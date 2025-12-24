Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞饮食｜圣诞聚餐易肠胃不适？医生分享预防食滞/消化不良贴士 4招改善饱滞胃胀

更新时间：15:05 2026-02-24 HKT
发布时间：15:05 2025-12-24 HKT

圣诞饮食】每逢圣诞、新年、情人节等大节日，聚餐、派对、火锅、到会、自助餐接踵而来。对肠胃来说，这段时间也是全年最忙碌的高峰：进食时间不定、酒精与甜品摄取增加、油腻食物比例偏高，再加上熬夜与压力，容易引发食滞、消化不良、胃酸倒流，甚至肠胃炎或食物中毒。以下分享一些简单而有效的策略，让你不必牺牲节日气氛，也能大幅减少肠胃负担。

圣诞饮食｜圣诞大餐易肠胃不适？医生分享预防食滞/消化不良贴士

不少人习惯「留肚去食」，以为空肚能吃得更尽兴，结果在聚会上吃得太急太多，胃部突然被撑大，胃排空速度跟不上，便容易出现胃胀、嗳气、反酸、上腹不适。建议聚餐前一天及当天尽量保持充足睡眠与水分摄取，因为熬夜会加剧胃酸相关症状，脱水亦会令肠道更敏感。

对本身有胃酸倒流、胃炎、消化性溃疡、肠易激综合症的人士，更应预先计划节日前饮食策略。例如，先了解自己最常触发症状的食物（如辣、酒精、咖啡、朱古力、汽水、过于油腻等），设定「可吃少量」的原则。如正服用抑酸药或肠胃药，也可先咨询医生是否需要在节日期间作短期调整，避免临场不适影响聚会。

圣诞饮食｜吃圣诞大餐注意饮食顺序 免肠胃不适

饮食顺序确实有帮助，重点是遵循「先轻后重、慢慢食、分段食」的原则：

  1. 到场后，不妨先喝几口清水或清汤，让肠胃有时间适应。
  2. 接著先吃较清淡的蔬菜或前菜，例如沙律、灼菜、清蒸蔬菜，既增加饱足感，也可减少之后对高油高糖食物的食欲。
  3. 之后再进食蛋白质（鱼、鸡、瘦肉、豆腐）。
  4. 最后才是油炸、浓味、甜品与酒精，而且份量宜小。

这个次序的好处是：先用相对温和的食物「铺底」，减少胃酸刺激与胃部负荷，亦较不易一开始就摄取大量脂肪与精制糖，令胃排空变慢。

另一个关键是进食速度。人体的饱足讯号需要时间传到脑部，吃得越快越容易不知不觉过量。建议每口多咀嚼，并在主菜与甜品之间刻意稍作停顿，让肠胃有喘息的时间。此外，尽量避免临睡前2-3小时进食大餐，尤其是容易反酸的人士，较可避免夜间胃酸逆流与喉咙灼热。

圣诞饮食｜哪些食物饮品容易导致消化不良？

引发消化不良的常见「元凶」主要有3类：高脂肪、强刺激及容易产气或增加胃酸的食物。高脂肪食物如炸物、烧肉、忌廉汁、芝士拼盘会延缓胃排空，令胃胀与饱滞更明显；辛辣浓味如麻辣火锅、重胡椒、浓味酱料可刺激胃黏膜，增加灼热与不适；朱古力、薄荷、咖啡、浓茶、汽水及酒精则可能增加胃酸分泌，或令下食道括约肌变得松弛，令胃酸更易倒流。甜品方面，很多节日甜点同时「高糖＋高脂」，配上酒精时更易诱发反酸与恶心。

