65岁男爱养生仍血脂超标！医生教做3件事降风险 三酸甘油脂狂降92%

医生教室
更新时间：09:15 2025-12-28 HKT
发布时间：09:15 2025-12-28 HKT

【降血脂】明明饮食讲究养生，为何血脂仍然偏高？一名65岁男子长期注重养生，就诊时外表看似无恙，但经检查后却发现血脂数值超标。后来他听从医生建议，在日常生活中常做3件事降血脂，其中三酸甘油脂更大幅下降了92%。

65岁男爱养生仍血脂超标！医生教做3件事降风险

心脏外科医生杨智钧在其facebook专页上分享指，就诊其间最常听到患者认为肥胖是疾病来源，只要体重控制好、身材保持纤瘦，就能避免患上心血管疾病。然而，外表清瘦并不等于血管健康，这种「瘦胖子」反而更容易忽视高血脂的潜在危机。

他分享病例指，该名65岁男子进入诊所时步履轻盈、身形纤瘦，看起来完全不像有三高问题，甚至平日注重养生，对自身健康颇有自信。然而，在血液检查后发现，男子的总胆固醇高达263mg/dL（正常值低于200mg/dL）、三酸甘油脂为216mg/dL（正常值低于150mg/dL以下）、坏胆固醇（LDL-C）达166mg/dL正常应低于130 mg/dL），属于典型的瘦胖子。

【同场加映】胆固醇有分好坏？胆固醇超标有何影响？

医生教做3件事降风险 三酸甘油脂狂降92%

医生解释，这类族群虽然皮下脂肪不多、外表不显肥，但脂肪往往堆积在内脏与血管内壁。这种看不见的肥胖，其实比外在肥胖更危险，因为容易让人失去警觉。随后，医生建议该男子透过以下3大方法进行改善：

  • 饮食控制：减少摄取精致淀粉与高油脂食物。
  • 规律运动：培养运动的习惯，促进身体新陈代谢，维持血管弹性。
  • 定期就医：遵从医嘱治疗并定期覆诊，确保健康状态。

该男子经过一段时间调理后再次检测，结果显著改善：

  • 总胆固醇：从263mg/dL降至130mg/dL，降幅达50%。
  • 三酸甘油脂：从216mg/dL降到18mg/dL，降幅高达92%。
  • 坏胆固醇（LDL-C）：从166mg/dL降至89mg/dL，降幅为46%。
  • 血管硬化指数：从4.9的红色警戒值，降至3.5的安全范围。

胆固醇理想水平是多少？胆固醇分好和坏？

根据衞生署资料，胆固醇是脂肪的一种，它是构成细胞壁、胆汁及各种荷尔蒙的主要成分。人体内大部分的胆固醇都是由肝脏制造的，亦可以从肉、鱼、海鲜、奶类等源自动物的食物摄取胆固醇。由于胆固醇不能溶解于血液中，因此它会与一种称为「脂蛋白」的物质结合，方可透过血液循环输送到身体各部分。

人体内有一种调节胆固醇的机能，能把血液中的胆固醇维持在正常水平。当进食大量高胆固醇的食物后，肝脏所制的胆固醇会自然减少，反之亦然。

有些人在这方面的调节功能失效，在经常进食高胆固醇的食物后，血液中的胆固醇含量会升高，因此必须小心控制饮食，以防产生相关健康风险。血液中胆固醇亦可分为「坏胆固醇」、「好胆固醇」两类。

低密度脂蛋白胆固醇（坏胆固醇）

  • 理想水平：低于3.4 （低于2.6 mmol/L更为理想）
  • 坏处：会加速血管内脂肪聚积，增加患上冠心病的风险

高密度脂蛋白胆固醇（好胆固醇）

  • 理想水平：高于1.0 （1.6 mmol/L或以上更为理想）
  • 好处：预防血管闭塞和破裂，降低患上心脏病风险

8种方法降胆固醇 预防中风冠心病

要预防血液中的胆固醇水平过高，减低患上冠心病和中风的风险，本港衞生署建议应养成良好的饮食和生活习惯降胆固醇，方法如下：

1. 保持均衡及低脂饮食

减少进食含高饱和脂肪和反式脂肪的食物。饱和脂肪在室温下会凝固，其主要来源是动物性脂肪，而一些植物性脂肪亦含有饱和脂肪。饱和脂肪使血液更易凝结，引致血管硬化、中风、心脏病等疾病，并促进肝脏产生胆固醇，令血液的坏胆固醇水平上升，其不良影响比过量摄取膳食胆固醇还大。

反式脂肪于植物油的氢化程序中形成，不但会令血液的坏胆固醇水平上升，亦会降低好胆固醇水平，增加患上心血管疾病的风险。

  • 动物性饱和脂肪：肥肉、连皮肉类、牛油、猪油、全脂奶及其制品（如忌廉、淡奶）
  • 植物性饱和脂肪：棕榈油、椰子油及椰子制品（如椰汁、椰丝）
  • 反式脂肪：人造牛油、起酥油及以这些油脂为材料或烹调的煎炸和烘焙食物（如饼干、脆片、蛋糕、沙律酱、酥皮糕点、植脂奶粉、炸薯条）  

2. 膳食胆固醇摄入量应越少越好

虽然现时未有足够证据就膳食胆固醇的摄取限制作出建议，但多个医学组织建议，膳食胆固醇的摄入量应是越少越好。对于健康人士，鸡蛋、鱿鱼、虾、蟹等含高胆固醇但脂肪含量较低的食物，应作「肉、鱼、蛋及代替品」摄入量计算及适量食用。

3. 多摄取水溶性膳食纤维

食物例子包括蔬菜、水果、麦皮、干豆类等，水溶性纤维能与胆固醇相似的油脂物（如胆汁)结合并排出体外，有助降低血液中的胆固醇水平。

4. 适量摄取不饱和脂肪

以多元不饱和脂肪及单元不饱和脂肪来取代饱和脂肪及反式脂肪能降低体内坏胆固醇水平，保持血管畅通。不饱和脂肪在室温下呈液体状态，主要来自植物油。一些种子、果仁及水果亦含有不饱和脂肪。

  • 不饱和脂肪的来源例子：橄榄油、芥花籽油、花生油、粟米油、芝麻、松子、合桃、腰果、牛油果等

5. 保持理想体重

亚洲成年人的适中体重指标（BMI）为18.5至22.9。

6. 恒常运动

成人每星期应进行最少 150分钟（2小时30分钟）中等强度的带氧体能活动。

7. 切勿吸烟

香烟中的尼古丁会令血液胆固醇水平升高，高密度脂蛋白（好胆固醇）水平下降，加快脂肪斑寿在血管壁沉积。

8. 节制饮酒

循序渐进地减少饮酒，直至完全不饮酒，以尽量减低酒害。

衞生署提醒，如经医生诊断，需要持续使用药物降低胆固醇，应遵从指示定时服药及定期覆诊，更应避免进食含高脂肪的食品。 另外，如家人曾患心脏病或血管疾病，更应特别注意饮食，并建议定期检查身体。

资料来源：心脏外科医生杨智钧衞生署

专家履历：杨智钧医生

富足诊所院长杨智钧医生，心脏血管外科专科医生，专精无刀微创静脉曲张手术，结合国际前沿技术、帮助患者改善血液循环。

