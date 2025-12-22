38岁男子患肾衰竭4期 医生教吃3类食物 不靠药8个月后改善肾功能

不服药也能逆转肾衰竭？一名38岁男子常感到疲劳，惟某次在医院进行健康检查，结果发现已罹患肾衰竭第四期。在医生的建议下，他未服用任何药物，仅透过多吃3类特定食物，8个月后成功改善肾功能。

38岁男子常疲劳体重达95kg 揭患肾衰竭4期

家医科医生李唐越在其Facebook专页发文指出，脂肪不仅会影响体态，更如同一个活跃的内分泌器官，持续释放发炎因子，使身体长期处于慢性发炎状态，而肾脏便是最容易受到牵连的器官之一。他分享上述病例指，该名38岁男子从事保险业，身高175cm，体重已达95kg，常常感到异常疲劳，惟某次在医院进行体检，结果发现已罹患肾衰竭第四期，且身体发炎指数明显偏高。

改吃3类食物 成功改善肾功能

男子感到十分困惑，自己只是体重过重，为何肾脏会出现问题？医生发现，由于工作忙碌、应酬频繁，他长期摄取高油、高盐、高糖的饮食，且含糖饮品几乎不离手。

医生为他规划的并非激烈的药物治疗，而是从护肾、抗发炎的饮食方式著手。该男子未使用任何药物，仅透过饮食与生活调整，八个月后体重逐步下降，发炎状态与肾脏负担也明显改善。具体方法包括：

日常饮食以黑米、紫米等全谷杂粮，取代精制淀粉

摄取多样色彩的蔬菜，让植化素成为身体的灭火队

蛋白质食物优先选择鱼类，减少油炸、卤制及加工肉品的摄取

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：家医科医生 李唐越、医管局

