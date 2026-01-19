伤肾习惯｜每天爱喝这饮料 26岁女恐需终身洗肾 医生拆解年轻人洗肾5大病因

一名26岁OL因每天爱吃1类饮品，某天加班因呼吸困难送院，意外发现她出现严重肾衰竭，经治疗后恐需终生洗肾，让她大呼：「我还这么年轻，为甚么我的肾脏就这样没了？」对于年轻人洗肾的风险，有医生拆解当中常见的5大病因，更指出有5大伤肾习惯，恐对肾脏进行「雪上加霜式的集体谋杀」。

伤肾习惯｜每天爱喝这饮料 26岁女恐需终身洗肾

肾脏专科医生洪永祥在Facebook专页表示，26岁女子小涵因为工作业绩关系需早出晚归，因此每天均会喝2杯台式手摇饮料减压，惟近半年却开始出现脸部浮肿情况。直至某天在办公室深夜加班，她突然出现呼吸困难，「肺部像溺水一样喘不过气」，于是被同事送往急症室。

当时负责治疗的洪医生对小涵的母亲指，小涵的「肾功能已经完全衰竭，尿毒素指数破表导致肺水肿，现在必须立刻插管、紧急洗肾，否则会有生命危险。」得知坏消息的母女在急症室走廊抱头痛哭。妈妈边哭边拍著她的背说：「妳才26岁，以后日子要怎么办？」小涵泪流满面地问医生：「我只是爱喝饮料、爱熬夜，我还这么年轻，为甚么我的肾脏就这样没了？」

洪医生事后指，小涵数年前已出现蛋白尿症状，估计当时已患上慢性肾丝球炎，却一直从未求医接受治疗，加上长年熬夜、爱喝台式手摇饮料，导致这场不可挽回的悲剧，恐需接受终身洗肾的命运。

拆解年轻人洗肾5大病因 哪些生活习惯最伤肾？

对于年轻人洗肾的病因，洪医生根据PubMed上数十篇权威医学论文，整理出全球40岁以下年轻人洗肾的5大病因与5大坏习惯：

年轻人洗肾5大病因：

第5名：原因不明的慢性肾脏病

根据2019年《The Lancet Global Health》 的研究指出，在全球某些特定区域（如中美洲农民、南亚劳工），许多年轻人在没有糖尿病和高血压的情况下出现集体肾衰竭。 研究显示，这与长期暴露于高温环境导致的慢性热伤害有关，加上脱水与重金属暴露就会更加严重。例如一个勤奋的工人，在没有充足供水的情况下连续在高温工厂干活，体内的废物排不出去，肾脏直接长期缺水快速老化。除了常见工作运动中暑热衰竭急性肾损伤外，长期酷热缺水一样造成找不出原因的慢性肾衰竭，若加上长期药物滥用挂钩，尤其是中草药与非类固醇消炎止痛药（NSAIDs）的过量使用，更会造成间质性肾炎。

第4名：高血压相关肾病变 (Hypertensive Nephrosclerosis)

根据2023年《Hypertension》 杂志的一项大规模追踪研究显示，早发性高血压（40 岁前发病）若未妥善控制，导致末期肾病的风险是正常人的3.5倍。年轻人的血管弹性好，耐受力佳，亦不会量血压，高血压往往完全无症状，等你意识到时，肾脏的微血管已经严重破坏了。另外，年轻化常与肥胖及睡眠呼吸中止症有关。脂肪压迫血管，加上夜间反复缺氧，让肾脏血管24小时处于高压状态。

第3名：早发性糖尿病肾病变

根据2022年《Diabetes Care》杂志的一项全球性研究显示，在北美、南亚与拉丁美洲，这已成为年轻洗肾的第3大甚至第2大诱因。高血糖会导致肾丝球毛细血管基底膜增厚，引发大量的蛋白尿。 肾脏就像一个精密的滤水器，长期高血糖让这个滤网「焦糖化」，变脆、变硬，最后直接破裂丧失功能。

第2名：肾丝球肾炎 (Glomerulonephritis, GN)

根据2021年《Nature Reviews Nephrology》的综述，IgA 肾病变是全球最常见的原发性肾丝球肾炎。 这是一种自体免疫异常。当你感冒、喉咙痛时，身体产生的免疫球蛋白A (IgA) 会错误地堆积在肾丝球，引发发炎。 如果你发现感冒后尿尿变红（洗肉水色），这就是肾脏正在发炎。

第1名：先天性或遗传性肾脏疾病

这是全球40岁以下的人洗肾的最主要原因，在欧美与日本的统计中占比高达30-50%。根据2020年《The Lancet》 关于遗传性肾病的报导，这类疾病通常是基因注定的硬伤。常见类型包括以下几种：

多囊性肾脏病 (ADPKD)：肾脏像长满了水泡，水泡会随年纪增长变大，最后把健康的肾组织挤扁通常50岁以前已经有一半的人在洗肾了。 艾柏氏症候群Alport Syndrome一种遗传性肾炎：除了肾衰竭，常伴随听力与视力受损。 先天性肾脏发育不良：这类患者往往从出生时肾脏过滤器就比别人少或是膀胱输尿管逆流等。早期诊断（例如 20 岁时就知道自己多囊肾）可以透过精准饮食控制，积极保护残余肾功能将洗肾时间延后10到20年。甚至一辈子不用洗肾。

导致年轻人洗肾的5大坏习惯

洪医生指，以上因素当然是导致年轻肾脏肾衰竭的主因，但是除了疾病，现代人的精致饮食与忙碌生活方式越来越往伤肾的方向发展，以下是5大伤肾的坏习惯，大家可多加留意：

第5名：长期熬夜与睡眠不足

根据2017年《Kidney International》 研究，每天睡眠低于5小时，肾功能下降速度显著增快。夜间是肾脏调控血压与排除特定废物的关键时刻，熬夜对代谢与免疫力造成很大的伤害，更容易感染与发炎。

第4名：极端高蛋白饮食

根据2020年《Nephrology Dialysis Transplantation》分析，过量摄取蛋白质（超过 2g/kg/day）会造成肾丝球超滤过压力。如果你本来就有潜在的IgA肾炎，这种吃法会加速肾脏报废。若是要开始长时间高蛋白饮食，请先确定你的肾功能是正常的。

第3名：止痛药与成药的滥用

根据2020年《Journal of Clinical Medicine》文献，长期服用NSAIDs止痛药会抑制前列腺素分泌，导致肾脏血流量骤降。

第2名：重咸、重口味的外食习惯

钠离子超标会引发高血压与痛风发作加速肾衰竭。根据2023年《Nutrients》杂志研究，超加工食品中的高磷与高钠，会直接造成肾脏发炎与血管硬化。

第1名：含糖饮料当水喝（高果糖糖浆）

高果糖饮料在任何年纪都是伤肾第一元凶，除了肥胖与糖尿病，根据2019年《JASN》研究证实，果糖代谢产生的尿酸，会像碎玻璃一样摩擦你的肾小管，引发慢性间质发炎。

资料来源：肾脏专科洪永祥医生

专家履历：洪永祥医生

台湾肾脏科专科医生、现任台湾三军总医院总院(内湖院区)肾脏科兼任门诊医生。

---

