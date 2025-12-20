Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

38岁男胆固醇超标 不吃药靠3招1个月逆转高血脂 吃4种蔬菜超有效

更新时间：11:00 2025-12-20 HKT
胆固醇超标，不靠药物可改善？一名38岁男子检查出胆固醇过高，在医生的建议下，未服用任何药物，仅透过3种方法便成功在一个月内降低胆固醇、逆转高血脂，原来秘密在于多摄取4种蔬菜？

38岁男胆固醇超标 不吃药靠3招1个月逆转高血脂

心脏内科医生陈冠任在节目《小宇宙大爆发》中分享，该名38岁男子中学毕业后移民美国，近日返回台湾时进行健康检查，结果发现低密度胆固醇高达187 mg/dL，远超过建议值130 mg/dL以下。医生建议他在返回美国前，先尝试透过饮食与运动3种方法进行调整，若一个月后未见改善，再考虑药物治疗。

【同场加映】胆固醇有分好坏？胆固醇超标有何影响？

男子听从医嘱后，会每日遵循以下3个重点：

  1. 多做运动：规律运动30分钟至1小时，包括打桌球与慢跑
  2. 肉类选择：饮食方面，以鱼、鸡等白肉为主，几乎不摄取红肉
  3. 增加4种蔬菜：木耳、椰菜花、洋葱、番茄。

一个月后，他的坏胆固醇下降约一半，降至90 mg/dL，无需用药即达到如此显著成效，让陈医生直言：「从未见过有人能在短短一个月的时间内降那么多」。

6招避免胆固醇超标 餐后做1事5分钟也有效

除了上述案例中的方法，陈医生也推介了6大方法，有助避免胆固醇超标：

  1. 适量摄取不饱和脂肪：坚果、橄榄油、牛油果
  2. 多吃蛋白质：一天最多两颗蛋、优先选择白肉，如鸡肉、鱼肉
  3. 多吃蔬菜：西兰花、木耳、番茄
  4. 多喝茶：绿茶、红茶
  5. 定期血脂检查：一般建议每年体检一次，若有异常或症状则每半年一次
  6. 吃饱后起身走动：餐后步行5至10分钟

胆固醇理想水平是多少？胆固醇分好和坏？

根据衞生署资料，胆固醇是脂肪的一种，它是构成细胞壁、胆汁及各种荷尔蒙的主要成分。人体内大部分的胆固醇都是由肝脏制造的，亦可以从肉、鱼、海鲜、奶类等源自动物的食物摄取胆固醇。由于胆固醇不能溶解于血液中，因此它会与一种称为「脂蛋白」的物质结合，方可透过血液循环输送到身体各部分。

人体内有一种调节胆固醇的机能，能把血液中的胆固醇维持在正常水平。当进食大量高胆固醇的食物后，肝脏所制的胆固醇会自然减少，反之亦然。

有些人在这方面的调节功能失效，在经常进食高胆固醇的食物后，血液中的胆固醇含量会升高，因此必须小心控制饮食，以防产生相关健康风险。血液中胆固醇亦可分为「坏胆固醇」、「好胆固醇」两类。

低密度脂蛋白胆固醇（坏胆固醇）

  • 理想水平：低于3.4 （低于2.6 mmol/L更为理想）
  • 坏处：会加速血管内脂肪聚积，增加患上冠心病的风险

高密度脂蛋白胆固醇（好胆固醇）

  • 理想水平：高于1.0 （1.6 mmol/L或以上更为理想）
  • 好处：预防血管闭塞和破裂，降低患上心脏病风险

资料来源：《小宇宙大爆发》衞生署

