胰脏癌征兆｜妇人半年暴瘦22磅 求医揭患胰脏癌 持续出现2大肠胃症状恐中招

胰脏癌早期没有明显症状，因此要高危人士要更留意身体上的变化。一名70岁婆婆在半年内暴瘦22磅，本以为是肠胃出问题或细菌感染，一检查却发现是胰脏癌，病情更已发展第3期，无法做手术切除。医生警告，若持续出现肠胃问题伴随1种疾病，很可能是胰脏癌的警号，不要轻忽看待。

胰脏癌征兆｜妇人半年暴瘦22磅 求医揭患胰脏癌

胃肠肝胆科医生林相宏在Facebook专页分享病例指，该名70岁婆婆最近半年多，进食时容易胀，导致食量越来越小，后来更是一吃就想吐。尤其近3个月以来，晚上除了腹痛，后背也很不舒服，连睡觉时都要弯腰才能稍微入睡，睡眠质素大跌，因此半年来暴瘦22磅。

该婆婆求医时一开始进行了胃镜检查，结果显示有胃酸倒流和幽门杆旋菌感染，故安排了杀菌治疗，也接受了2次腹部超声音波检查，报告都是正常的，抽血检查则发现有严重糖尿病。婆婆服药后发现症状仍然越来越严重，多次换医生和换药都没有改善。婆婆后来转诊到林医生的诊所，他提出有机会是胰脏出问题的可能性，遂马上安排进行胰脏内窥镜超声波检查，最后果然验出了胰脏癌，肿瘤超过4cm，已经入侵血管和出现淋巴转移。由于已到了第3期，婆婆只能先接受化疗，希望能缩细肿瘤。

胰脏癌征兆｜2种肠胃问题持续 恐胰脏出问题

林相宏医生提醒，如果一直腹痛，吃胃药都没有好转，食欲也越来越差，这些肠胃症状加上糖尿病，一定要警觉胰脏可能出了问题，尽快求医进行适当的检查。

为甚么这位婆婆胰脏癌已届第3期，2次腹部超声波却仍然显示正常？林医生解释，胰脏在身体最深处， 非常容易因为肋骨和肠气阻挡，令一般腹部超声波难以照清胰脏全貌，特别是头部和尾部。更有研究发现，超声波不能检查清楚胰脏的机率高达92.4%；即使先通过其他检查验出的早期胰脏癌，再进行超声波检查，仍然有超过5成机率找不到肿瘤。至于胰脏内窥镜超声波检查，因为直接深入胃部，紧贴著胰脏表面扫描，排除了空气、皮下脂肪等各种干扰，因此连最小0.5cm的胰脏癌肿瘤都能看的清楚。

胰脏癌征兆｜为何糖尿病患更易中招？

林医生亦曾指出，临床上有大约7成的早期胰脏癌是没有任何症状的，而出现症状的病人，有8成被诊断时也到了3期以后，已经无法进行手术。糖尿病可能是早期诊断胰脏癌的唯一机会。

他解释，高血糖和胰脏癌两者互为因果，胰脏癌会导致胰脏分泌胰岛素下降，并且形成胰岛素阻抗，引发高血糖。亦有研究发现，在诊断出患上胰脏癌的3年前，病人就可能出现高血糖的征兆。尤其是50岁以后新诊断的糖尿病患者，如果伴随体重下跌，未来3年内会有1%风险罹患胰脏癌，风险是一般健康人士的8倍。

胰脏癌征兆｜胰脏癌一确诊恐已晚期 6大征兆藏危机

根据本港医管局资料，胰脏癌是入侵性强的癌症，由于恶性肿瘤位置隐蔽，初期病征并不明显，不少病人不幸到了癌症晚期才察觉患病，影响生存率。若出现以下征状，有机会是患上了胰脏癌：

上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部

食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象

出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色

体重短时间内锐减

上腹部出现固定、坚硬的肿块

腹水

如何有效预防胰脏癌？5大方法减风险

医管局指，改变一些生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长 保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标 经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会 健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险 避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

专家履历：林相宏医生

台湾胃肠肝胆科医生、禾馨民权健康管理诊所院长

