讲粗口不止可发泄！研究揭1原因可提升体能 助大脑「解除封印」

很多人认为，讲粗口（说脏话）是负面行为，会给人留下坏印象。但原来有研究表示，讲粗口不但可增强自信及注意力，更有效在进行体力劳动时，提升身体机能！为甚么粗口竟可帮大脑「解除封印」、提升表现力？

说脏话不止可发泄！研究揭1原因可提升体能

据外媒《The Guardian》报道，早有研究发现，在极限挑战中（如全力踩单车或将手浸入冰水），参与者在反复说脏话的同时，亦可以增强力量和耐痛能力。《美国心理学家》期刊发表的研究指出，说脏话可以帮助人们克服心理障碍，增强自信心，令人表现更佳。研究负责人、心理学家Dr Richard Stephens指，人通常会不自觉地克制自身力量，说脏话能帮助集中注意力、增强自信、减少分心，让人更敢放手一搏。

研究团队实测192人的「脏话」威力

研究团队的实验方法：

192位参与者进行椅子俯卧撑（chair-based push-ups）时，每2秒重复自选脏话或中性词语

完成后，参与者需填写心理状态问卷

参与者的回应表明：

自信心明显增强

帮助大脑更易进入「心流状态」（意指完全沉浸、专注和投入于活动本身的心智振奋状态）

分散了对运动练习的注意力

让参与者进行椅子俯卧撑的时间延长11%

触发「去抑制」状态 助大脑解除「自我限制」的封印

Richard Stephens指，这解释了说脏话的普遍性，实际上它是一种免费且方便的「工具」，可以在需要提升表现时使用。最新研究表明，说脏话触发的心理状态，被称为「去抑制（disinhibited）」状态，当人使用禁忌语言时，能暂时摆脱社会规范的束缚，降低自我限制，从而释放更多身体与心理潜能。

Richard Stephens团队正进行一项试验，研究「更具冒犯性」的语言能否带来更大的身体益处，测试者需要在重复一般或更强烈的脏话同时，将手浸入冰水中再计时。而团队也正在探索，说脏话提升自信能否应用于其他场合，例如演讲或追求异性。

资料来源：《the Guardian》、《美国心理学家》杂志