至于肠胃炎或食物中毒，高风险食物往往与生食、半熟、温度控制不当、交叉污染有关。常见包括生蚝、刺身、生冷海鲜；未全熟的蛋与禽肉；自助餐或到会中长时间放在室温的沙律、冷盘、忌廉蛋糕、海鲜；吃火锅时以同一双筷子夹生肉再夹熟食，或生熟砧板刀具混用。节日聚餐最常出问题的不是食物本身，而是保存与处理细节：只要温度或卫生稍有疏忽，细菌或病毒便容易大量繁殖，导致集体「屙呕」。

圣诞饮食｜纾缓胃胀消化不良消滞建议

若只是一般饱滞、胃胀、反酸，没有剧烈腹痛、高烧、持续呕吐，处理以减轻胃部负担为主。首先应停止进食，改为少量多次饮用温水；饭后可轻步行10-20分钟，帮助胃排空，但避免做剧烈运动或立刻躺下。容易胃酸逆流的人士，当晚可把枕头垫高或稍为抬高上半身睡觉。饮品方面，应避免酒精、咖啡、浓茶与汽水，因为它们常令症状火上加油。

药物方面，若症状以反酸、胸口灼热为主，可在药剂师指导下考虑合适的制酸剂或藻酸盐类；若以胃胀为主，有些人可使用消胀药或特定肠胃药作短期缓解。不过，孕妇、长者、慢性病患者（尤其肝肾功能问题）或正在服用多种药物者，不宜自行长期用药，最好先咨询医生或药剂师，避免相互作用或延误真正病因。

圣诞饮食｜屙呕肚痛肠胃炎如何自救？出现5症状即求医

若同时出现腹泻、呕吐、腹痛，特别是在进食可疑食物后数小时至一两天内发作，常见原因是病毒性肠胃炎或食物中毒。家庭「急救」的核心不是止泻，而是补水与观察。建议少量多次补充水分及电解质，例如口服补液盐（ORS）最理想。若一喝就呕，可每隔数分钟小口啜饮，待呕吐减少后再逐步增加。饮食方面先以清淡、易消化为主，例如粥、白饭、面包、香蕉、清汤、蒸鱼或豆腐；避免奶类、油炸、辛辣、酒精及高糖饮品，因为它们可能加重腹泻或刺激肠胃。

同时要注意隔离与卫生，特别是诺如病毒传染力很强，家中应勤洗手、避免共用毛巾餐具、消毒常接触的物体表面，以免一人中招，全家轮流染病。止泻药并非人人适合，若怀疑细菌感染、出现高烧或血便，贸然止泻可能令病原滞留肠道更久，应尽快求医。

以下属于需要及早就医的警号：持续呕吐不能进水、严重或持续加剧腹痛、高烧、血便或黑便、明显脱水（口干、尿量大减、头晕乏力）、孕妇、幼童、长者、免疫力较弱人士或有严重慢性病患者。这些情况可能需要静脉补液、化验，甚至评估是否需使用抗生素或排除其他急症（如阑尾炎、胆囊炎等）。

圣诞饮食｜肠胃炎预防及治疗重点

预防肠胃炎最有效的方式仍是「手部卫生＋食物安全」。处理食物前后与如厕后，用枧液洗手；生熟食物分开处理；火锅中用作夹生肉及夹熟食的用具要分开；蛋、鸡、海鲜务必煮熟；熟食不宜长时间放室温，特别是到会与自助餐，若摆放时间过长应提高警觉。外出进食时，生冷海鲜属高风险选择，肠胃较弱人士在节日也可吃得精致，但不一定要选择生食。

治疗方面，大部分病毒性肠胃炎以支持性治疗为主：补液、休息、清淡饮食，必要时使用止呕药、退烧药或肠胃药以改善症状。抗生素并非所有肠胃炎都需要，只有在特定细菌感染或高风险情况下才会考虑使用，应由医生评估。若症状持续超过数天、反复发作，或伴随体重下降、长期腹泻、夜间腹泻、贫血等，便不应只当作「食滞」，需进一步检查找出原因。

撰文：肠胃肝脏科专科医生 施婉珍医生

