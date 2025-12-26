肾病患者吃感冒药恐需洗肾？医揭5大元凶致急性肾损伤 尿变少竟是警号？

对于患有慢性肾病（CKD）的病人来说，急性肾损伤（Acute Kidney Injury, AKI）是一场噩梦，「急性」加上原本的「慢性」，往往导致要洗肾。有医生列出急性肾损伤的5大成因，原来吃肾病不能吃感冒药？

医揭5大元凶致急性肾损伤 尿变少竟是警号？

肾脏专科医生洪永祥在Facebook专页发文指，根据 KDIGO（Kidney Disease: Improving Global Outcomes）指引，要判定是否发生急性肾损伤，必须符合以下任何1个条件：

在48小时内，血清肌酸酐（Serum Creatinine, SCr）上升 0.3 mg/dL。

一周内恶化： 在7天内，血清肌酸酐上升至原本基础值的1.5 倍。

尿量减少（少尿期）： 尿量 < 0.5 ml/kg/h，且持续6小时以上。如果你体重60公斤，每小时排尿少于30cc（大约两汤匙），且持续6小时没尿或是尿很少。

洪永祥医生指，医学上将急性肾损伤的成因分为3大类：

肾前性（Prerenal）：流入肾脏的血液不足。常见情境是严重脱水（肚痌、呕吐）、心脏衰竭、大出血及休克。如果赶快补水、恢复血流，通常能马上恢复。 肾性（Renal）：肾脏实质组织（肾丝球、肾小管、间质）受到直接伤害。常见像是乱吃止痛药造成的毒性、显影剂伤害、肾脏发炎和自体免疫攻击。这种损伤通常需要较长时间修复，甚至可能留下永久性的伤害。 肾后性（Postrenal）：例如尿液产生了，但卡在输尿管、膀胱或尿道排不出去，导致尿液回流，造成肾水肿。常见情境像是前列腺肥大、输尿管结石及肿瘤压迫。这种损伤只要把肿瘤拿掉或插导尿管，使尿液管道疏通，肾功能通常会改善。

根据各大医学中心针对「慢性肾脏病急性恶化（Acute on Chronic Kidney Disease）」的流行病学分析，洪永祥医生整理出急性肾损伤5大原因排行榜：

急性肾损伤可逆转 谨记5大警号

洪永祥医生指，急性肾损伤虽然可怕，但它与慢性肾衰竭最大的不同在于，它是有机会逆转的，关键在于多加留意自己的身体状况，熟记以下5大急性肾损伤排行榜，在第一时间（48小时内）察觉不对劲，请立刻寻求肾脏专科医生的协助。

第5名：尿路阻塞（Postrenal Obstruction）

洪永祥医生分享一个常见案例，一名第4期肾脏病患，最近感冒吃了些感冒药（含有抗组织胺），结果发现尿量变少、很难解。他以为是年纪大，没放在心上。但3天后，他完全尿不出来，肚子胀痛，送急诊一检查，肌酸酐从3.0 升到8.0。对于中年以上男性肾脏病患，摄护腺肥大是头号嫌疑犯。加上感冒药抗组织胺成分导致膀胱排尿困难，尿液积在膀胱回流冲击肾脏。对于女性肾脏病患或年轻人，则是肾结石掉下来卡住输尿管。如果发现排尿困难、尿流变细或单侧腰部剧痛，请立刻就医扫超音波。打通阻塞原因，排尿顺畅肾功能就能恢复了。

第4名：显影剂肾病变（Contrast-Induced Nephropathy, CIN）

为了诊断其他疾病，我们必须使用含碘显影剂（如心导管、电脑断层），但这样对受伤的肾脏来说是有毒的。洪永祥医生分享，一名肾脏病患因胸闷怀疑心肌梗塞，紧急做了心导管检查并放置支架。心脏救回来了，但3天后肾脏科医师指，该名病人的尿变少，肾指数在升。洪永祥医生说，显影剂会导致肾血管收缩，并直接毒害肾小管细胞。对于eGFR < 30 的肾友，风险呈现指数级上升。大家在检查前应告知医生自己有慢性肾脏病，并在检查前后补充足够水分（静脉输液为佳）、使用低渗透压或等渗透压显影剂、选择最小有效剂量，并搭配乙醯半胱胺酸（常见化痰药）。

第3名：肾毒性药物（Nephrotoxic Agents）

一名肾脏病患最近痛风发作，不想去医院，就去药局买了特效止痛药。吃了1周，脚不痛了，但人开始水肿、喘不过气。NSAIDs（非类固醇消炎止痛药）会抑制前列腺素，让血液流不进去。某些抗生素（如 Gentamicin）、来路不明的草药（含马兜铃酸）以及常见的护肾良药RAS 阻断剂（ACEi/ARB）平时是护肾神药，但在脱水或生病时，它们会让肾脏过滤压过低。洪永祥医生建议肾脏病患不要听信偏方、不要吃来路不明药物、不自己买止痛药吃，也要在没有经过医师同意随便停药或加药。

第2名：感染与败血症（Infection & Sepsis）

当身体发生严重感染（如肺炎、泌尿道感染、蜂窝性组织炎）时，会引发全身性的发炎反应。另外，细菌毒素导致血管扩张，血压往下掉，导致肾脏灌注不足（引发肾前性AKI）。加上感染导致发炎风暴，发炎细胞激素会直接攻击肾脏细胞。洪永祥医生指，为了预防AKI，流感疫苗、新冠疫苗、肺炎链球菌疫苗和带状疱疹疫苗是肾友的护身符。不要忽视小感染，感冒喉咙痛和伤口红肿请立刻处理，不要拖成败血症。

第1名：体液容积不足（Volume Depletion / Dehydration）

慢性肾脏病的病人肾脏调节水分的能力很差。一般人脱水时，肾脏会强力浓缩尿液把水锁住，但 CKD 病人的肾脏已经丧失了浓缩能力，即使身体缺水，尿液还是稀哩哗啦地排出去。身体缺水肾脏上游血流枯竭会导致肾细胞缺氧坏死。洪永祥医生提醒，肾友应注意每日水分的进出平衡状态，每天观察尿量与量体重。如果你在一天内体重掉了1-2公斤，就是脱水。如果发生呕吐、腹泻、眼眶凹陷或皮肤失去张力弹性，请暂停吃利尿剂，并尽速就医补水。

资料来源：肾脏专科医师洪永祥

延伸阅读：肾病年杀逾1700名港人 专家推荐6种护肾水果 吃这种患肾病风险降16%

