风险。 肝脏健康问题： 易导致代谢功能障碍相关脂肪肝（MASLD）、肝脏发炎、纤维化，甚至进展为肝硬化。 眼部与皮肤表现： 极高浓度（>1000 mg/dL）可能导致发疹性黄色瘤（皮肤出现黄红色小丘疹）及视网膜脂血症（视网膜血管外观呈现奶油色）。

如何预防高三酸甘油脂血症？

许秉毅医生说，治疗高三酸甘油脂血症的目标是预防急性胰脏炎（针对严重患者）与降低心血管风险（针对所有患者）。他提出以下2个方向预防及治疗高三酸甘油脂血症：

2个方向预防高三酸甘油脂血症

1. 调整生活方式

许医生指，这是治疗高三酸甘油脂血症的首要步骤，可从以下5个方向著手：

控制体重 ：减轻体重 5–10% 可降低约 20% 的三酸甘油脂。

：减轻体重 5–10% 可降低约 20% 的三酸甘油脂。 饮食管理 ：减少精致碳水化合物、含糖饮料及高果糖食品。

：减少精致碳水化合物、含糖饮料及高果糖食品。 限制酒精 ，酒精会大幅增加 TG 合成，建议戒酒。

，酒精会大幅增加 TG 合成，建议戒酒。 脂肪摄取 ：严重者（TG ≥ 500 mg/dL）需严格执行极低脂饮食。

：严重者（TG ≥ 500 mg/dL）需严格执行极低脂饮食。 运动： 每周至少进行 150 分钟的中强度有氧运动。

2. 药物治疗

他汀类药物（Statins） ： 心血管疾病预防的基础，可降低 10–30% 的 TG。

： 心血管疾病预防的基础，可降低 10–30% 的 TG。 纤维酸衍生物（Fibrates） ： 如 Fenofibrate，能降低 20–50% 的 TG。

： 如 Fenofibrate，能降低 20–50% 的 TG。 高剂量鱼油（Omega-3） ： 处方级鱼油（如 Icosapent ethyl）已被证明能显著降低高风险患者的心血管事件。

： 处方级鱼油（如 Icosapent ethyl）已被证明能显著降低高风险患者的心血管事件。 新型 RNA 疗法： 如 Plozasiran 或 Olezarsen，针对基因机转精准降脂，目前已在临床试验中显示出极佳的疗效。

许秉毅医生补充，当血中三酸甘油脂浓度超过500 mg/dL时，要尽快找医师开药治疗，并且一定要按时服药，因为停药可能致命。

