弃高薪闯加沙战火救人 吴少彬医生获颁中大杰出校友奖：盼为受灾者带来改变

拥有急症科及麻醉科两项专科资格的吴少彬（Ben Ng）医生，过去曾放下医院高薪工作，自愿深入战火中的加沙走廊，在极端环境下为伤患进行急救手术，盼为受灾者带来改变。他这种以行动实践人道医疗精神，早前更获香港中文大学颁发杰出校友奖。

吴少彬医生获颁中大杰出校友奖 曾为救人再读6年麻醉科

香港中文大学医学院公布颁发「杰出医科校友奖」予吴少彬医生（Dr. Ben Ng）。吴医生于2000年毕业于香港中文大学医学院，拥有涵盖外科、家庭医学、儿童健康、老年医学、皮肤科及热带医学等多项医生资格和研究生学历。然而，他考取这些资格并非为了追求名望，而是为了装备自己，以更好地应对人道主义实地工作的复杂挑战。

吴少彬医生的行医之路充满传奇色彩，他早于1997年曾在日本修读日本现代史，并接触了许多有趣的人与事，他亦因此领悟到：「做人要活在当下。」毕业后，他在香港公立医院急症室工作多年，随后便投身无国界医生的人道救援工作。他回忆道：「急症室的工作经验虽然很有用，但当遇到病人真的需要做手术时，自己却无能为力。」为了能更全面地拯救生命，回港后他毅然选择进修麻醉科，用6年时间重新接受训练，只为累积更多临床经验，最终成为急症科及麻醉科的双专科医生。

待储备足够的知识及信心后，吴医生多年来曾先后服务于无国界医生、红十字会和HIS基金会，专门前往医疗基础设施匮乏的地区提供救生医疗服务。除了海外任务，他还曾担任香港政府飞行服务队的空中医疗官十余年，并作为国际SOS的随行医生，在国内外的高风险和偏远地区提供紧急医疗服务，守护伤病者。

弃高薪闯加沙战火救人 盼为受灾者带来改变

2024年，吴医生前往南苏丹执行任务，作为当地一家医院唯一的麻醉科医生，他在一个月内协助完成了300多例手术。而2025年，他前往战火连天、基础设施崩溃且资讯不流通的加沙地带，并在物资极度匮乏的情况下，他为伤者提供创伤救护和手术，致力减少受灾者的痛苦，为他们带来改变。他坚定地表示：「在未来的日子，准备每一年参加一次人道救援工作，以帮助更多的人。」

挚友太太眼中的他：无私无惧仁医

对于吴医生的无私奉献，身边人有著最深的体会。其挚友、眼科专科医生邓维达坦言：「我由中一已经认识阿Ben，再一起进入医学院。他一直无畏无惧，好用心做一个好医生，『施比受更有福』，希望他继续过一个充实而有意义的人生。」而吴医生太太、精神科专科医生黄颖勤亦表示：「他是一个无私、无畏无惧的医生。」

谦称不觉得伟大 只想做个有趣的医生

尽管承担了许多风险，挽救了无数生命，但吴医生从未追求名利。相反，他常常谈到他的病人、他的同事，以及医学必须服务于最需要的地方这份信念。吴医生毕生的事业不仅为中大医学院增光添彩，他的人生道路更充满了勇气、深切的人文关怀和不懈的奉献。对于获奖，吴医生谦虚地表示：「从来不觉得自己伟大，只可以说是走一条不一样的路，希望别人记得我是一个活得比较有趣的医生。」

资料来源：香港中文大学医学院

