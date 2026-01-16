鼻病毒｜内地病例急增 3类人感染恐致肺部并发症 医生教分辨鼻病毒/流感/RSV

【鼻病毒】中国疾病预防控制中心公布，内地近期的「鼻病毒」（Rhinovirus／HRV）感染阳性率明显上升，成为仅次流感的主要呼吸道致病原。到底鼻病毒与流感相比，传播力、症状和引发重症的风险有甚么分别？有甚么方法可以预防感染？

鼻病毒｜内地病例急增 3类人感染恐致肺部并发症

中疾控近日发文指，民众到门急诊求医的疑似感冒个案当中，鼻病毒检测阳性率有所上升。在部分南方省份，验出鼻病毒的比例甚至超过呼吸道合胞病毒（RVS），仅次于流感病毒。

鼻病毒是甚么？传播力有多强？

中疾控专家医生指出，鼻病毒又称人鼻病毒，它并非新型病毒，早在1956年就被发现，因适宜在鼻腔环境生存得名，在成人和儿童身上都极为常见，是引发伤风感冒的主要病原体之一。尤其在儿童的急性上呼吸道感染当中，多达30%-50%病例都是由于鼻病毒引发。目前已知的鼻病毒种类超过170种。

鼻病毒传播能力较强，主要通过飞沫和接触传播。病毒在室温可存活数小时，因此如果触摸到有残留病毒的门把手、餐具、玩具等物件后接触口鼻，就可能受到感染。

鼻病毒感染有甚么症状？与流感、RSV有何分别？

鼻病毒、流感病毒和呼吸道合胞病毒（RSV）都是常见呼吸道感染原。北京大学人民医院呼吸与危重症医学科副主任公丕花医生拆解各自的症状差异：

鼻病毒 流感 呼吸道合胞病毒（RSV） 主要感染人群 成人和儿童都会受感染 成人和儿童都会受感染 常见于2岁以内的儿童 症状 为上呼吸道症状为主，包括鼻塞、流清涕和打喷嚏，全身不适症状较为轻微。多数不会发烧，少数情况可能会有低烧，伴随轻微咳嗽，儿童出现发烧的机会较高 全身症状包括发烧3-5日甚至引发高烧、头痛、骨痛、身体乏力等 流鼻涕、低烧、咳嗽等，婴儿也可能出现喘气明显、哮鸣音 危险程度 婴幼儿、老人和免疫力低下者，可能引发较严重的并发症 症状较重，长者和小孩容易引发心肌炎或肺炎 严重者可出现呼吸困难

疾控中心则指，鼻病毒感染潜伏期为1-3天，多数健康人士感染后可在7-10天自行痊愈，但婴幼儿、老人和免疫力低下者，仍可能引发较严重的并发症，包括下呼吸道感染，哮喘发作与慢性阻塞性肺病急性恶化。一旦发烧持续多过超3天、精神不佳、气促胸闷，或婴幼儿出现脱水的情况，务必尽快就医。

抗生素对鼻病毒无效！如何预防感染？

疾控中心提醒，如果感染了鼻病毒，患者应多加休息并注意补水。鼻塞时可用生理盐水或海盐水洗鼻，室内湿度保持50%-60%。有需要时可根据具体症状服用感冒药以纾缓病情。但抗生素，或者特敏福等抗流感药均对鼻病毒无效，呼吁民众不要自行胡乱服药。

专家同时指出，鼻病毒目前无特效药及疫苗，预防方法只能以非药物方法为主：

勤洗手

注意室内常通风

避免与患者密切接触

不共用个人物品

注意家居清洁

注意增强抵抗力

感染者应戴上口罩，咳嗽或打喷嚏时用纸巾遮掩口鼻，以减低交叉感染风险。

